Salvinis stjernesmell

Matteo Salvini trodde han kunne gå på vannet. Så gikk han på en stjernesmell i stedet.

Onsdag hadde Italias visestatsminister planlagt å felle sin egen (!) regjering ved å fremme mistillitsforslag mot statsminister Giuseppe Conte. Den eneste som ble felt, var Salvini selv.

Til overmål klarte han å forene gamle politiske rivaler, slik at opposisjonen mot høyrepartiene nå har rent flertall i parlamentet.

Hvordan i all verden kunne taktikeren Matteo Salvini begå en slik blunder?

Løpet var lagt, målet tydelig: Sist torsdag trakk han støtten til Contes kabinett, varslet mistillit og krevde nyvalg.

I 14 turbulente måneder har innvandringsmotstanderne i høyrepopulistiske Lega og komikeren Beppe Grillos opprinnelig venstrepopulistiske prosjekt, den systemkritiske Movimento Cinque Stelle (M5S), forsøkt å regjere Italia sammen.

Den dysfunksjonelle koalisjonen havarerte for godt forrige uke da de to regjeringspartiene stemte mot hverandre i spørsmålet om kostnadskrevende lyntog.

Italias pågående politiske krise er i særklasse kaotisk, selv til italienske politiske kriser å være. På ingen måter uventet, siden det lenge har vært tydelig at det er dette Matteo Salvini har styrt mot – og antakelig hatt som plan hele veien: Å komme i posisjon for å bruke regjeringsplattformen til å drive kontinuerlig valgkamp. Og når meningsmålingene er gode nok – en regissert regjeringskrise for å utløse nyvalg.

Salvini er for tiden landets mest populære politiker. Som en selvbestaltet Messias har han benyttet sommerferien til å reise rundt på søritalienske strender og holde barbeinte folkemøter. Kun iført solbriller og blå badebukse har han messet om stengte havner og migranter som aldri skal få sette sine føtter på italiensk jord. Det er et budskap som slår an i landets fattigste region, som motvillig har tatt imot et stort flertall av de mer enn 600 000 migrantene som har kommet til Italia sjøveien.

Det som likevel overrasker er Salvinis envise tolkning av egen stilling. Hybris eller høyt spill? I løpet av regjeringsperioden har hans parti La Lega gjort formidable byks på flere målinger – de beste har vist en oppslutning på nesten 40 prosent – mens valgvinneren M5S har falt tilsvarende.

Enhver politiker med ambisjoner ville ønske å realisere slike galluptall i stemmer. Men enhver politiker har ikke anledning til å skrive ut nyvalg. Særlig ikke i Italia. Den funksjonen tilligger én instans: presidentembetet.

Og nettopp fordi Italia har hatt så mange nyvalg etter krigen, har den sittende presidenten, Sergio Mattarella, uttrykt prinsipiell motstand mot nyvalg som metode for å løse politiske kriser. Dette vet da Salvini! Derfor burde han også vite at veien til nyvalg ikke går gjennom provokasjon, men via parlamentarisk alliansebygging som kan legitimere det politisk. Det fotarbeidet har han tydeligvis ikke gjort.

Derfor ble forslaget tirsdag kveld om å realitetsbehandle mistillitsforslaget mot statsminister Conte onsdag nedstemt. Femstjernersbevegelsen, sosialdemokratiske PD, sosialistpartiet, kommunistene samt alle regionalistpartiene sluttet rekkene mot Salvini.

Det betyr imidlertid ikke at regjeringen har venstresidens tillit. De vil også at den avgår. Men at det skal skje ved statsministerens frivillige fratreden ettersom det parlamentariske grunnlaget er endret.

Med det oppnår PD og deres støttespillere på venstresiden flere ting:

For det første at vinduet for å skrive ut kjapt nyvalg blir mindre. Budsjettreglene tilsier at arbeidet med nytt statsbudsjett må være i havn i september for å kunne vedtas innen fristen i oktober. Dermed rekker ikke Salvini å få det nyvalget han ønsker seg i høst for å kapitalisere på meningsmålingene.

For det andre: Budsjettet tilsier også at Italia må ha en regjering fra det øyeblikk Conte avgår. Her har man i grunnen bare tiden og veien. President Mattarellas velkjente aversjon mot nyvalg inngir to muligheter; han kan utnevne en midlertidig ekspertregjering, eller han kan – som nå synes mer sannsynlig – be de to største partiene fra sist gjeldene valg, altså i 2018, om å sondere mulighetene for regjeringssamarbeid.

Det er i så fall Femstjernersbevegelsen og PD, sosialdemokratene, som til sammen har 51,4 prosent av stemmene, og dermed flertall i nasjonalforsamlingen. De samtalte også i fjor, uten å lykkes, men siden den gang har PD fått ny ledelse og M5S har fått regjeringserfaring. Dessuten har tidligere statsminister Matteo Renzi (PD) åpnet for det han kaller et «teknisk budsjett- og regjeringssamarbeid» med Femstjernersbevegelsen, noe han ikke ser bort fra kan ha «varighet ut valgperioden».

Ut valgperioden betyr at sentrum-venstre-flertallet kan blokkere Salvini til og med 2023, og det betyr at M5S også kan være med og utpeke ny president etter Sergio Mattarella.

Det er mange som må bite i seg både kameler og gammelt agg dersom M5S og sosialdemokratene skal finne sammen. Men trolig er kamelene lettere å fordøye enn et nyvalg som kun vil tjene Salvini. For partileder Luigi Di Maio har klart å frigjøre M5S fra grunnleggeren Beppe Grillos monomane antipati mot Matteo Renzi, og Renzi selv har inntatt en helt ny og forsonende tone overfor Femstjernene. Så inviterende at dagens PD-leder, Nicola Zingaretti, måtte ut og moderere Renzis stjerneflørt.

Med mindre han ender opp som sin forgjenger i Lega Nord, med korrupsjonsdom og fengsel, er det mange som spår at Matteo Salvini en dag blir statsminister også i navnet. Han har en sjelden energisk karisma og et formidabelt talent for sosiale medier. Men den siste uken har avslørt sviktende forståelse for det politiske håndverket. Hvis det ikke skrives ut nyvalg, får han nå fire år på å sette seg inn i det.

Publisert: 15.08.19 kl. 19:16