Trump bruker opptøyene i valgkampen

Av Ole Kristian Strøm

RØYK: Føderale agenter er omgitt av røyk mens de prøver å skyve unna demonstranter ved et rettslokale i Portland. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

Donald Trump snakker om lov og orden, men har fyrt opp under uroen ved å sende håndfaste føderale agenter til Portland og andre byer.

Presidenten hevder han er blitt tvunget til å ty til slike maktmidler for å garantere sikkerheten til innbyggerne og føderal eiendom. Men det er neppe tvil om at han har gjort det for å styrke inntrykket av handlekraft.

Det er tross alt snart valg.

Trump har i valgkampen gjort det til en kampsak å vise at han er en garantist for «lov og orden».

I november skal amerikanerne avgjøre om Trump får fortsette eller om Joe Biden skal bli ny president. Meningsmålingene nå tyder på at den sittende presidenten er sjanseløs, men opptøyene kan være det som snur opp-ned på det hele.

Når Donald Trump velger å sende føderale agenter til byer der demokrater styrer, er det underliggende budskapet at ordførere og guvernører fra det demokratiske partiet ikke evner å holde ro og orden.

Protestene knyttet til Black Lives Matter-bevegelsen har langsom stilnet i amerikanske storbyer de siste ukene, men enkelte steder har det vært fullt kjør. Særlig i Portland har demonstrasjonene vedvart og blitt radikalisert. Fredelige marsjer har utartet flere netter, og utskudd har vandalisert og plyndret.

PRESIDENT: Donald Trump fotografert under et besøk i Texas onsdag. Foto: Evan Vucci / AP

En mur av mamma’er har prøvd å stå som en mur mellom demonstrantene og politiet. Så en mur av pappa’er. Og interessant nok ble det etter hvert også en mur av veteraner. Det siste gjorde inntrykk på mange.

Men Trump sendte altså sine agenter. Oregon-guvernør Kate Brown kalte det et «åpenbart maktmisbruk» og «okkupasjonsstyrke» og Portland-borgermester Ted Wheeler – som selv fikk merke tåregassen – karakteriserte det som «et angrep på demokratiet». Chicago-ordfører Lori Lightfoot uttalte seg slik: «Vi ønsker et faktisk samarbeid, men vi ønsker ikke diktatur velkommen».

Oregon er en delstat der Hillary Clinton fikk 50 prosent oppslutning og Trump 39 prosent ved valget for fire år siden. Det er en delstat som også har markert seg ved at de ikke har fulgt ordren fra Washington om å spore opp og utvise illegale innvandrere. Det har opprørt Trump.

BASKETAK: Føderale styrker pågriper en demonstrant i Portland denne uken. Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Opptøyene i Portland skader også de fredelige demonstrantene som kjemper for svartes rettigheter, for en kraftig oppvask i politiet og mot politivolden. Men gjennom de voldsomme protestene får Trump muligheten til å stemple alle som anarkister og kriminelle og kan kjøre på sitt valgkamptema om lov og orden.

Portland er en av de aller hviteste storbyene i USA, og så sent som i 1940 bodde det bare 2.000 afro-amerikanere i byen. Fortsatt har Oregons største by en av de mest homogene befolkningene i USA med bare fem-seks prosent afroamerikanere. Likevel har altså byen med et innbyggertall omtrent som Oslo, blitt et sentrum for de antirasistiske protestene de siste ukene.

Protestene var faktisk i ferd med å stilne da Trump sendte inn de føderale agentene. Deres tilstedeværelse – og brutalisering – gjorde at folk igjen tok til gatene.

Ifølge amerikansk rett har ikke presidenten lov til å benytte regelrette militære styrker for å opprettholde lov og orden innen landets grenser. Derimot kan han naturligvis sende ut andre, noe han har gjort, angivelig for å beskytte føderale bygninger og lignende.

Som i hovedstaden Washington under de første rasismeprotestene etter afroamerikaneren George Floyds død, har det vært en brutal politioperasjon i Portland.

Det har vært kamuflasjekledde politienheter som ikke umiddelbart kan identifiseres. Det hevdes at de er en del av «Homeland Security», det amerikanske sikkerhetsdepartementet, men «politiet» er det eneste du kan lese på uniformene deres, og ifølge Vox har det også kommet rapporter om at de har umerkede utrykningskjøretøyer. Det betyr altså at demonstranter har blitt dratt inn i umerkede biler og kjørt bort, ting som vi ser i stater som vi ikke er så glade for å sammenligne oss med.

Med tanke på valget i november er det ingen tvil om at kaoset passer Donald Trump godt. Det betyr at valgkampen kan komme til å handle om helt andre ting enn hans katastrofe corona-håndtering og en økonomi i alvorlig trøbbel.

Det påstås at det blant de føderale agentene som har blitt sendt i Portland, har vært folk fra innvandringskontrollen og grensepolitiet. I så fall er dette folk som ikke er trent i å kontrollere urolige folkesamlinger - og naturligvis blir livredde i en slik setting. Dette har igjen kunnet gi en enda dårligere stemning mellom demonstrantene og de som har skulle prøve å roe ned det hele.

Når det er sagt, er det ingen tvil om at det i kjølvannet av protestene denne sommeren, har vist seg elementer som er skremmende. Det har kommet påstander om grupper fra både ytre høyre og på venstresiden som romantiserer kaos og kamp, og noen ønsker å hisse til vold.

Det har gått så langt at enkelte svarte ledere har gått ut og advart mot at det finnes hvite elementer som gir inntrykk av å støtte BlackLivesMatter-bevegelsen, men som ødelegger deres viktige budskap om rettferdighet, med meningsløs vandalisering.

Det snakkes mye om en mulig borgerkrig i USA, for eksempel om Donald Trump ikke skulle godta et valgnederlag. En borgerkrig i vanlig forstand virker lite trolig, til det er USA et altfor solid demokrati - selv med sin våpengalskap. Den amerikanske borgerkrigen tok slutt i 1865.

Men det kan være avarter av alvorlig intern uro. Når det etter så mange år fortsatt er så langt fram til likestilling mellom hvite og svarte i USA, så setter det i gang noen prosesser som det er vanskelig å kontrollere. Og Trump er en president som ikke viser noen forståelse for det svarte raseriet. Det er en provokasjon i seg selv.

Publisert: 04.08.20 kl. 10:35

