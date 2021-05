Kommentar

Disse vaksinene må vi bare skrote

Av Astrid Meland

FIKK RÅD: Bent Høie (H) og utvalgsleder Lars Vorland under en pressekonferansen om bruken av AstraZeneca og Janssen-vaksinene i Norge. Vorland mener regjeringen skal droppe virusvektor-vaksinene fra programmet. Foto: Berit Roald

Rådet er å kutte ut de skandaliserte corona-vaksinene. Men samtidig vil Norge at resten av verden skal bruker dem.

I norske forskerkretser mumles det om den største vaksineskandalen i historien.

Og regjeringen kan ikke gjøre annet enn å kutte ut vaksinene fra AstraZeneca og Johnson & Johnson, etter at to ulike organer nå har frarådet å ha dem i vaksinasjonsprogrammet.

BRUKES FORTSATT: I resten av verden brukes vaksinen fra AstraZeneca, gjerne på litt eldre aldersgrupper som har størst risiko for å bli syk om de smittes av coronaviruset. Foto: Dado Ruvic

Jeg tror mange nordmenn synes det er godt å slippe å måtte ta dette valget.

Fire yngre mennesker i Norge er døde etter å ha fått vaksinen. En av de første var en småbarnsmor i 30-årene. Så døde journalist-kollega Monica Aafløy Hansen (54), som hadde meldt seg frivillig til å hjelpe ved en helsestasjon i Oslo. Hun gjestet VG flere ganger.

Norge har lite coronasmitte, penger på bok og store mengder av den dyreste og mest effektive vaksinen Pfizer er på vei.

Det å kutte ut vaksinene, koster oss ikke all verden slik det ser ut nå.

EN-DOSE-VAKSINEN: Vaksinen fra Johnson & Johnson brukes blant annet i USA. Foreløpig har det vært rapportert færre alvorlige hendelser som følge av denne vaksinen, som det er brukt lite av i Europa. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Men i utlandet er det annerledes. I Sverige for eksempel, tok statsepidemiolog Anders Tegnell (65) nylig vaksinen fra AstraZeneca for å vise hvor trygt han synes det er.

Når andre land bruker vaksinen, er det gjerne fordi risikoen for å bli syk og dø av covid-19 er større der.

Vi snakker heller ikke om den verste vaksineskandalen noen sinne.

Flere døde da bønder infiserte seg selv med kopper. En enorm skandale var det også på 1950-tallet, da vaksinerte barn ble lammet og døde etter at de fikk forurenset poliovaksine. Det finnes flere eksempler.

TOK ASTRAZENECAS VAKSINE: Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell ble nylig vaksinert. Foto: Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN

Men ikke noe annet land er så hardt rammet som Norge denne gangen. Før vi satte AstraZeneca på pause, fikk åtte personer blødninger og blodpropper.

De ville antakelig ikke blitt særlig syke om de fikk covid-19.

Vaksinen som skulle beskytte, gjorde dem dødssyke.

Noen sier denne alvorlige bivirkningen kan behandles. Men det er så langt fra betryggende. Mange dør. Og om man overlever, kan man få alvorlige skader etter blodpropp i hjernen.

MENTE TIDLIG AT VAKSINEN STO BAK: Overlege Pål Andre Holme ved Oslo universitetssykehus ble tidlig sikker på at AstraZeneca skapte de sjeldne bivirkningene hos hans pasienter. Foto: Stian Lysberg Solum

FHI ville alt i april kutte ut vaksinen. Regjeringen stolte tydeligvis ikke på dem, og satte ned et utvalg med både nordmenn og utlendinger, jurister og medisinere, for å utrede enda mer.

Eventuelt ville de bare utsette et vanskelig «nei» som ville blitt forsidestoff i internasjonal presse.

Det at den norske beslutningen tok tid, førte til at det ble Danmark som havnet på verdens forsider.

For danskene ble de første i verden som sa nei til AstraZeneca og Johnson & Johnson. Med påfølgende kritikk internasjonalt og en opphisset debatt hjemme.

For dette er følsomt.

De to rike landene i nord, har råd til å vente på Pfizer. Men andre land har ikke det. Sykehusene er fulle og det fungerer ikke på landsbygda i fattige land med Pfizer som krever ultrafrysere og minus 70 grader.

Og selv om Norge sier nei til vaksinene, ønsker vi at resten av verden fortsetter å bruke AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Dette er de billige folkevaksinene som er helt sentrale i det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax.

Uten dem kommer denne pandemien til å trekke ut.

Om India, Brasil, Sør-Afrika og mange andre land ikke får vaksinert folk, vil de fortsette å fungere som virusfabrikker som spyr ut nye mutanter.

Nye varianter kan oppstå over alt, men muligheten er best der smitten er høy.

For å stoppe dette, har vi ikke noe annet enn vaksine.

Norge er derfor redd for å sende gale signaler om vaksinene. Men samtidig har våre eksperter hatt rett hele veien.

Da flere nordeuropeiske land satte AstraZeneca på pause tidligere i år, var svaret latterliggjøring, særlig i britiske medier. Påstanden var at risikoen var så enormt liten og at vi ikke kunne matematikk.

Men når andre land begynte å se etter, viste det seg at det var flere hundre som var rammet av den alvorlige bivirkningen.

Den er fortsatt sjelden. Men nå bruker også britene annen vaksine på dem under 40 år.

Foreløpig ser det ut til at andre land vil ha dosene vi får til overs. Under toppmøtet i EU før helgen i Portugal, ville Polen kjøpe Danmarks doser.

Norge har alt lånt ut AstraZeneca-doser til Sverige og Island, mens FHI kontroversielt nok ønsker å bygge et beredskapslager av vaksinene fra Johnson & Johnson her hjemme, mens smitten setter nye rekorder globalt.

Det har likevel vist seg å være en utfordring å få folk til å ta vaksinene. I Sverige prøver de seg på å bøtelegge folk som ikke dukker opp til timen.

Meningsmålinger viser at AstraZeneca er ikke noens favoritt, om folk kan velge.

De fleste tenker naturlig nok på seg selv og sine nærmeste når de lar seg vaksinere. For samfunnet er det best om alle tar et stikk. Men vi kan ikke forvente at unge, friske folk uten videre risikerer en blodpropp for laget.