Norwegian uten bakkekontakt

Norwegians favørprogram er noe for seg selv: Det gir bonuspotten til ledelsen i eget selskap.

At norske næringslivstopper mister bakkekontakten samtidig med skamvettet så snart det blir snakk om lønnsvilkår, er i og for seg ingen nyhet. Synet på egen fortreffelighet i denne elitedivisjonen fremstår like ydmykt som et nordkoransk valgresultat.

Avsløringene i E24 og Dagens Næringsliv om den elleville lønnsfesten i det kriserammede flyselskapet savner like fullt sidestykke.

Hvordan et privateid selskap velger å honorere sine ledere, er deres business. Under andre omstendigheter ville pengegaloppen i Norwegian antakelig bare fremkalt en og annen raljerende kommentar over kantinebordet i lunsjpausen på norske arbeidsplasser.

Men når bakteppet er coronadugnad, og selskapet det er snakk om har mottatt statlige lånegarantier på tre milliarder kr, – finansiert av norske skattebetalere, hvorav de aller færreste har opsjonsavtaler eller tosifrede millionpensjoner å falle tilbake på – er Norwegians bonanzabetingelser for toppledelsen direkte kvalmende.

Flyselskapet har begrunnet behovet for milliardstøtte fra det offentlige med bransjens eksistensielle krise i en global pandemi.

Som følge av sammenbruddet i reiselivsnæringen under coronaen, har Norwegian sett seg nødt til å nedskalere flyflåten og avvikle deler av virksomheten. Ansatte har mistet jobben. Noen er blitt omplassert. Mange har akseptert reduserte lønnsbetingelser for å redde selskapet.

I lys av de økonomiske realiteter har det ikke vært rom for å erstatte fullt ut kansellerte flyreiser og såkalte cahspoints til lojale passasjerer, ifølge selskapet selv.

Så kan man undres: Er dette de samme økonomiske realiteter som like fullt har gitt Norwegians styre rom til å innvilge den nå sparkede konsernsjefen Jacob Schram og hans etterfølger, daværende finansdirektør Geir Karlsen, en hemmelig bonusavtale på 11 millioner kroner hver?

For ordens skyld; et tosifret beløp på toppen av en allerede fyrstelig apanasje fire ganger høyere enn statsministerens årslønn – og i tillegg til en etterlønnsavtale på 14 millioner kr. med ni måneders arbeidsplikt.

I vilkårene for milliardlånet fra staten fremgår det tydelig at pengene ikke skal brukes til utbytte eller til «bonusutbetalinger til ledende ansatte». Så langt er det heller ingenting som tyder på at det er tilfelle. Inndekningen av bonusfesten har selskapet, interessant nok, klart å finne i sine anstrengte budsjetter.

Men det får ikke den gneldrende umusikaliteten i det hele til å klinge særlig bedre. Og selv om de hovedansvarlige i styret og Norwegians gamle ledelse som i fellesskap sto bak lønnsjippoet nå er fjernet fra selskapet, forsvinner ikke det politiske oppgjøret som vil komme.

Formelt har Norwegian sikkert alt på det tørre. Den velvilje som selskapet tross alt har nytt godt av gjennom mange år, må imidlertid gjenoppbygges.

Omdømmetapet er ille nok. Men for både politikere og passasjerer fremstår den absurde lønnsfesten i det kriserammede selskapet først og fremst som et hårreisende tillitsbrudd.