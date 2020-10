Kommentar

Selvbestemt abort i fare

Av Hanne Skartveit

WASHINGTON, D.C. (VG) Får Donald Trump den høyesterettsdommeren han ønsker seg, kan det bli enda vanskeligere for amerikanske kvinner å få abort. Demokratenes svar kan bli å utvide Høyesterett med flere dommere. Men de er splittet.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Mandag begynte senatshøringene med Trumps kandidat til Høyesterett, Amy Coney Barrett. Demokratene er rasende for at Trump forsøker å få Barrett godkjent i ekspressfart. Republikanerne har ved tidligere anledninger lovet at de aldri vil presse gjennom en høyesterettsdommer rett før et valg. Fordi velgerne må få sagt sitt. Nå gjelder ikke det løftet lenger.

Det er bred enighet om at Coney Barrett er en glitrende jurist. Jeg har ikke hørt noen trekke hennes faglige integritet i tvil. Problemet, slik demokratene ser det, er at hun regnes som svært konservativ, både politisk, og i sin forståelse av loven.

Abortmotstandernes drømmekandidat

Mange av høyesteretts avgjørelser griper direkte inn i politikken, enten det gjelder abort, helselovgivning, våpenkontroll, likekjønnede ekteskap eller valgkampfinansiering. Grunnloven står ofte sentralt i slike avgjørelser.

Det er ulike retninger blant amerikanske jurister i synet på hvor bokstavelig grunnloven skal tolkes. Derfor er politikerne som skal godkjenne dommerne, opptatt av hvilket juridisk grunnsyn kandidatene har. Og ikke minst – hvilke verdier de står for.

Coney Barrett har bakgrunn fra et lukket religiøst miljø, med tradisjonelle kjønnsroller. Hun er drømmekandidaten til amerikanske abortmotstandere. De føler seg ganske sikre på at hun, så snart muligheten byr seg, vil ta avgjørelser som undergraver kvinners rett til selvbestemt abort.

Garantisten Ginsburg

I mer enn 150 år har det vært ni dommere i amerikanernes høyeste domstol. Ikke flere, og ikke færre. Det er hverken en aldersgrense for høyesterettsdommere, eller en grense for hvor mange år de får ha jobben. Dommerne kan sitte til de dør.

Høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg ble regnet som en garantist for kvinners rettigheter. Hun døde 18.september, 87 år gammel. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Som Ruth Bader Ginsburg. Hun døde 18.september, 87 år gammel. Da hadde hun tjent som høyesterettsdommer i 27 år. Hennes siste ønske var at Trump ikke skulle utnevne hennes etterfølger før valget, men vente, slik at velgerne fikk si hvilken president de ønsket at skulle plukke ut den nye dommeren.

Ginsburg ble av mange regnet som garantisten for at kvinners rettigheter skulle beskyttes, enten det handlet om abort eller lik lønn for likt arbeid. Likevel - da hun rundet 80 år, mens Barack Obama var president, var det mange som mente hun burde pensjonere seg. Angivelig også Obama selv.

Bak ønsket lå en frykt for at Ginsburg den dagen hun falt fra, ville bli erstattet av en konservativ dommer. Det er nettopp det som er i ferd med å skje nå.

Forskjøvet tyngdepunkt

Et av Donald Trumps viktigste løfter, som bidro sterkt til at han vant valget på for fire år siden, var å sette inn høyesterettsdommere som kan gjøre om Roe vs Wade. Denne høyesterettsdommen fra 1973 sikrer amerikanske kvinner retten til selvbestemt abort.

I løpet av sin presidentperiode har Trump allerede fått inn to av sine kandidater. Tyngdepunktet i domstolen har dermed blitt skjøvet mot høyre. Men det har ikke vært et sementert flertall. Sjefen i Høyesterett, justitiarius John Roberts, regnes i utgangspunktet som konservativ. Likevel har han i noen saker tatt de liberales side.



les også Når Det hvite hus blir sykestue

Med enda en Trump-utnevnelse vil det konservative flertallet bli massivt. Det er dette som har ført til diskusjonen om antall høyesterettsdommere. Rett etter Ginsburgs død, snakket mange sentrale demokrater om å utvide Høyesterett med flere dommere dersom de vinner valget.

Roosevelt og New Deal

Tanken om å utvide antall dommere i Høyesterett er ikke ny. Tidligere president Franklin D. Roosevelt prøvde på det samme i 1937. Hans New Deal, planen som skulle få den amerikanske økonomien i gang igjen etter den store depresjonen på 1930-tallet, var blitt delvis underkjent i Høyesterett. Et knapt flertall av dommerne mente at deler av planen var i strid med grunnloven.

Dermed foreslo Roosevelt å utvide antall høyesterettsdommere. Frem til da hadde alle tatt for gitt at det skulle være bare ni dommere. Men det står ingenting i den amerikanske grunnloven om dette. Roosevelt trengte bare flertall i Kongressen for å få utvidet antallet.

Det flertallet fikk han ikke. Også mange av hans partifeller var imot forslaget. De så antagelig at det å åpne for noe slikt, ville undergrave domstolens stilling. Dersom en president kunne endre sammensetning hvis har var misfornøyd med Høyesteretts avgjørelser, ville det svekke både rettssikkerheten, og domstolens tillit i befolkningen.

Harris og Biden uenige

Roosevelts forslag ble trenert i kongressen. Det ble liggende i en komite i nesten et halvt år, uten at noe skjedde. På et tidspunkt snudde en av de ni dommerne, slik at Roosvelt likevel fikk flertall for sin reform. Noen mente den gangen at Høyesterett hadde bøyd seg for politisk press. Andre mente at domstolen hadde gjort det som var nødvendig for å bevare sin uavhengighet.

Tanken som nå har fått nytt liv, fikk støtte hos visepresidentkandidat Kamala Harris da den ble luftet rett etter Ginsburgs død. Presidentkandidat Joe Biden, derimot, avviste tanken fullstendig den gangen.

Nå vil hverken Harris eller Biden svare på hva de mener om saken. Begge er blitt utfordret i debattene de har deltatt i de siste ukene. De har vridd seg unna, fordi de vet at uklarhet fra demokratenes side om Høyesterett vil være en gavepakke til republikanerne.

Alt tyder på at et tilstrekkelig antall republikanere vil stemme for Coney Barrett, slik at hun blir utnevnt. Da vil debatten om å utvide Høyesterett med flere dommere, få ny styrke. Vinner Biden valget, må han kanskje velge: Beskytte kvinners rett til selvbestemt abort? Eller beskytte institusjonen Høyesterett?

Publisert: 12.10.20 kl. 19:02