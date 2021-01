Kommentar

Den tredje bølgen truer

Av Astrid Meland

SLITER MED GRENSEKONTROLLEN: Helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg får på langt nær alle innreisende til å teste seg på Gardermoen. Karanteneordningen er heller ikke vanntett. Foto: Hallgeir Vågenes

Norge klarer seg fortsatt bra i coronapandemien. Men i landene rundt oss går det dårlig.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

BEHANDLING I AMBULANSEN: Ved Royal London Hospital i London mandag lå pasientene i kø. Ordføreren i byen Sadiq Khan advarer og sier sykehusene kan bli overbelastet. Foto: Yui Mok / PA Wire

Det er gått en stor uke etter at Erna Solberg på nytt stengte Norge. Og det kan virke som smitten er på vei ned, selv om vi trenger noen flere dager med lave smittetall før vi kan si det sikkert.

Heldigvis er det fortsatt relativt få som er innlagt på sykehus med covid-19 og dødstallene er lave.

Slik er det ikke i verden rundt oss. Jeg har mistet tellingen på statslederne og helsetopper som sier at de kommende ukene blir de verste så langt.

I Storbritannia, hvor statsminister Boris Johnson får kritikk for å ha syklet for langt unna hjemmet søndag, er beskjeden at landet kan trenge enda strengere tiltak. Helsedirektør Chris Whitty mener de kommende ukene blir de verste i pandemien så langt.

Mette Frederiksen i Danmark og Angela Merkel i Tyskland sier det samme. Ja, når til og med svenskenes Anders Tegnell mener vi er i pandemiens mest alvorlige fase, da blir man bekymret.

TRAVELT PÅ KREMATORIET: Kister merket «covid» på et krematorium i Meissen i Tyskland mandag. 300 kister skal ifølge AP kremeres, mot 70 - 100 vanligvis på denne tiden av året. Foto: Markus Schreiber / AP

Både i Sverige og Storbritannia utsettes kreftoperasjoner fordi sykehusene er presset. I Sverige har over 30 barn vært innlagt med livstruende betennelsessyndrom. Dette er uvanlig, men noe man må være forberedt på når smitten er så utbredt.

Den store utfordringen er mangel på helsepersonell. Det er også bekymringer for oksygenmangel. Fra Egypt er det sirkulert en mobilvideo fra en sykehusavdeling som ettersigende gikk tom for oksygen. – Alle er døde, sies det på den dramatiske filmsnutten. Myndighetene benekter at de mangler oksygen.

Riktig så ille er det ikke i USA, men i Los Angeles bestemmer personalet hvem som skal få den siste ledige respiratoren. Ambulansene er bedt om å ta med kun dem man tror vil overleve. En sykepleier kan få ansvar for seks pasienter. Pasienter må få behandling i ambulanser, i påvente av at noen dør og plass frigis.

NY PANDEMILOV I SVERIGE: Denne uken ble det innført begrensninger på antallet inne i lokalene til SATS og i butikker. Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

I London bygges et midlertidig likhus. I slovakiske medier vises bilder av frysebiler utenfor universitetssykehuset i Nitra hvor likhuset er fullt. Og til tross for at krematorieovnene går døgnet rundt, er kapasiteten overskredet i Tsjekkia.

Dette er også blant de landene med mest smitte i Europa. Alle som sa at bølge to ikke ble noe av, tok feil.

For England har langt flere innlagte enn i bølge en. Både USA, Storbritannia og Tyskland har rekordhøye daglige dødstall. Sveriges verste dag så langt i hele pandemien var 17. desember med 119 døde. Landet har antakelig passert 10 000 døde, men etterslepet i registrering er på flere uker. Folkehelsemyndighetene anslo i forrige uke at 60 – 70 dør hver dag.

KLESBUTIKKER STENGT: Danmark har innført en strengere tiltakspakke enn Norge og Sverige. Foto: EMIL HELMS / Ritzau Scanpix

I motsetning til bølge to i høst, stenges også skolene. Barneskolebarna får 3–5 timers hjemmeundervisning om dagen i Storbritannia. Danmark har også hjemmeskole og Sverige har åpnet for hjemmeundervisning i ungdomsskolen. Frankrike vurderer å stenge skolene.

Danskene har i motsetning til Norge virkelig stengt grensene. De sier til og med nei til studenter og det blir ikke noe ny au pair for ungene i vinter.

Mest skremmende er Irland, med nesten like mange innbyggere som Norge og tradisjonelt god kontroll på smitten. I desember lå landet blant de laveste i Europa.

Nå ligger Irland høyest. På det verste har de hatt over 8000 registrerte smittede på et døgn i 2021, opp fra 400 - 500 i midten av desember. På flere ulike mål har landet verdensrekorden. Ikke noe annet sted i verden i år har vi målt smitten spre seg så raskt på en uke.

Blant forklaringene på at kurven går rett opp i Irland, er at noen tiltak ble lettet på i julen. De har også stor spredning av den nye mutanten, som anslås å være mellom 50 og 70 prosent mer smittsom. Nå har rundt 40 prosent den varianten i Irland.

FULLT: Bildet er fra forrige uke utenfor LAC USC i Los Angeles hvor ambulansepersonell og brannvesen hjalp til å frakte pasienter til akutten. De ble bedt om å ikke ta med folk som man vurderte ikke ville overleve. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

les også Over 6200 personer droppet coronatest på Oslo lufthavn

Fortsatt, til tross for høye smittetall, travle sykehus og høye dødstall, er det likevel noen som snakker om en falsk pandemi.

De mener vi har å gjøre med en «casedemic», og påstår at problemet er falske positive svar på testene. I virkeligheten er det ikke noe stort problem nå. Men det er riktig at folk som ikke lenger er smittsomme, likevel kan ha rester av virus i kroppen og derfor teste positivt.

Men dette forhindrer altså ikke at svært mange blir syke og innlagt.

Så er det ikke alle som tror på det heller. I Storbritannia svirrer det historier om tomme sykehus, og det er lagt ut bilder av tomme korridorer på sosiale medier.

Det kan stemme at sykehusene ser fredeligere ut enn vanlig, fordi det er besøksforbud mange steder. Men antall innlagte er uansett mye høyere enn i bølge en.

les også Innreisereglene er skjerpet – men grensene er ikke fysisk stengt

I Norge er vi heldigvis ikke i en så vanskelig situasjon. Men fortellingene fra utlandet skremmer. For kan det skje der, kan det skje her.

Og mens den norske regjeringen jobber med å klargjøre et portforbud for egne borgere, sniker smitte seg inn fra utlandet.

Verken testingen på flyplassen eller karanteneordningen er til å stole på. Og mange grenseoverganger er det bare å kjøre rett gjennom.

Det er allerede alt for mye å gjøre for kommunene nå. Men om Norge får spredningen av mutanten, blir det enda mer.