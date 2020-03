I den helt uvirkelige situasjonen vi står i, er det en stor lettelse at vi har politikere som evner å legge stridsøksen ned når alvoret krever det. Det øker troen på at vi kommer oss gjennom dette på en god måte, skriver VGs kommentator. Foto: Terje Bendiksby

Politikerne besto prøven. Så langt.

STORTINGET (VG): Når selv Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Frps Sylvi Listhaug klarer å stå side ved side (dog med én meter mellom seg), styrker det troen på at vi kommer oss gjennom dette.

Tone Sofie Aglen Kommentator

For mindre enn 10 minutter siden

Fredag la regjeringen fram del én av en krisepakke, men alle skjønte at dette bare var en forsiktig start. Allerede før blekket rakk å tørke på forslaget, var det klart at det trengs mye sterkere lut. Opposisjonen ville gå betydelig lengre. Særlig var det to bekymringer. At permitteringsreglene fortsatt er for svake. Og at alle selvstendig næringsdrivende, som mistet sin inntekt over natten, skal sikres bedre.

Mandag kunne alle partiene på Stortinget - fra Frp til Rødt - legge fram en ny og forbedret pakke. Regjeringen fikk støtte for at staten skal ta regningen for permitterte fra dag 3, men nå skal også alle sikres full lønn i 20 dager. I tillegg skal en midlertidig ordning sikre frilansere og selvstendige næringsdrivende inntekt tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet de siste tre år.

Mange har fått øynene opp for hvilke helter kulturarbeidere og andre frilansere er. Jobbene betyr utrolig mye for samfunnet, det er jobber som gir livet mening. Hvor mye får vi erfare de neste ukene når vi plutselig ikke kan benytte oss av dem. Samtidig står de helt uten sikkerhetsnett. De må se på at oppdrag og inntekt forsvinner over natten

I den helt uvirkelige situasjonen vi står i, er det en stor lettelse at vi har politikere som evner å legge stridsøksen ned når alvoret krever det. Det øker troen på at vi kommer oss gjennom dette på en god måte. Det er ekstra rørende å se at dette gjelder absolutt alle, fra Frp og Høyre til SV, MDG og Rødt. Fristelsen til å ri sine politiske kjepphester, må ha vært stor. Før helgen surret det i luften mange forslag om for eksempel skattelettelse, gratis parkering, forbud mot å ta ut utbytte og klimatiltak. Det er godt å se at dette er blitt parkert - inntil videre.

De færreste av oss har opplevd krigen. Derfor har vi aldri før fått mer i fleisen hvor sårbart samfunnet vårt er. Situasjonen har endret seg fra time til time. Det vi humret litt av og synes var litt hysterisk for en uke siden, synes alle er bagateller i dag.

Til og med finanskrisen blir småtteri til sammenligning. Når det står om liv og helse, blir økonomien tross alt mer håndterlig. Og den gang var den gledelige nyheten til oss alle: Bruk penger, bruk byen, støtt kulturen, hold maskineriet i gang. Nå er beskjeden snarere det motsatte.

Prislappen på dagens enighet kan vi bare ane. Selv ikke finansminister Jan Tore Sanner bekymret seg åpenlyst over pengebruken. Men så benyttet heller ikke opposisjonen anledningen til å kritisere. For alternativet til å finne løsninger sammen kan være så mye, mye verre. For det som er riktig i dag, er neppe riktig i morgen. Og sannsynligvis er dette bare begynnelsen.

