Stå ved mannen din, Fredrik Sejersted!

Mannen som står bak advokat Simen Hammersvik går alltid løs på person når han mangler argumenter.

CARL BAUDENBACHER, uavhengig voldgiftsdommer og konsulent, tidligere president for EFTA-domstolen

Jeg kjenner ikke advokat Simen Hammersvik ved Regjeringsadvokatembetet, og har ingen grunn til å tvile på at han er en god advokat med integritet. Men hans korte tekst i VG minner meg om en annen herremann som gjemmer seg bak ham, og som alltid går løs på person når han mangler argumenter.

Faktisk så omtaler ikke Hammersviks artikkel mine funn vedrørende Regjeringsadvokatens fortsatte brudd på EØS-rettsprinsipper om likebehandling, fri flyt, lovlydighet og forholdsmessighet med ett eneste ord.

At jeg er uavhengig konsulent, betyr ganske enkelt at jeg ikke har en sjef. Men selvsagt står jeg fritt til å ta oppdrag for alle typer klienter – private, så vel som statlige. Det faktum at regjeringsadvokaten er tilfreds med at Oslo tingrett nektet min utredning for Trannel framlagt, er i tråd med nærsynte tilnærmingen til Norges høyeste advokatembede.

I stedet bør det stilles spørsmål om rettssikkerheten – en grunnleggende rettighet i Europa – fremdeles gjelder i Norge. Den rettsstridige teorien om «handlingsrommet», som ligger til grunn for Regjeringsadvokatens prosess, er skammelig, ikke bare i kontekst av EØS-reglene, men også på bakgrunn av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

(Oversatt fra engelsk av Sian O’Hara)

Publisert: 09.09.20 kl. 19:59

