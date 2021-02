Kommentar

Ett år etter alle andre vil svenskene stenge ned

Av Astrid Meland

Frykten for den tredje bølgen er her. Men Sverige er bedre rustet enn Norge i møtet med nye mutasjoner.

Det er et år siden coronaviruset begynte å herje i Europa. Men nye varianter av viruset gir oss sjansen til å stoppe dette, en gang til.

I verden går spredningen av coronavirus ned for femte uken på rad. Strenge tiltak og et økende antall immune virker inn.

I Sverige, derimot, har den fine nedgangen de har hatt siden jul stoppet opp. Nye, digre utbrudd blant annet i Västerbotten på grensen til Nordland i Norge ødelegger grafene.

Det er den britiske varianten som herjer. I flere regioner har smitten begynt å gå opp igjen.

Derfor kalte svenskenes helseminister Lena Hallengren onsdag morgen inn til hastepressekonferanse.

Nå gjør hun klart til en sosial nedstenging av Sverige. Regjeringen varsler at de kan stenge alle butikker, unntatt matbutikker og apotek. De har jusen på sin side, og kan lukke kjøpesenter, lekeland, museer, treningssenter og restauranter. Til og med Vasaloppet er i fare.

Når nye tiltak eventuelt innføres, er ikke bestemt. Men om smitten går opp, kommer det.

FRYKTER TREDJE BØLGE: Men statsminister Stefan Löfven har mange flere tiltak mot corona i årets verktøykasse. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Symbolsk nok skal alt være klart 11. mars.

Det er nøyaktig et år etter at Danmark stengte ned alt det svenskene nå vurderer å stenge. Og det er et år etter at helsedirektør Bjørn Guldvog i hastige morgentimer gjorde klart til det de kalte de mest inngripende tiltakene i fredstid.

Dette er mars 2020 igjen.

Men Sverige gjør det annerledes denne gangen. De gjør som vi gjorde i fjor.

Det er mange grunner til at Sverige har fått mer spredning av corona enn nabolandene. Det at mange bor tett i de svensken storbyene er sentralt.

Selv liker svenskene å sammenligne seg med andre europeiske land, og legger vekt på at de ligger midt på treet.

Men med rundt 12 500 dødsfall er de ekstremt mye hardere rammet enn nabolandene.

Og det er ikke lenger noen tvil om at også tiltak spiller inn. Det vi har lært etter 2020, er at en rask nedstenging redder liv. Svenskenes tiltak var lenge frivillige og de kom sent.

Kritiske røster sier at lock down ikke virker, og viser til at land som Storbritannia og Spania, med svært strenge regler og portforbud, har vært blant de hardest rammede.

Men problemet i blant annet Italia, Spania, Sverige og Storbritannia, var at tiltakene kom for sent. I Sverige arrangerte de store konserter i mars, mens Oslo sentrum var tomt.

De landene som har klart å holde dødeligheten nede, har vært heldig med timingen.

Samtidig er det riktig at et portforbud på toppen av alle mulige andre tiltak, ikke utgjør all verden.

Vi burde dessuten hatt mer kunnskap om akkurat hvilke tiltak som er mest effektive.

Men det at folk ikke møtes, vet vi at virker. Og vi vet at det er viktig å hindre store folkeforsamlinger.

Kommer man raskt nok i gang med tiltak, kan man også slippe en lang og hard nedstenging og heller holde smitten nede med lettere tiltak, som testing og isolering. Men det går ikke om du har for mye smitte i samfunnet.

En konkret, viktig forskjell på de svenske og norske tiltakene, er at svenskene ikke isolerte nærkontakter. For eksempel fikk barn av coronasyke gå på barnehage og skole til høsten 2020.

Den danske forskeren Lone Simonsen leder en gjeng med forskere som ser på tiltakene. Hun fremholder Sveriges strategi som god, om den bare hadde kommet tidligere. Forskeren mener til og med Sverige ville klart seg like godt som Danmark, om de hadde innført de tiltakene de innførte to uker tidligere.

– Den viktigste forklaringen på forskjellene i Europa er når man stengte ned og hvor langt inne i epidemien man var, da man stengte. Hurtighet er essensielt, sier Simonsen til Politiken.

Men det er en viktig forskjell nå. For i 2021 begynner immuniteten å gjøre seg gjeldende i verden.

Og det vil hjelpe Sverige i møte med nye varianter. At de har mange flere immune enn Norge, gir en demping på smittespredningen.

Men fortsatt er så mange usmittet, at det likevel må harde tiltak til.

Overdødeligheten var ifølge Eurostat på 450 000 mellom mars og november i EU-landene i fjor. Vi vil ikke at det samme skjer i år.

Allerede har antall vaksinerte i verden passert antallet som har hatt corona. At Sverige gjør klar til å stenge ned, betyr at de ikke trenger å få noen tredje bølge.

For denne pandemien er ikke en ustoppelig naturkraft. Den er vanskelig å håndtere. Men det vi gjorde i Europa i fjor hindret antagelig at flere millioner mennesker døde.