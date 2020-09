Kommentar

Ja til benk, nei til sensur

Av Hans Petter Sjøli

Foto: Tegning: Roar Hagen

Bør dedikasjonen til en stor botaniker fjernes fra en benk i Botanisk hage? Og bør Netflix sensurere sin egen film? Slike spørsmål stiller våre politikere i 2020.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Nei, dette er i likhet med mye annet av det som foregår i dette besynderlige året ikke tull.

Det første først: Flertallet i bydelsutvalget i Gamle Oslo støtter et forslag fra Rødt og SV om å sende et brev til Universitetet i Oslo, der det innstendig bes om at styret ved Naturhistorisk museum fjerner dedikasjonen til herbariumets far Carl von Linné på en benk i Botanisk hage.

Begrunnelsen for dette svært tidstypiske kravet fra de røde i gamle Oslo er at Linné – en av Sveriges store nasjonale ikoner og en av 1700-tallets mest innflytelsesrike vitenskapsmenn – var rimelig uren i travet i synet på andre folkegrupper. «Man kan argumentere for at han var en viktig botaniker, men jeg mener det ikke er viktigere enn hans rasisme og de enorme konsekvensene og lidelsene det har ført til», sa en av forslagsstillerne, SVs Hasti Hamidi, da bydelsutvalget behandlet saken.

les også Vil fjerne dedikasjon på benk – mener Linné var rasist

At Carl von Linné (1707–1778) sett med dagens øyne var en slags rasist, er hevet over enhver tvil. Som den besatte systematikeren han var, hadde han en «generell hang til å finne motsatser og balanse», som biologiprofessor Dag O. Hessen skriver i sin solide monografi om Linné, utgitt tidlig på 2000-tallet. Linné klassifiserte og satte navn på 8000 plantearter og 6000 dyrearter, og var blant de første naturforskerne som for alvor så på mennesket som en del av naturhistorien. Dette var radikalt tankegods i samtiden, og var med på å bane veien for darwinismen, som revolusjonerte vitenskapen hundre år senere.

Linné gjennomførte det som blir kalt den første systematiske inndelingen mellom ulike mennesketyper, og det er temmelig røffe saker han leverer i den siste utgaven av sitt hovedverk «Systema Naturae». Mennesket deles grovt inn i fem kategorier: «Americanus», «Europeaus», «Astiaticus», «Afer» og (hold fast) «Monstrosus». «Afer»-menneskene karakteriseres slik: «Svart eller brun, svart krøllet hår, glatt hud, bred nese, svulmende lepper, slu, lat, bekymringsløs, smører seg inn med fett.»

Stort verre enn dette blir det ikke, men von Linné, som alle andre på samme tid, hadde minimale kunnskaper om menneskets biologi – og selvsagt ingen kunnskap om moderne genetikk og menneskets arvemateriale (forskjellen i slikt er som vi vet i dag større innad i folkegruppene enn mellom dem). Ikke møtte han mange representanter for andre folkeslag heller, og mye av «kunnskapen» kunne, som Hessen skriver, tilbakeføres til «gamle muntlige overleveringer og raritetskabinett». Han blandet frimodig fysiske, kulturelle og endog moralske kjennetegn ved de ulike folkegruppene, og brøt dermed med de vitenskapelige dydene han ellers fulgte i sitt imponerende virke.

les også Historien om oss

Om dette var uttrykk for «rasisme» slik vi i dag kjenner begrepet, er nok mer uklart. Heller var det nok et produkt av datidens vitenskapsmenns selvsikkerhet og hang til raske konklusjoner – noe som «førte ham ikke sjelden på villspor», som Hessen skriver. Faktisk var Linné, stadig ifølge Hessen, mindre nedlatende overfor «primitive» folkeslag enn andre folkeskildrere på samme tid. Dette gjaldt ikke minst samefolket, som Linné besøkte på en større reise på 1730-tallet, og som han omtalte med en viss ærbødighet.

Spørsmålet er så: Skal dette få innvirkning på dagens syn på von Linné? Må enhver markering av hans betydelige innsats som botaniker og vitenskapelig systematiker komme med en advarsel om at han – som alle i hans samtid – også balet med tanker og ideer som forlengst er dømt like avleggs som hans syn på kvinnens, skal vi si, blomstring og visning? Les bare: «Så snart hon kommit til den mogna tiden, ser man grant uti hennes ögon att begärelsen begynt. Hon börjar då bli gladare och nöjsammare, och när hon får se en vacker ungkarl, blir hon än vackrare og täckare, ty då begynner en halitus incalescentis concupiscentiæ att uppstiga i henne (...). Så snart hon mistar denna, blir hon käring og elendig.»

Dag Hessen skriver, og undertegnede stemmer i : «Linné stolte på sin intuisjon, noe som ledet til betydelige innsikter, men også til feilslutninger som i ettertid kan fremstå som uforståelige og til dels komiske. Det blir likevel galt å harselere over 1700-tallets naturvitenskapelige naivitet.»

les også Se «Cuties»!

Så til det andre: For om deler av venstresiden nå er så amerikansk-inspirert «woke» at de ser rasistiske strukturer bak enhver benk, så er deler av høyresiden ditto på alerten, ofte i et hysterisk toneleie, for å slå ned alle forsøk på å problematisere fortidens mange urimeligheter. Deler av denne falanksen i kulturkrigen burde i anstendighetens navn gå stillere i dørene. I Oslo Tingrett har vi den siste uken fått et rimelig interessant innblikk i sensurvilligheten på ytre høyre fløy, og sannelig rykket Sylvi Listhaug i forrige uke ut og ba strømmegiganten Netflix fjerne den kontroversielle, men også kritikerroste og prisbelønnede filmen «Cuties» («Søtnoser»).

«Jeg håper de trekker tilbake hele filmen av hensyn til alle unge barn som bør få være nettopp barn, ikke bli fremstilt som voksne som spiller voksne forførere», skrev hun på Facebook – uten å ha sett filmen. Hørte vi noen mumle «cancel culture»?

Jeg tviler overhodet ikke på Sylvi Listhaugs gode intensjoner i den viktige kampen mot seksualisering av barn, og filmen er sterk kost. Men hvor kommer sensurvilligheten fra? For ikke å snakke om fristelsen til å skåre politiske poenger på et særs sviktende grunnlag?

Det er heller ingen grunn til å tvile på Hasti Hamidis velmente intensjoner i den komplekse avkoloniseringsdebatten. Men forstår ikke den identitetspolitiske venstresiden at et overdrevent fokus på avdekke rasistiske strukturer fører til politisk materialtretthet i resten av populasjonen?

Vår tid byr sannelig også på feilslutninger som i ettertid vil fremstå som uforståelige og til dels komiske.

Publisert: 21.09.20 kl. 16:31