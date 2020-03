HJEMMEHYGGE: Coronakrisen har også sine lysere sider. Foto: Roar Hagen, tegning

«Er det for tidlig å reflektere over de fine sidene ved krisen?

Trenger du oppmuntring i krisetiden? Her er syv lyspunkter du kan glede deg over nå. Dersom det er lov å si da.

Vi lever nå i fryktelige tider og hverken det norske samfunnet eller dets innbyggere har noen som helst glede eller nytte av coronaviruset som smitter folk i eksponentiell fart.

Viruset gir svært smertefulle symptomer for mange av de smittede og dessverre er det en del som har dødd – og vil dø av denne virussykdommen.

Dessuten, hundretusener blir permitterte og mange vil miste jobbene sine permanent. Og bedrifter går konk.

Samfunnet er i dyp krise. Bare så det er sagt!

Er det likevel mulig å reflektere over de fine sidene ved krisen? Eller er det for tidlig?

Jeg tar sjansen.

Mora mi snakket mye om krigen. Ofte om hyggelige ting og samhold og de deilige måltidene hun husket. Det gikk i sild og poteter og lapskaus, når de hadde klart å få tak i noe kjøttavskjær med mye fett. «Jeg lurer på hvordan middelklassen har det, nå som vi fattigfolka har det så bra», ble det sagt.

Jo, krigen var en vond tid, men folk fant seg til rette og klarte å se lyspunkter i en mørk tid.

Så, hva godt kan man si om coronakrisen hittil?

1. Yeah, baby!

Apropos krigen, da vi i etterkant fikk en hel generasjon babyboomere som følge av økt samkvem. Da, som nå, var det lite å gjøre og vi kunne like godt gjøre det på soverommet. Vi trenger tydeligvis en krig, et strømbrudd eller en lengre karantenesituasjon for å få opp fødselstallene her i landet. Tipper det blir trangt på fødeavdelingene julen 2020.

2. Slippe å dra på besøk

Jo da, det er hyggelig å besøke folk man liker. Men i det virkelige liv må man besøke en del folk man ikke har lyst til å snakke med. For min del gjelder dette IKKE svigerforeldre, som jeg er glad i. (Jeg ble bedt om å si dette) Da er det bedre å slenge av gårde en tekstmelding med «hvordan går det med deg, .......?» før man dumper ned i sofaen for å få sluke en ny episode av «Suits».

3. Slippe å dra på jobb

Bortsett fra heltene innenfor nødetatene, helsevesenet og matvarebransjen så har de aller fleste av oss (som ikke er permittert ...) hjemmekontor. Det er deilig å stå opp 07.59 og være på jobb 08.00 med morrahår, bikkjeånde og i bare trusa. Og kjøleskapet er til enhver tid bare fem meter unna, med øl! (Som man kan drikke rett etter at skiftet er over).

4. Jo færre vi er sammen

Coronakrisen har ført kjernefamiliene sammen igjen. Vi er ikke lenger på treningssenteret, på symøte, i nettverksgruppemøte, på golfbanen, i garasjen til Yngve eller på weekend-seminar med jobben. Vi er sammen i boligene våre og snakker mer sammen – på tross av Netflix og HBO og det er fint. (Jeg ble også bedt om å si dette).

5. Utadegsjælopplevelse

Det er utrolig fint å høre om alle som stiller seg til rådighet for å hjelpe andre i denne krisen. Folk henter og leverer mat, lufter bikkjer, og låner bort til folk som trenger. Vi er på et blunk gått fra å være, i stor grad opptatt av oss selv, til å se andre. Det er flott å se hvordan krisen får frem noe av det beste i oss.

6. Vi spiser sammen

Nå sitter vi ved matbordet og spiser sammen hver dag. Vi lager gjerne maten (fra bunnen av) med råvarer vi har funnet i fryseren. Og dagen etterpå spiser vi rester. Vi baker også mer. Det er (faktisk) hyggelig og det smaker godt og trolig mye sunnere. For egen del må jeg dessverre konstatere at jeg spiser MER.

7. Løgnen satt på pause

I denne krisetiden er fakta og tall igjen blitt objektive størrelser som vi alle forholder oss til. Nå er det ikke lenger «mine fakta», «dine fakta» og «alternative fakta», slik det stabile geniet og hans administrasjon har introdusert oss for. Nei, nå er det bare informasjon og tall fra helsemyndighetene som gjelder, og det er «alles fakta».

Publisert: 26.03.20 kl. 18:08

