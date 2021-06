KAMPEN ER IKKE OVER: – Det er få land i verden hvor det er så godt å være lesbisk, homofil, bifil eller transperson som her i Norge. Den lange veien vi har gått, må vi ta med oss i vårt arbeid internasjonalt, skriver Erna Solberg og Helge Y. L’Orange. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

Debatt

Friheten til å være deg selv

Fordommer er litt som virus. Vi må kontinuerlig bekjempe dem og ikke være selvtilfreds med det vi har gjennomført.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ERNA SOLBERG, leder i Høyre

HELGE YTTERØY L’ORANGE, leder i Åpne Høyre

Vi er heldige som bor i et land der de aller fleste kan være den de er uten å leve i frykt, frykt for andres reaksjoner eller straff for å elske den de vil. Over år har vi opparbeidet en forståelse og respekt for enkeltmennesket og individet som gjør at vi inkluderer mange grupper som tidligere var usynlige eller isolert.

Sammen har vi utviklet et samfunn der respekten for individet, og friheten til å være seg selv, ikke bare møtes med forståelse og inkludering. Vi beskytter også grupper som er utsatt for diskriminering og trakassering gjennom et godt felles lovverk mot diskriminering. Det er en styrke i vårt samfunn at vi også gjennom lovverket tar vare på grupper som ellers kan bli marginalisert.

les også Det handler ikke bare om kjærlighet

Unge i dag har helt andre muligheter enn da vi vokste opp. Samtidig opplever mange unge i dag et stort press for å passe inn og tilfredsstille forventninger fra omverden. Den jenten som opplever at hun liker jenter eller gutten som opplever å være født i feil kropp, opplever støtte og vansker. Det kan være vanskelig å finne ut av hvem en selv er, og fortelle om det til venner og familie. Det er flott å se at stadig flere tar det ansvaret for sitt eget liv og for å leve frie liv i samsvar med hvem man er.

For å skape tryggere rammer for unge, har vi styrket skolehelsetjenesten systematisk over flere år. Vi har også styrket den kommunale helsetjenesten med kommunepsykolog. Men dette er ikke nok. Særlig unge lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre skeive vet vi opplever ekstra usikkerhet. Derfor vil Høyre styrke en helhetlig seksualitetsundervisning, herunder reproduktiv helse, kjønnsmangfold, LHBT+, kropp og grensesetting. Vi må også sikre at hver skole har kompetanse til møte barn på en måte som gir dem trygghet for egen identitet.

Vi legger til rette for trygge og gode rammer i barnehagene, i skolen og i det offentlige rom. Vi må også sikre trygghet, respekt og inkludering på andre arenaer. Derfor vil Høyre for eksempel stille krav til gode standarder for likestilling, styresett, anti-dopingarbeid og utøvernes rettigheter for at idrettsorganisasjoner skal få økonomiske overføringer.

Vi vet at en del skeive opplever ekstra press og for en del tvang for ikke å få lov å leve slik de virkelig er. Slik negativ sosial kontroll er uakseptabelt og rammer særlig hardt i etniske og religiøse minoriteter.

Vi vil forsterke arbeidet for likestilling og aksept for alternative livsvalg i minoritetsmiljøer. Vi må også intensivere arbeidet for å avdekke negativ sosial kontroll og sikre varslere og mennesker som har rømt fra sterkt negativ sosial kontroll til en trygg havn.

Noen ser fortsatt på homofili som noe som kan kureres gjennom bønn eller såkalt terapi. Praksisen med å «omvende» lesbiske, homofile, bifile eller transpersoner har ingen støtte i anerkjente medisinske fagmiljøer. Den er en skadelig praksis som kan gi langvarige traumer og psykologisk skade.

Vi må ta bort de siste restene forskrifter og regler som peker mot at skeive har dårligere egenskaper enn andre. Derfor vil Høyre sikre trygge blodoverføringer basert på livsstil, ikke legning.

les også Pride er i aller høyeste grad personlig!

Dessverre opplever lesbiske, homofile, bifile og transpersoner fortsatt hatytringer og i ytterste konsekvens hatvold som følge av sin legning, kjønnsidentitet eller -uttrykk. Spesielt unge skeive i en sårbar fase og transpersoner er utsatt for hatkriminalitet.

Vi har kommet et stykke på vei i arbeidet mot hatkriminalitet. I 2020 fikk vi på plass helt nødvendige forbedringer i hatkrimlovverket, og hatkrimgruppen i Oslo Politidistrikt fikk en nasjonal koordinerende rolle. Men vi må ta dette videre. Derfor har Høyre programfestet at vi vil utarbeide en nasjonal handlingsplan mot hatvold, og at alle politidistrikt skal ha god kompetanse på hatkriminalitet.

Det er få land i verden hvor det er så godt å være lesbisk, homofil, bifil eller transperson som her i Norge. Den lange veien vi har gått, må vi ta med oss i vårt arbeid internasjonalt. Høyre vil ta lederskap i avkriminalisering av homofili og styrke LHBT+-personers rettigheter globalt. Vi legger til grunn blant annet demokrati og menneskerettigheter for vårt EØS-bidrag. Vi må også ha forventninger om styrking av menneskerettigheter, demokratisk utvikling og ytringsfrihet for mottakere av bistand.

Vi i Høyre ønsker et samfunn der alle har de samme mulighetene for å lykkes uavhengig av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, etnisitet eller funksjonsevne.

Fordommer er litt som virus. Vi må kontinuerlig bekjempe dem og ikke være selvtilfreds med det vi har gjennomført, for jobben med å skape trygge og gode barndommer og liv for alle krever at vi gjør jobben kontinuerlig.

Derfor må vi alle bidra til at vi beholder og videreutvikler vårt åpne, inkluderende og mangfoldige samfunn.