Hvem klapper for lærerne i høst?

For halvannet år siden sto jeg på balkongen og klappet for all sykepersonell som holdt landet gående. Samtidig måtte lærere hive seg rundt og lage kreative opplegg som skulle motivere elever i en usikker hverdag og med ulike forutsetninger. Den jobben er ennå ikke over.

IDA SERNEBERG, faglærer og programleder innen høyere utdanning

Som lærer må du se hver enkelt elev og tilpasse hver eneste økt etter omstendighetene. Vår viktigste, vanskeligste og mest formidable oppgave ligger foran oss.

I regjeringsrapporten «Skolen etter koronapandemien» foreslår en utvalgt arbeidsgruppe tiltak for å ta igjen tapt læring som følge av pandemien. Som en skjult trollmann fra Oz som på sitt beste får noen replikker i siste økt, blir læreren ikke nevnt mer enn to ganger i hele rapporten.

I likhet med arbeidsgruppen er jeg bekymret for hvordan de unge har hatt det i pandemien. Jeg merker at jeg også tenker mye på hvordan vi lærere kommer til å ha det i tiden som kommer.

Ida Serneberg

Jeg husker en dag i november hvor vi nok en gang gikk inn i en av disse nedstengningene. «Jeg er redd for veggene mine», skrev en av studentene i en anonym spørreundersøkelse jeg sendte ut samme dag vi fikk beskjeden. «Det regner inne i meg», skrev en annen.

La ikke veggene begrense oss, tenkte jeg og laget et opplegg hvor jeg sendte studentene ut i nabolaget for å løse forskjellige oppgaver. Studentene var fornøyde, frem til at de skulle finne statistikk om nabolaget ved hjelp av SSB sine nettsider. I januar prøvde jeg meg på å opprette en Instagram-profil til klassen, hvor de måtte poste oppgaver som stories. Stilig økt i et emne om sosiale medier, mente jeg. I teorien, men etter en time ble vi blokkert av instagram, siden de misttenktliggjorde oss for spam. Å lage god alternativ undervisning er ikke alltid det enkleste.

I en britisk studie om skolen og nedstengningen fortalte noen lærere at de gikk «above and beyond» for elevene sine. Jeg tror de fleste av oss lærere kjenner oss igjen. Vi gjorde alt som stod i vår lille makt for å få ting til å funke. Noen ganger opplevde jeg at læringsutbyttet til studentene økte, noen ganger det motsatte.

En systematisk litteraturstudie viser at det er svært få studier om pandemiens konsekvenser på læring. Vi vet at halvparten av alle norske elever var mindre motivert for å lære og hadde en opplevelse av lav mestringsfølelse.

I min klasse har det ikke vært sjanse for å sove seg gjennom undervisningen, unnlate å møte opp eller gjemme seg som en i mengden. Det har jeg hatt tiltak som har umuliggjort. Dette har ikke vært tilfelle overalt.

Derfor må vi regne med at forskjellene på elevers kunnskap er svært store. I høst vil dette bli et stort problem i overgangene mellom trinn, hvor elever fra ulike skoler møtes i samme klasse.

Hybrid undervisning vil nok være en stor del av hverdagen i høst, noe rapporten ikke nevner. Hybrid betyr at noen elever deltar via skjerm mens noen deltar i det fysiske klasserommet.

Min erfaring er at dette til tider har fungert svært dårlig, vi har ikke tekniske forutsetninger som fungerer optimalt og det krever nøye kartlegging.

For en student i høyere utdanning som er hjemme med syke barn kan hybrid undervisning være heldig. For en annen som sliter med angst kan det bli brukt som unnskyldning for å slippe gå til skolen. Da er hybriden uheldig.

Når arbeidsgruppen etterlyser gode metoder for å identifisere sårbare individer er spørsmålet: Hvordan ser en slik strategi ut i en hybrid kontekst? Hva må vi spesielt merke oss i sporene av pandemien?

Arbeidsgruppen virker å omtale læreren som «skolen», selv om alle foreslåtte tiltak vil medføre større arbeidsbyrde for læreren og læreren alene: bedre overganger mellom skoler stiller høyere krav på dokumentasjon av læreren, initiativ for å øke «sosiale aktiviteter for elevene utenom skoletid» ender opp med å bli lærerens ansvar utenfor ordinær arbeidstid.

Den viktigste faktoren i klasserommet er relasjonen mellom lærer og elev. Når en lærer kommuniserer på en varm, emosjonell måte som svarer på elevene sine behov, øker graden av motivasjon og ønsket om å prestere høyere.

I Patricia Jennings forskning om lærerstress oppdaget hun at læreren sin psykiske helse er fullstendig fraværende i litteraturen. Hun omtaler læreren som en «svart boks», uten egne følelser, som en programmert chatbot som møter opp når den skal, utfører noen handlinger, sier noen ord som passer for situasjonen, og forlater rommet når økten er over.

I den britiske studien uttrykte alle lærere stor bekymring for elevene sine. Det er fundamentet i hva det vil si å være lærer; å ha viljen og kapasiteten til å gidde å bry seg.

Det minner meg om min flotte lærerkollega, som en torsdag i desember 2019 hadde lagt en gul post-it-lapp på pulten min. Jeg hadde bedt henne om å printe en tale jeg skrev til studentene. Jeg var nervøs: var den god nok?

På post-it-lappen hadde hun skrevet: «Du er så magisk, flink, god og sterk. Unnskyld jeg leste, men dette var bra, fine du.»

Den lappen har jeg oppbevart i lommeboken min, der hvor jeg oppbevarer verdifulle ting.

Den minner meg på hva jeg trenger aller mest nå, og i alle dager etter pandemien; å ha samvær, å være forstått og bli løftet opp av kollegene mine.

Kanskje vi bare må starte den «gule lappers bevegelse», og skrive en hilsen til en lærer, en for hver dag som gikk tapt?