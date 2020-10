MOT ISLAMISMEN: – Emmanuel Macron har ingen enkel oppgave når han må fremstå både som uredd og handlekraftig i møte med «islamsk separatisme», og samtidig være en samlende leder for republikken, skriver Sylo Taraku. Foto: POOL / X80003

Debatt

Macrons oppgjør med islamismen

Frankrikes president Macrons bredside mot reaksjonær islam må forstås også i lys av trusselen fra reaksjonær nasjonalisme.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SYLO TARAKU, forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda

Frankrikes president. Emmanuel Macron kom forrige uke med en kraftig advarsel mot radikal islam, som ifølge han truer Frankrikes samhold og landets sekulære verdier. Han kritiserte samtidig også venstresiden, både for sin unnvikelse i møte med «islamsk separatisme» og for diskreditering av islamkritikk med begreper som «islamofobi».

Det er ikke første gang Macron kommer med bredside mot «islamsk separatisme», men denne gangen fulgte han opp med noen offensive lovforslag som skal styrke fransk sekularisme i møte med islam, spesielt i skoler og offentlig sektor.

Blant annet vil han utvide forbudet mot hijab i offentlig sektor til å gjelde også i private bedrifter som tilbyr offentlige tjenester. Han vil også begrense muligheten til hjemmeundervisning. Noen muslimske barn får det, fordi foreldrene vil at de skal oppdras i islam fremfor franske sekulære verdier.

Sylo Taraku. Foto: Daae, Erlend / NTB scanpix

les også Vi kan ikke bekjempe islamfrykt med vold

Fransk sekularisme har ikke bare skapt et klart skille mellom kirke og stat, men også mellom muslimer og storsamfunnet på grunn av spenningene om islams plass i samfunnet. Mens mange muslimske etterkommere adopterer sekulære og liberale verdier, er det det radikaliserte mindretallet som skaper frykt og polarisering gjennom å gjøre islam til en opprørsk og reaksjonær kraft i Europa.

Debattene om hvordan få islam til å tilpasse seg et sekulært samfunn har pågått lenge i Frankrike, men terrorangrepene mot Charlie Hebdo og Hypercacher i januar 2015, og så fotballstadion, kafeer og konsertlokalet Bataclan i Paris 13. november har vært et vannskille. Både tonen og tiltakene er blitt skjerpet.

Lederen for det høyrepopulistiske partiet Nasjonal Samling (tidligere Nasjonal Front), Marine Le Pen, var nære på å bli landets president i 2017. Hun danket med god margin ut begge de to tradisjonelt statsbærende partiene, men det var egentlig Macron som sprengte det tradisjonelle partimønsteret med sitt nye «både og» parti, både venstre og høyre. Debattene har handlet om økonomi, EU og mye forskjellig, men islamisme og innvandring har likevel vært et dominerende tema.

Kritikken fra høyrepopulistisk hold var at elitene har vært for slepphendte overfor radikal islam, har mistet kontrollen over hvem som slippes inn i landet, og har latt rene gettoer vokse opp i mange forsteder. Det er i nettopp i slike gettoer utenforskap og den radikale islamismen vokser. Gjennom denne elitekritikken ga Le Pen et språk til noe mange følte. Men hun klarte ikke å utnytte frykten fra terror og islamisme til å vinne presidentembetet.

I stedet vant en ung president med et optimistisk budskap. Under en av presidentdebattene i 2017 kontret Macron med å si at kamp mot terrorisme er hans prioritet, og beskyldte Le Pen for å komme med falske løsninger. Eller farlige løsninger: «Jeg skal nedkjempe islamistisk terrorisme på alle fronter. Men det de vil, fellen de setter opp for oss, er den du tilbyr: «borgerkrig.»

les også Det nye Europa

Le Pen avslørte at hun ikke var moden for oppgaven, mens Macron holdt sine ord når det gjelder kampen mot terror. Silkehanskene ble tatt av, noe som har ført til at Frankrike har klart å avverge mange terrorangrep de siste årene. Macron har også satt trusselen fra militant islamisme sterkt på dagsorden i Europa. Hvor tøffe de franske tiltakene er illustreres også med at franske myndigheter har stengt rundt 130 moskeer siden 2015. Og flere vil bli stengt om Macrons nye lovforslag blir vedtatt.

Men det er ikke bare terrorfaren som skaper spenninger mellom muslimske og ikke-muslimske franskmenn. Reaksjonær islam sees på som en trussel mot den franske sekularismen også. Det er det som var fokuset i Macrons tale sist fredag.

Mange muslimer reagerer fra sin side på at deres religion blir problematisert hele tiden. De mener fransk sekularisme presser islam til usynlighet. Debatten går høyt også blant franske islameksperter. Noen mener at det sekulære presset mot franske muslimer er kontraproduktiv. Det som ofte skjer når man føler seg fremmed i eget samfunn, er at man søker trygghet blant sine egne. Og da utvikler man gjerne en opposisjonell identitet. Andre mener det blir for naivt å se på muslimsk identitetspolitikk og radikalisering bare som en reaksjon mot rigid fransk sekularisme.

Uansett hva som er de underliggende årsakene, så har forferdelige terrorangrep og vedvarende terrorfare generert mye angst og frykt blant franskmenn. De er også bekymret over hvordan Frankrike vil se ut i fremtiden med tanke på at islam er en raskt voksende religion i Frankrike.

Hvordan bygge bro mellom islam og europeisk sekularisme og modernitet forblir en stor utfordring i tiden fremover. Det største håpet ligger hos muslimene selv og de verdikampene som tas internt, noe jeg skriver en del om i boken min, «Frihetskampen i islam».

les også Hvorfor er frontene så steile i rasismedebatten?

Macrons kritikk av venstresiden i Frankrike rammer ikke på samme måte norsk venstreside. Radikalisering av unge muslimer er også her blitt fulgt opp med kraftig innskjerping av terrorlovene under Stoltenberg II-regjeringen. Noen av de tiltakene som Macron foreslår har blitt foreslått av sentrum-venstre partier i Agenda-utvalget ledet av Bård Vegar Solhjell allerede i 2016. (Jeg var sekretær for det utvalget). Blant annet tiltak for å hindre religiøs segregering av barn og å stoppe finansieringen av moskeer i Norge fra land - eller aktører tilknyttet land - som ikke respekterer religionsfriheten. Kamp mot negativ sosial kontroll og gettofisering er også sterkt på agendaen i Norge, dominert av nettopp stemmer på venstresiden.

Vi kan ha tilspissede debatter her òg, men dialogen med muslimske miljøer er ganske god, og vi er ikke i nærheten av å ha de samme utfordringene som Frankrike. Det gjelder både trusselen fra radikal islam og høyrepopulisme.

Macron har ingen enkel oppgave når han må fremstå både som uredd og handlekraftig i møte med «islamsk separatisme», og samtidig være en samlende leder. Skal han – i samarbeid med Tysklands kansler Angela Merkel – klare å føre Europa sammen, må han lykkes i å holde republikken samlet. Lykkes han ikke, er sjansene store for at Nasjonal Samling kommer sterkere tilbake ved neste korsvei. Da er risikoen stor for enda dypere splittelse. Ikke bare i Frankrike, men også i hele Europa.

Publisert: 06.10.20 kl. 08:18