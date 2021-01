Kommentar

Nå står vi og vipper

Av Hanne Skartveit

Passer vi ikke på nå, risikerer vi å komme ut av coroaen med økte forskjeller, og større spenninger i samfunnet.

Politikerne har snakket mye om dugnad i året vi har lagt bak oss. Men det er kanskje først etter at pandemien går mot slutten, at den virkelig viktige felles innsatsen begynner. Det er våre egne, og politikernes valg gjennom dette og de neste par årene som kommer til å avgjøre hva slags samfunn barna og barnebarna våre skal vokse inn i.

Coronaen har synliggjort og forsterket forskjeller som allerede var der. Både økonomisk og sosialt. Smitten har rammet hardest i områder der folk har dårlig råd, bor trangt, og ofte sliter med å forstå språk og sosiale koder i det norske samfunnet. Barn som av ulike årsaker har det vanskelig, har blitt ekstra utsatt når skolene har stengt ned, og både fritidstilbud og ulike tjenester blitt kuttet.

Kan feste seg et mønster

Mange av dem som har hatt de lavest betalte og mest usikre jobbene, er nå arbeidsledige. Vi vet at jo lenger et menneske går uten arbeid, jo vanskeligere blir det å komme tilbake til arbeidslivet. Og vi vet at arbeidsledighet ofte går i arv.

Styrken i det norske samfunnet har vært at en stor andel av oss jobber - og at vi har hatt et velorganisert og anstendig arbeidsliv. Dette har gradvis blitt svekket gjennom de siste årene. Gjennom coronaen har bildet brått blitt mye tydeligere. Arbeidsinnvandrere forteller om økt utnytting og manglende smittevern på arbeidsplassene. Folk som ikke har faste jobber, står ofte uten rettigheter når krisen rammer.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og fagbevegelsen trenger større muskler i møte med coronaen. Foto: Fredrik Solstad

Passer vi ikke på, risikerer vi at det på den andre siden av coronaen fester seg et mønster der mange har mindre trygge jobber - eller ikke jobb i det hele tatt. Og at skillet mellom dem som er innenfor og utenfor, blir dypt og varig. Det har vi ikke råd til, hverken menneskelig eller økonomisk.

Trenger større muskler

Derfor blir samarbeidet mellom fagbevegelsen, arbeidsgiverne og staten, det såkalte trepartssamarbeidet, helt avgjørende i tiden som kommer. Disse tre har flere ganger tidligere klart å bære Norge gjennom dype kriser.

Men dette forutsetter at alle tre har muskler, og er villige til å bruke dem. Dagens Høyre-ledede regjering må se verdien av at staten spiller en aktiv rolle for å sikre arbeidsplasser, legge til rette for omstilling av næringslivet, og sørge for tilbud om opplæring for dem som har havnet utenfor. Fagbevegelsen og arbeidsgivernes organisasjoner på sin side, må begge få med seg sine medlemmer på krevende kompromisser.

Fagbevegelsen trenger større muskler. Fortsatt er det for få som organiserer seg, særlig i de nye yrkene der det ofte er mindre trygghet og forutsigbarhet. Og ikke minst er det for få fagorganiserte blant de mange arbeidsinnvandrerne, spesielt blant dem som jobber under kummerlige forhold.

Samtidig er det vanskelig å få øye på de markante og sterke fagforeningslederne som kan slå i bordet, og stille krav. Vi har ingen Yngve Hågensen i dag, LO-lederen som på 1990-tallet klarte å få med seg sine egne medlemmer på lønnsmoderasjon, i bytte mot at arbeidsgiverne sikret arbeidsplassene.

Financial Times

Forskjellene har økt, overalt i verden, gjennom de siste tiårene. Nå tar stadig flere til orde for å tenke nytt rundt kapitalisme og statenes rolle i økonomien. Interessant nok er en av dem avisen Financial Times, av mange regnet som en av kapitalismens hardeste forsvarere. I april i år, da alvoret i corona-epidemien hadde gått opp for oss alle, tok avisen i en lederartikkel til orde for at regjeringer skal ta en mer aktiv rolle i økonomien.

Financial Times argumenterte for å endre den politiske tenkningen som har preget de siste fire tiårene, og ville ha radikale reformer. Økt jobbsikkerhet for arbeidstagere, og satsing på gode offentlige tjenestetilbud. Og ikke minst - en ny fordelingspolitikk.

Byrdene har vært ulikt fordelt gjennom coronaen. Uten en god plan kan det bli enda verre på den andre siden, når pandemien er over. Foto: Sara Johannessen Meek / SCANPIX

“Omfordeling må igjen komme på dagsorden, og omfatte privilegiene til de eldre og de rike” het det blant annet i lederartikkelen. Avisen kom med en klar oppfordring om at regjeringene allerede måtte legge en plan for tiden etter coronaen.

Økende gruppetenkning

Uten en slik plan, kommer ulikhetene vi har sett under coronaen til å feste seg, også hos oss. Og uten en åpen debatt om disse spørsmålene, blir det vanskeligere å få forståelse for at de av oss som har hatt både jobb og penger gjennom coronaen, må bidra mer på den andre siden. At vi kanskje må betale mer skatt, og akseptere at en større andel av skattepengene brukes til å løfte dem som trenger det mest.

Ellers risikerer vi økte forskjeller. Det betyr økte spenninger. Og økte spenninger betyr større rom for dem som ønsker å utnytte splittelsene til egen fordel. Fordeling er nøkkelen. Et samfunn uten store forskjeller er et godt samfunn for alle. Det gir større trygghet, mindre konflikter, mindre vold.

Forskjellene i Norge går langs mange linjer. En uføretrygdet mann på Sagene i Oslo kan føle seg mer avmektig enn en fisker i Vesterålen. En enslig arbeidsledig mann på bygda kan ha mindre tilgang til samfunnets talerstoler enn en ung student med innvandrerbakgrunn.

Vi ser en økende tendens til gruppetenkning i det norske samfunnet. Det kan bli farlig. Ved å se hverandre som “den andre” heller enn “en av oss”, skaper vi unødige motsetninger. På den andre siden av coronaen får vi en ny sjanse til å finne ut hva som binder oss sammen, som nasjon. Den sjansen bør vi bruke til å redusere forskjeller, til å se hverandre, og til å være rause med hverandre.