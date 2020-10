LYDBØKER: – Ved å ha flere strømmetjenester i Norge sikrer vi mange mulige inntektskilder for forfatterne, og et bredt og godt tilbud til lytterne. Også til bøker som ikke er bestselgere, skriver Ann-Kristin Vasseljen. Foto: Lydbokforlaget

Strømming og forvirring

En gruppe norske forfattere rykket ut i VG i forrige uke, med alvorlige anklager om både kartellvirksomhet, tapte inntekter og uro for egen markedsadgang. I en kronikk og i et langt intervju fremmes det påstander og rettes beskyldninger mot Lydbokforlaget som ikke kan stå uimotsagt.

ANN-KRISTIN VASSELJEN, forlagssjef Lydbokforlaget

Hva handler denne saken om? Helt konkret dreier det seg om at disse forfatterne ønsker å si opp lydbokkontrakter som de har inngått med Lydbokforlaget, for å utgi dem på Petter Stordalens Strawberry-forlag.

Det dreier seg om lydbøker utgitt av Lydbokforlaget i perioden 2009-2015, i kraft av den dagjeldende Normalkontrakt for lydbøker. I denne gamle versjonen av Normalkontrakten er forlaget pålagt en aktivitetsplikt som sier at hvis det etter fire år selges mindre enn 300 CD-er i året, kan forfatteren kreve lydbokrettighetene tilbake. Klausul om aktivitetsplikt er i seg selv rimelig: Et forlag skal ikke kunne blokkere utnyttelsen av et verk, hvis inntektene synker under et visst minstenivå. Den gangen var det eneste mulige målet for aktivitet solgte CD-er. Da foreningene fremforhandlet ny normalkontrakt i 2015 ble dette målet for minimumsaktivitet satt til 50 solgte lydfiler.

For å gjøre det klart: Så og si alle titlene som denne saken dreier seg om, har solgt eller blitt lyttet til mye mer enn 50 ganger i løpet av det siste, og mye mer enn 300. Flere av titlene er blant Lydbokforlagets mest populære titler. Jørn Lier Horst er blant de mest populære forfatterne i Fabel og har hatt store inntekter fra strømming av disse titlene.

Lydbokforlaget som forholder seg lojalt til Normalkontrakten, anser ikke oppsigelsen som gyldig. Å kreve at det skal bli solgt CDer, når ingen kjøper CDer lenger, er meningsløst. Vi mener at det riktige er å se på om forfatterne har fått verket solgt og fått inntekter. Og det har de altså.

På tross av at forfatterne og deres advokat er godt kjent med Lydbokforlagets oppfatning, har Strawberry gått til det skritt å produsere parallellutgaver (folkelig kalt «piratutgaver»), vel vitende om at disse etter vårt syn bryter Lydbokforlagets utgiverrett. Når Storytel ikke vil inkludere disse omstridte utgavene i sin tjeneste, kan ikke det komme som en overraskelse på Strawberry og Horst. De driver et høyt spill med sine forfatterkollegers åndsverk, og de driver et høyt spill med den norske bokbransjens respekt for normalkontraktverket.

Dette avtaleverket består av over femti gjeldende kontrakter og avtaler, og et stort antall gamle avtaler som fremdeles gjelder for utgivelser langt tilbake. Dette avtaleverket er fremforhandlet mellom Forleggerforeningen og forfatter- og oversetterorganisasjonene, og er ment å sikre alle parter – uavhengig av størrelse og makt – like gode vilkår for en bokutgivelse.

Det er en viktig hjørnesten i det litterære systemet, og Lydbokforlaget har sluttet lojalt opp om det. At noen enkeltforfattere prøver å uthule dette byggverket, er bare trist. Spesielt fordi de utgir bøkene sine på et forlag som ikke er tilsluttet bokavtalen, og dermed står utenfor det solidariske systemet som holder bok-Norge sammen..

Når det gjelder skaffe- og leveringsplikten for lydbøker slutter Lydbokforlaget og Fabel seg selvsagt til denne bestemmelsen i Bokavtalen. Men skaffe- og leveringsplikt betyr ikke at bøker skal selges til dårlige vilkår. Vi har et stort ansvar for å utvikle en sunn økonomi for alle partene i den nye strømmeøkonomien: Forfattere, forlag og strømmetjeneste. Dette har vært krevende, det har pågått forhandlinger med flere aktører over lang tid. I februar i år hadde LBF og Cappelen Damm kommet så langt at vi kunne starte et prøveprosjekt med et utvalg titler som ble tilgjengeliggjort i henholdsvis Storytel og Fabel. Prøveavtalen hadde en varighet på et halvt år, og i begynnelsen av oktober inngikk partene en endelig avtale som regulerer vilkårene for å inkludere titler fra begge forlag i begge tjenestene.

Hovedpoenget for Lydbokforlaget har vært å sørge for at det er etablert bærekraftige forretningsmessige vilkår for denne samhandlingen. Vårt hovedmål er å sikre at forfattere og forlag får ressurser og midler som gjør det mulig å utvikle ny litteratur, samtidig som lesere og lyttere får tilgang til så rik litteratur som mulig. Men det er likevel slik at det koster penger for en tjeneste å inkludere en tittel i en abonnementsportefølje, så hvordan tilbudet av titler i de ulike strømmetjenestene i Norge vil utvikle seg gjenstår å se.

Vi er stolte av at Fabel er en tjeneste med stor litterær bredde, et fantastisk utvalg norske forfattere – og snart skal det bli enda flere. Ved å ha flere strømmetjenester i Norge sikrer vi mange mulige inntektskilder for forfatterne, og et bredt og godt tilbud til lytterne. Også til bøker som ikke er bestselgere, av forfattere som trenger normalkontratsverket for å trygge rettighetene sine og være sikret likebehandling.

