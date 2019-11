VAR SHOPAHOLIKER: – Du sparer ikke penger på å kjøpe ting du ikke trenger, selv om det er på salg, skriver Siw Slevigen. Foto: Privat.

Debatt

5 tips for å overleve Black Friday-galskapen

Black Friday er ikke tiden for impulsshopping. Du sparer ikke penger på å kjøpe ting du ikke trenger, selv om det er på salg!

Nå nettopp

SIW SLEVIGEN, Siviløkonom og Instagram-økonom @happy_penger

Det kan umulig finnes 3,8 milliarder kroner å spare på fredag, men det er altså så mye vi har tenkt å svi av på Black Friday.

Selv er jeg en «recovering shopaholiker». Jeg skjønner at det er sååå fristende å hoppe på alle gode tilbud på Black Friday. Shopping OG spare penger liksom. Jeg er klar!

Men det er så lett å lure seg selv, sånn at du absolutt ikke sparer penger. Jeg vet. Jeg har gjort det så mange ganger.

Da konto var skrapa tom og Lånekassen den eneste som lønnet meg, oppdaget jeg en hemmelighet: 5 spørsmål som totalt har reddet meg. Jeg var shopaholiker, nå er jeg minimalist.

Lurer du på å kjøpe noe? Ta alle kjøp gjennom denne Black Friday-sjekken først:

1. Trenger du det?

Du sparer ikke penger på å kjøpe ting du ikke trenger, selv om det er på salg. Det er dårlig for bankkontoen, dårlig for miljøet, og dårlig for deg å fylle opp huset med ting du ikke trenger.

2. Gir det deg glede?

Kjøp kun ting som gir glede. Tenk Konmari Spark Joy. Kjenner du at det gnistrer av glede i hjertet når du holder tingen i hånden? Hvis ikke, er det ikke verdt å kjøpe.

3. Er det et godt tilbud?

Det finnes mange luretilbud på Black Friday. For eksempel setter noen opp prisene i tiden før Black Friday. Sjekk med priser andre steder og med prismatch på internett for å være sikker på at det virkelig er et godt tilbud.

4. Ville du betalt full pris?

At noe er på tilbud, er ikke en grunn til å kjøpe det. Kjøp kun ting på salg som du ville kjøpt til full pris.

5. Står det på handlelisten din?

Black Friday er ikke tiden for impulsshopping. Da ender du opp med å lure deg selv til å kjøpe ting du ikke trenger, og som ikke gir deg glede. Planlegg alle kjøp minst 24 timer på forhånd. Står det ikke på handlelisten, så får det ikke være med i handlekurven heller. Selv om det er Black Friday.

Vi nordmenn har over 100 milliarder i forbruksgjeld og over 100 milliarder i inkassogjeld. Det er på tide å si nei takk til et par tilbud nå. Jeg vil heller spare de pengene.

les også Hver tredje nordmann handler på Black Friday: - Forbruket er for høyt

Publisert: 29.11.19 kl. 09:08

Mer om