Vi trenger en kriselov nå

En lov som gir vide fullmakter til regjeringen, må være strengt rammet inn, både i omfang og tid.

Om Norge noengang skulle trenge en kriselov, er det nettopp nå. Regjeringen og myndighetene møter nye, uventede problemstillinger hver dag. Corona-pandemien skaper et stort behov for raske beslutninger, og for at myndighetene kan se bort fra vanlige lover og regler som regulerer samfunnet under normale forhold. Det står om liv, og det står om å kunne opprettholde samfunnskritiske funksjoner i en krisetid.

Men regjeringen kan aldri få ubegrensede fullmakter. Det vil være unaturlig i vårt demokrati, og med vårt styresett. Vi har tradisjon for brede forlik i tøffe tider. Det er viktig, også for at folk flest skal ha tillit til vedtakene som fattes.

Gode løsninger

Derfor er det avgjørende at loven regjeringen foreslår for Stortinget, har klare begrensninger. Gjennom forhandlinger mellom regjeringen og opposisjonen på Stortinget har man kommet frem til gode løsninger.

Statsminister Erna Solberg får sin kriselov som gir regjeringen store fullmakter for å møte coronaviruset. Foto: Ørn E. Borgen

Statsminister Erna Solberg og hennes folk ønsket opprinnelig at loven skulle vare i ett år. Dette ble begrenset til seks måneder. Det er klokt. Et mindretall i Stortinget, en tredjedel av representantene, kan også stoppe regjeringens forslag til nye forskrifter. Her ligger en viktig sikkerhetsmekanisme.

Mye av behovet i tiden fremover kan komme til å dreie seg om arbeidslivet. Om endring i arbeidstidsbestemmelser, om flytting av personell, og om andre forhold som er regulert av både lover og avtaler. Opposisjonen har derfor vært opptatt av at organisasjonene i arbeidslivet må lyttes til underveis.

Balanserer godt

Særlig i tider som dette er trepartsamarbeidet helt avgjørende. Forholdet mellom arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner og staten er kjernen i den norske modellen. Dette samarbeidet har båret Norge gjennom kriser før. Norsk fagbevegelse har ved mange korsveier vist at den strekker seg langt når fellesskapets interesser krever det. Det ser vi også nå.

Den nye kriseloven ser ut til å balansere ulike hensyn godt mot hverandre. En fullmaktslov som gjør det mulig for en regjering å fravike norsk lov, må være rammet inn på forsvarlig vis. Så langt vi kan bedømme, er dette en lov som både sikrer regjeringen handlingsrommet den trenger, og våre folkevalgte den innflytelsen de må ha i et demokrati. Nå er det opp til regjeringen å forvalte den nye kriseloven med den nødvendige klokskap.

