Hurtigrute-sjefens ansvarsløshet

Det er knapt til å tro, det vi ser og hører fra Hurtigrutens toppsjef, Daniel Skjeldam.

Skjeldam innrømmer at han fikk kjennskap til coronasmitten om bord på skipet MS «Roald Amundsen» allerede onsdag i forrige uke. Men han skyver ansvaret nedover i sitt eget system når han skal forklare hvorfor Hurtigruten ikke slo alarm umiddelbart. Til avisen Nordlys sier han at “Jeg ble kjent med saken på onsdag, men det er ingen tvil om at det er informasjon i denne saken jeg som sjef skulle hatt, som jeg ikke har fått.”

Som toppsjef burde han ha handlet i det øyeblikket han fikk vite hva som hadde skjedd. Det gjorde han åpenbart ikke. Nå har det til og med kommet frem at Hurtigruten brøt avtalen med Folkehelseinstituttet (FHI) om å varsle passasjerene som var om bord på den første seilasen. Først fredag ble FHI klar over at Hurtigruten ikke hadde varslet passasjerene, slik de hadde blitt enige om to dager før. Folk hadde dratt videre etter avsluttet seilas, uvitende om at de kunne ha med seg coronasmitte hjem i bagasjen.

Kan ha spredt smitten

Nå er politiet inne og etterforsker det som har skjedd. Det er bra. Smittevernloven har bestemmelser om både bøter og fengselsstraff. Brudd på denne loven er alvorlig. Særlig under en pandemi, som den vi nå opplever, er det viktig at loven håndheves.

Uansvarlig toppsjef: Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam Foto: HELGE MIKALSEN

Vi vet ennå ikke hva politiets etterforskning vil avdekke. Men uavhengig av om Hurtigruten har brutt lover og regler eller ikke, er det åpenbart at selskapet ikke har vært i nærheten av å utvise den aktsomheten som er nødvendig i en tid som dette. Skjeldam og hans folk har ikke bare satt sine egne passasjerer i fare. Med sin elendige håndtering, kan de ha spredt smitten videre til kommuner rundt om i hele Norge.

Det har hele tiden vært grunn til å frykte nye smitteutbrudd. Åpningen av landegrensene medførte en risiko, det vet vi. Men at det skulle komme nye smittetilfeller på grunn av grove feil fra en aktør i norsk reiselivsbransje, det hadde de færreste sett for seg.

Alvorlig

Særlig fordi Hurtigruten har jobbet hardt for å få sette i gang igjen etter vårens corona-nedstengning. Både selskapet selv, og store deler av Kyst-Norge ønsket seg dette. Det handlet om penger, og om arbeidsplasser. Hurtigruten skulle vise verden at det var mulig å drive cruise-trafikk trygt og smittefritt, også midt under en global pandemi.

Det klarte Skjeldam og hans folk ikke. Det er alvorlig for Hurtigruten, og for store deler av norsk reiselivsnæring. Men det verste er at selskapet med sin elendige håndtering har gjort risikoen for økt smitte enda større enn den ellers ville ha vært. Fordi toppsjefen ikke handlet med en gang han fikk vite hva som hadde skjedd. Og fordi selskapet brøt sine avtaler med Folkehelseinstituttet.

