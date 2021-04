Leder

Vi greier dette!

PÅSKEKOS: Restaurant Fjellroa i Trysilfjellet alpinsenter på skjærtorsdag. Foto: Halvard Alvik / NTB

Vi er i den stille uke. En uke enda stillere enn normalt. Men stillstand er ikke den nye normalen. Det bare virker slik.

For ett år siden trodde vi knapt våre pandemitrette øyne. Vi var inne i den femte coronastengte uken, og Påske-Norge lå brakk. Unntakstilstanden var et faktum. Hvor mye lenger skulle vi holde dette ut? To uker til? Tre?

19. mars hadde myndighetene innført hytteforbud. Fjellheimen var like tom som dagligvarebutikkenes dorullhyller. Folk flest feiret hjemmepåske med hamstret pappvin og toalettpapir.

Først 16 dager etter palmesøndag ble reiseforbudet til nordmenns andre hjem opphevet. Forutsatt at det ikke var snakk om Folkhemmet og stugan lå i Sverige. Regjeringen er mye, men ikke grenseløs.

«Vi har kontroll!», erklærte helseminister Bent Høie (H) 6. april 2020. «Regjeringens tiltak mot smittespredning har fungert», forkynte statsråden på sin daglige pressekonferanse.

«Bi litt!», sa noen. «Det vil komme en ny topp i behovet for intensivplasser.» Var det FHI-direktør Camilla Stoltenberg? Hun hørtes ut som prinsessen som ingen kunne målbinde. «Det er usikkerhet knyttet til beregningene og smittetallet», poengterte Folkehelsesjefen.

Så mye for snipp, snapp, snute.

Ett år senere har vi gått fra vondt til verre. Ikke har vi kontroll. Hvem enn denne «vi» er. Ikke har regjeringens tiltak mot smittespredning fungert. Sist uke satte Norge smitterekord.

«La meg være tydelig», sa justisminister Monica Mæland (H) på samme pressekonferanse; «det er ikke greit å misbruke den norske dugnadsånden». Hun varslet straffereaksjoner mot den som måtte handle så formastelig.

Tolv lange coronamåneder etterpå har det vist seg at selv de tydeligste regler ikke oppfattes av alle.

Fortsatt er det slik: Vi aner ikke hva som ligger foran oss. Det eneste covidrelaterte fremskritt vi noterer fra én påske til en annen, er at ingen hamstrer dopapir og at det er lov å dra på hytta.

Samtidig er det lys i tunnelen. Det er ikke et motkommende tog denne gangen. Vi har fått vaksiner, imponerende utviklet på rekordtid. Vi har et helsevesen som har trukket viktige erfaringer hva behandling av covidpasienter angår. Og vi har – tross alt – en imponerende stamina i befolkningen, som har tatt smittevernet på alvor, og som i det store og hele føyer seg etter de forordninger som regjeringen vedtar og iverksetter.

I tillegg har vi alle dem som daglig holder Norge gående. De som ikke har noe hjemmekontor å gå til. Hjul som må vare lenger enn til påske og pinse, fordi de ekstraordinære tiltakene krever det. Tiltak vi kommer til å måtte hensynta lenge ennå, men som etter hvert blir mindre nødvendige.

Hva den nye normalen til syvende og sist blir, vet ingen. Bare at dagene gradvis blir lysere, livet likeså, og at vi en dag kan vende tilbake til en tilværelse vi for litt over et år siden ikke ante at vi savnet.