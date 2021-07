Bill. mrk.: Gravid søker corona-råd

Kommentar

Gravid søker corona-råd

Av Ingeborg Huse Amundsen

BØR, BØR IKKE: Coronarådene til gravide skaper forvirring hos en sårbar gruppe som ikke har råd til å velge feil. (Illustrasjonsbilde) Foto: Espen Rasmussen / VG

«Vi kan hverken fraråde eller anbefale vaksine», sier helsevesenet. Tusenvis av norske kvinner må selv velge mellom risikoen for corona og vaksine.

Denne uken kom tekstmeldingen som har stått øverst på ønskelisten i år: Innkalling til coronavaksine. I Oslo har nå turen kommet til oss under 45 år.

Først ble jeg glad. Men så slo usikkerheten inn: Bør jeg egentlig ta vaksinen?

Jeg er gravid i tredje trimester, og gjennom pandemien har det gjeldende rådet i Norge vært at vi med barn i magen ikke skal ta vaksine fordi man ikke vet nok om hva det innebærer av potensiell risiko for mor og barn. Unntaket er gravide i risikogruppen; altså kvinner med diabetes, hjerte- og karsykdom, fedme eller andre underliggende sykdommer.

Venner, kolleger og familie har fått sine første stikk, mens jeg har vært innstilt på å vente til etter fødsel. Men så, i starten av mai, oppdaterte Folkehelseinstituttet (FHI) rådene sine og forvirringen oppsto. «Coronavaksine aktuelt for gravide uten andre risikofaktorer», skrev de på sine nettsider.

Gravide i områder med mye smitte kunne nå velge å bli vaksinert når de fikk tilbudet. Dette valget skulle tas i samråd med lege, oppfordret FHI.

Nå har altså tilbudet nådd kvinner i den alderen der mange velger å få barn. Og det på et tidspunkt der smittetrykket er lavt de fleste steder i landet. Så hva gjør vi?

Gjennom hele pandemien har myndighetene fôret oss med tydelige råd om hvordan vi skal forholde oss til coronaviruset. Den samme servicen er gravide, fødende og ammende i Norge vant til å få. Fra første ultralyd til kontrollene på helsestasjonen blir vi møtt av kyndige fagpersoner som i nesten alle spørsmål kan gi oss velfunderte svar basert på årelang forskning og empiri.

Men nå er det annerledes.

Min egen runddans i systemet, i jakten på om jeg skal takke ja eller nei til vaksinen nå, demonstrerer utfordringen:

Jeg starter med å kontakte fastlegekontoret mitt, slik FHI oppfordrer til, og ber om en vurdering. Bør jeg, 31 år gammel i Oslo, i slutten av svangerskapet uten underliggende sykdom, ta vaksinen? Legekontoret viser tilbake til FHIs anbefalinger.

Jeg kontakter helsestasjonen, som sier at de hverken kan fraråde eller anbefale coronavaksine for gravide. De vet ikke mer enn det som står på FHIs nettsider.

Så ringer jeg fødeplassen min og snakker med en jordmor, som sier at jeg er den tredje gravide som ringer den morgenen og spør om det samme. Hun beklager at hun ikke kan gi noe tydelig svar.

Forvirringen er åpenbart ikke bare min. Den deles av andre gravide. I en gruppe på Facebook for kvinner med termin i samme måned som meg, spør jeg hva slags råd de har fått. Svarene spriker. Noen er blitt anbefalt av legen å vente med vaksinen til etter fødsel. Andre er blitt oppfordret til å ta den nå – også de som er friske.

Jeg går tilbake til FHIs hovedside for gravide og ammende, sist oppdatert 21. mai. Her står det at gravide har noe økt risiko for å bli alvorlig syke av corona, å bli innlagt på sykehus og å føde for tidlig.

FHI vil likevel ikke gi noen generell anbefaling om at gravide bør ta coronavaksine fordi det fortsatt er for lite erfaring med det. Men studier hittil tyder på at det er trygt, skriver de. Gravide bør, i samråd med lege, avveie om fordelene ved vaksine overgår ulempene.

Heller ikke FHIs fagekspert, som utformer de gjeldende rådene i Norge, kan gi noe tydelig svar. Hun understreker at ingenting tilsier at vaksinasjon er farlig for gravide. Men de vil gjerne ha mer data før de kan anbefale det.

En stor studie fra USA, der 35.000 gravide er blitt fulgt opp etter mRNA-vaksiner (som Pfizer og Moderna), viser ingen skadelige bivirkninger. Foreløpige, små studier viser dessuten at antistoffer overføres til barnet.

Men noen langtidsstudier på hverken mor eller barn om eventuelle senskader finnes åpenbart ikke ennå.

En rekke land har likevel startet vaksineringen av gravide, deriblant USA, Israel og England.

fullskjerm neste URUGUAY: En gravid kvinne får sin første dose Moderna-vaksine på et sykehus i Montevideo. Uruguay startet vaksinering av gravide 9. juni på grunn av økende smitte.

I Sverige gikk de ut nå i juni og anbefalte vaksine etter uke tolv av svangerskapet. I nabolandet har smittetrykket vært noe helt annet den siste tiden enn her hjemme. Nå i sommer, takket være sesongeffekten og en stadig økende andel vaksinerte, er smitten lav i Norge.

Men trusselen fra deltaviruset øker. Dersom vi skulle få en fjerde bølge, kan FHI komme til å endre rådene sine og anbefale vaksinasjon av alle gravide.

Mens alle andre i den norske befolkningen får et tydelig råd om hvordan de skal forholde seg til coronaviruset, må vi gravide selv ta vaksinevalget, uten myndighetene i ryggen. Ansvaret hviler på oss – en spesielt sårbar gruppe med bestemmelsesrett for ikke bare én, men to liv. Jeg er en stor tilhenger av valgfrihet, men akkurat dette valget skulle jeg ønske jeg ikke måtte være alene om.

Så hva gjør jeg? Jeg ber om en konsultasjon hos fastlegen, for å rådføre meg mer. I påvente av legekonsultasjonen, kommer purringene fra vaksinasjonssenteret. Timene som fortsatt er tilgjengelige tikker nærmere og nærmere termin ...

(PS! FHI anbefaler ammende vaksine – mens Danmark fraråder det på grunn av ukjent risiko for babyen.)