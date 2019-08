BEKYMRET: Kari Aarø er leder av den norske jordmorforeningen.

Debatt

Bekymret: – Vi må sikre at jordmødre orker å stå i jobben

Når vi snakker med politikerne er alle enige om at jordmødre og fødselsomsorgen er viktig. Vi venter nå på handling.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Kari Aarø, Leder Den norske jordmorforening

VGs fokus på fødselsomsorgen den siste uken har vært viktig og det er et godt stykke arbeid de har gjort når de har laget en oversikt over følgetjenesten i alle landets kommuner. Høie sier det overrasker han.

Den norske jordmorforening har tatt opp følgetjenesten over en lang periode. Med et fødselstall på rundt 59 000 i året høres det ikke så mye ut at 351 kvinner føder utenfor institusjon. Men for de kvinnene det gjelder så har det stor betydning. Flere av disse har krav på følge av jordmor men får det ikke.

les også Mørketall i mødrehelse

Det er ikke bare følgetjenesten som må bedres. Tiden er inne for å se på hele fødselsomsorgen med spesielt fokus på det som vi ser svikter. Ser vi på tallene har vi i Norge en lav mødre og spedbarnsdødelighet.

Vi skal ikke underkjenne den gode hjelpen de fleste fødende får. Men mantraet til helseministeren er likeverdige helsetjenester. Innenfor fødselsomsorgen vet vi at det ikke er slik. At vi mangler følgetjenesten i 77 kommuner slik det kommer frem i VG undersøkelse bør ikke bare overraske Høie det bør bekymre han såpass mye at han setter inn straks tiltak. Det er ingen grunn til å vente på svar på HOD sin undersøkelse til helseforetakene.

les også Helseminister Bent Høie om VGs kartlegging av fødselsomsorgen: – Sånn kan det ikke være

Den norske jordmorforening er glad for at Høie erkjenner at regelverket er misforstås dersom reiseveien regnes fra kommunehuset. Men dersom Høie hadde lest vårt innspill til ny helse og sykehusplan så hadde han visst dette. Vi påpeker nettopp denne problemstillingen og tar opp viktigheten av en god følgetjeneste.

Når vi snakker med politikeren er alle enige om at jordmødre og fødselsomsorgen er viktig. Vi venter nå på handling. Vi er spesielt bekymret for bemanningen på de store fødeavdelingene. Når så mange som 200 jordmødre vurdere å slutte på de store fødeavdelingene slik vår undersøkelse viser må noe gjøres. Den norske jordmorforening mener at vi må bygge en robust fødselsomsorg for fremtiden.

Vi må sikre at jordmødre orker å stå i jobben. Vi må sikre kvinnene i distriktet ved å sørge for en god følgetjeneste og ikke legge ned flere fødeinstitusjoner. Vi må sikre at barselkvinnen får den hjelpen de trenger enten det er på sykehuset eller i kommunen. 8. mars lanserte regjeringen at de satser på kvinnehelse. Nå har de mulighet til å vise at de mener det.

Publisert: 16.08.19 kl. 14:01

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post