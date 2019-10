SVARER NORDBØ: Å beskrive norske kunder som lavpris-zombier, som Nordbø gjør, er i beste fall en sannhet med modifikasjoner, skriver Størksen i dette innlegget. Foto: Janne Møller-Hansen

Debatt

Kunden lever i beste velgående

Nordmenn har blitt pris-zombier, hevder Dagfinn Nordbø i VG 1. oktober. Jeg kan berolige ham med at både kundene og kjærligheten til god mat og godt utvalg lever i beste velgående.

Nå nettopp







INGVILL STØRKSEN, Direktør Virke dagligvare

La meg først understreke at vi er helt enige i at vi gjerne vil ha mer fokus på både kvalitet og matglede. Samtidig har Nordbøs resonnement for å komme til den konklusjonen så mange hull og feil at det vanskelig kan stå uimotsagt.

Nordbø hevder blant annet at lavprisbutikkene har sørget for å kaste ut ferskvarene, til fordel for tørrvarer og frysedisker. Samtidig glemmer han å nevne at utvalget i en norsk lavprisbutikk ofte er svært mye bedre enn det som finnes i lavprisbutikker i andre land. Butikkene i såkalte hard discount-kjeder har et svært begrenset vareutvalg, gjerne ned mot 1000 varelinjer og til og med under. Slike butikker finnes ikke i Norge. Snarere har en norsk lavprisbutikk gjerne rundt 4500 varelinjer.

les også Lavpriskjedene hjernevasker oss!

Sammenlignes norske butikker med butikker av tilsvarende størrelse i Sverige, ser vi at vareutvalget i Norge ofte er bedre enn i Sverige. I følge Menon Economics er utvalget av nettopp ferske varer som fisk. Kjøtt, frukt og grønt klart best i Norge.

Nordbø klager videre over at vi i Norge har dobbelt så mange butikker som Sverige, og at mange butikker er små. Menon Economics har regnet seg frem til at om norske butikker ble like store som svenske, ville det betydd 900 færre butikker i Norge Eller sagt med andre ord: det hadde blitt mørkt i husene i mange bygdesamfunn i hele landet, om de hadde mistet butikken sin. Valget mellom en liten butikk og ingen butikk er lett.

les også Når handlet du mat sist, Dagfinn Nordbø?

Å beskrive norske kunder som lavpris-zombier, som Nordbø gjør, er i beste fall en sannhet med modifikasjoner. Snarere har en rekke gode og tradisjonelle matretter gjenoppstått som lokalmat i butikkhyllene. Reklametrykket for norske matskatter, lokalmat og spesialiteter er betydelig. Produksjon og salg av norske håndverks-oster blomstrer. Kundene kjøper i stadig større grad kvalitets-ribbe til jul, og Angus-kjøtt til helgekosen. Både SIFO og Menon har slått fast at vareutvalget i Norge blir stadig bedre. Annechen Bahr Bugge, forbruksforsker ved OsloMet, har vist til at matreklame i Norge spiller mye på sunnhet og naturlighet. Kundenes interesse for kvalitet, hvor maten kommer fra, og hva den er laget av er langt fra død.

Jeg kan likevel være enig med Nordbø i at prisfokuset ofte er høyt i Norge. Medias pristester og sparetips for svenskehandel bidrar i betydelig grad til det. Også fra politisk hold kan vi ønske oss mer fokus på kvalitet og utvalg.

Dagfinn, hvis du mener alvor med ditt engasjement for utvalg og kvalitet, er jeg mer enn åpen for samarbeid. Vi trenger hjelp til å synliggjøre den gode utviklingen som skjer. Vi trenger hjelp til å få både media og politikere til å interessere seg for hvordan vi kan få enda flere kunder til å velge et produkt de ikke har smakt før. Du er velkommen når som helst, Dagfinn. Jeg lover både kvalitetskaffe og noe godt å bite i til arbeidet.

Publisert: 04.10.19 kl. 16:38







Mer om