Kommentar

Vinterferien kan plutselig bli avlyst

Av Astrid Meland

HOLDER ÅPENT: I Hemsedal er skitrekket åpent, det er lov å dra på hytta og det skjenking på restaurantene. Foto: Halvard Alvik

Fredag kommer myndighetens råd for årets vinterferie. Det ser ikke bare lyst ut.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

– Derfor er det viktig å gjenta vårt tydelige råd om å ikke foreta reiser som ikke er strengt nødvendig, sa justisminister Monica Mæland på regjeringens corona-pressekonferanse onsdag.

Samtidig varslet regjeringen råd om vinterferie fredag. Og alt nå sier de at vi ikke skal dra utenlands.

Og det er neppe mange som planlegger vinterferie til Ischgl i år igjen. Et av de områdene i Europa som er hardest rammet av mutantsmitte akkurat nå, er Tyrol. At regjeringen skulle anbefale en reise til Corona Bar i vinterferien, var det ingen som trodde.

les også Støtten til tiltakene har aldri vært lavere

I det coronastengte Norge er en tur på Jernia blitt luksus. Det er utrolig hva vi har blitt vant til. Nå er spørsmålet om vinterferie er «en strengt nødvendig reise».

For i det minste håper mange på en tur i Norge når det er vinterferie, enten siste uken i februar og den første uken i mars.

NHO reiseliv lokker med ledige plasser i fjellet og fine forhold. Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet sa søndag til NRK at han ikke hadde noe imot at folk reiser på vinterferie så lenge det gjøres på en smittetrygg måte.

Og mye kan endre seg på en uke eller to. Slik jeg forstår det, arbeider FHI og Helsedirektoratet akkurat nå med vinterferierådene.

Deres utgangspunkt er fine smittetall, dalende støtte til tiltakene og mutantvarianter som popper opp her og der.

Debatten om hvor strenge tiltakene skal være har på nyåret blitt hardere, og regjeringen får mer kritikk for å skru til for hardt, særlig mot unge.

Og om de ikke myker opp coronareglene vi har nå, er det begrenset hva slags vinterferie det blir.

Grunnen som oppgis for å advare mot reiser, er risiko for smitte om du reiser fra områder med mye smitte til et område med lite smitte.

For den risikovillige som kan tenke seg å dra andre veien, er det heller ikke mye å ta seg til. Oslo og Trondheim er det skjenkestopp. I Bergen er restaurantene stengt. I hele den såkalte ring 1 og 2 er det lukkede lekeland, kino, teater og museum akkurat nå i alle fall.

Det kan endres. Alternativet som blinker seg ut er å dra på hytta. For det er greit. Men det er bare med familien, uten kontakt med andre. På Helsenorge oppgis det at du bør handle hjemme før du drar.

les også Høy smitte av britisk coronavirus i Trondheim: – Vi innfører ikke strengere tiltak foreløpig

Så kan det tenkes at regjeringen gjør en jule-vri, og sier det er greit å dra på vinterferie.

For før jul var det også frarådet å reise, men å reise hjem i julen ble ansett som nødvendig reise. Det ble også gjort lettelser, slik at vi kunne møte flere mennesker ved to anledninger i julehelgen.

les også Coronavarsleren hylles ett år etter at han døde

Man må være kodeknekker for å skaffe seg oversikt over regjeringens fem ulike nivåer, to ringer og tilhørende paragrafer nå.

Men på VG ligger oversikten over tiltakene i hver kommune, inkludert typiske skisteder som Voss, Trysil, Lillehammer, Oppdal, Hemsedal og Hovden. Førstnevnte er mer eller mindre stengt, mens de andre stedene har til og med skjenking.

Man må altså sjekke før man drar, for de lokale rådene er ulike og kan endre seg. I Trysil oppfordrer kommunen deg for eksempel til å ikke oppsøke butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker.

les også Ap kritiserer coronainformasjon: – Tall- og bokstavsuppe

Problemet er at det kan lure en mutant bak hvert nes. Om bygda eller byen får et slikt utbrudd, kan det det hende du må avlyse hele vinterferien.

Så er nok regjeringen ganske sugne på å kunne gi en lei befolkning noen lettelser nå.

Men bakrusen etter jul var da heller ikke noe særlig. Rett over nyttår satte Norge smitterekord. Og siden har det vært forbudstid.