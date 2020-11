Leder

VG mener: Norge må holde tilbake EØS-midler til Polen

STATSMINISTER: Polens regjeringssjef Mateusz Morawiecki støtter den skjerpede abortloven. Foto: STEPHANIE LECOCQ / POOL

Demonstrasjonene i Polen nådde nye høyder i helgen da folk flest, i ordets rette forstand, trosset coronarestriksjoner og myndighetenes advarsler og tok til gatene for å protestere mot den sosialkonservative regjeringen. Opprørsbølgen skyldes de nye innstrammingene i landets abortlov.

Polen har allerede en av Europas strengeste abortlovgivninger. I et land med 38 millioner innbyggere utføres det årlig rundt tusen lovlige aborter. I Norge er tallet ca. 12 ganger høyere, men abortraten regnes likevel som lav, med under ti per 1000 kvinner i alderen 15-49 år, ifølge FHI. Med en tilsvarende abortrate ville det til sammenligning blitt utført om lag 80 000 aborter årlig i Polen.

I uhellig allianse med den konservative fløyen av landets kirke og militante høyreekstremister forsøker det regjerende «Partiet for lov og rettferdighet» (PiS) å tvinge gjennom en abortlov som er så streng at Europarådets menneskerettighetskommissær kaller den «et brudd på menneskerettighetene».

I henhold til de nye bestemmelsene, som opphever et av de få unntakene som hittil har gitt rett til lovlig abort, skal kvinner tvinges til å gjennomføre fødsler også når man vet at fosteret ikke er levedyktig. Inntil nå har nesten alle aborter i Polen vært hjemlet i en paragraf som ligner på den såkalte 2c i Norges abortlov.

I likhet med denne har også den polske lovhjemmelen omfattet alt fra kromosomfeil til situasjoner der fosteret er skadet og ikke vil kunne overleve utenfor livmoren. Kun i tilfeller der graviditeten skyldes voldtekt, eller når kvinnens liv er i fare, vil abort være lovlig.

Leger som likevel tilrår eller gjennomfører aborter i strid med det nye lovverket vil bli straffeforfulgt. Straff venter også den som måtte finne på å gi informasjon om steder hvor trygg abort kan utføres, som bistår økonomisk eller med transport i så henseende. En konsekvens av forbudet vil være at kvinner som ikke har mulighet til å reise utenlands for å ta abort, vil søke lokale muligheter for å få gjort inngrepet. Det i seg selv innebærer økt helserisiko, men vil også i stor grad ramme dem med dårligst råd.

Skjerpelsen av abortloven føyer seg inn i rekken av innstramminger og ensretting som den reaksjonære PiS-regjeringen har gjennomført siden maktovertakelsen i 2015. Via politiserte reformer av rettssystemet har de brukt sitt flertall til å overkjøre mindretallet med nye lover i sak etter sak. De har innskrenket ytringsfriheten, slått ned på medier som taler PiS imot, da har laget lover som eksplisitt rammer homofile og generelt svekket den grunnleggende rettssikkerheten som siviliserte samfunn normalt er tuftet på.

Det folkelige opprøret i Polen tyder imidlertid på at PiS-regjeringen nå har gått for langt. Under 15 prosent av befolkningen støtter de nye lovskjerpelsene.

Norge overfører nesten ni milliarder kr. i EØS-midler til Polen. I likhet med EU bør norske myndigheter gi Warszawa klar melding om at det vil bli knyttet betingelser til videre utbetalinger. Norge kan ikke være med og delfinansiere et illiberalt undertrykkende regime på denne måten.

Publisert: 02.11.20 kl. 11:30

