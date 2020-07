Leder

Ny migrantbølge

BÅTFLYKTNINGER: Natt til lørdag kom denne båten inn til land på Lampedusa, trolig fra Tunisia. Foto: MAURO BUCCARELLO / REUTERS

Gjennomsnittlig hver time ankommer det nå en båt med flyktninger og migranter til Lampedusa, en italiensk øy beliggende i Middelhavet mellom Tunisia og Malta.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Mer enn tusen mennesker er det siste døgnet innkvartert på øyas flyktningmottak, et senter beregnet for inntil hundre personer. Lørdag varslet ordføreren på Lampedusa unntakstilstand.

«Situasjonen er uhåndterbar. Vi er ikke lenger i stand til å ivareta noen som helst», sier en fortvilt ordfører Totò Martello, etter at hverken italienske eller maltesiske myndigheter har besvart hans rop om hjelp. Han frykter at Lampedusa skal bli latt i stikken av resten av Europa og lide samme skjebne som greske øyer hvor lokale mottak har est ut til rene flyktningeleirer.

Den nye bølgen av migranter og flyktninger over Middelhavet er langt under tidligere års topper. Siden 2018 har antallet som kommer sjøveien til Italia falt betydelig. I fjor på denne tiden var det knappe tre tusen. Men nå har det tredoblet seg, og Lampedusa er på ny blitt første havn.

les også Menneskesmugling og myndighetsforbrytelser

De siste dager har det kommet så mange til øya at man ikke har hatt smittevernkapasitet eller logistikk til å ta imot alle båter og ilandsatte båtflyktninger som sivile handelsskip har plukket opp til havs. Fortsatt ligger det fartøyer i drift utenfor hovedhavnen i påvente av å få legge til, og på kaiområdet befinner det seg horder av mennesker som en oppgitt ordfører ikke aner hvor han skal innkvartere.

Situasjonen på Lampedusa synes håpløs for både båtflyktningene og øyfolket. Lokale styresmakter har appellert til så vel nasjonale som internasjonale myndigheter. Men så langt har eneste respons vært at Sicilia og Malta har innstilt fergetrafikken til Lampedusa, og Lega-leder Matteo Salvini har beskyldt ordfører Martello for «å gråte krokodilletårer» siden han ikke har stengt havnen og nektet folk å komme i land.

les også Salvini: I skyggen av seg selv

Ifølge den internasjonale flyktningeorganisasjonen IOM har de største båtene med mest folk gått ut fra Libya. De fleste om bord på disse kommer fra Bangladesh. Det indikerer organisert menneskesmugling. Mens det høyeste antallet båter, og vesentlig mindre fartøyer, kommer nå fra Tunisia. Forrige uke var et tyvetalls båter tunisiske, med tunisiere om bord, mens bare to var libyske.

Høyrepopulisten Salvini har begjærlig grepet øyeblikket for å skaffe seg selv sårt tiltrengt oppmerksomhet. Men bortsett fra å legge skylden på regjeringen og Lampedusas ordfører, har han ingen forslag til å løse den humanitære krisen bortsett fra å stenge alle havner og forby redningsaksjoner i Middelhavet.

les også Isolert Salvini kan bli neste corona-offer

Så «enkelt» er dette imidlertid ikke. Det gjelder for eksempel lover til havs som pålegger sjøfarende å hjelpe mennesker i nød. Et kjedelig men opplagt svar er å styrke og fortsette det internasjonale samarbeidet. Ikke minst for å hindre at folk utnyttes av menneskesmuglere og legger ut på farefull flukt.

Folk som har krav på beskyttelse utenfor hjemlandet må få anledning til å be om det. Men internasjonale konvensjoner innebærer også at den som ikke oppfyller vilkårene skal returneres. Det forutsetter et system som virker. Da trenger lokale myndigheter, som på Lampedusa, konkret avlastning og hjelp utenfra.

Publisert: 26.07.20 kl. 15:12

Les også

Fra andre aviser