Osloskolen går bra!

Osloskolen er på rett vei. Men vi er ennå ikke i mål.

INGA MARTE THORKILDSEN, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo

VG påstår i sin lederartikkel i VG 8. desember at byrådet i Oslo ofrer elevenes undervisning til fordel for direktørlønninger. Det stemmer overhodet ikke. Jeg har gitt tydelig uttrykk for at jeg ikke var begeistret for lønnsøkningen som ble gitt i høst, og har derfor tatt grep om systemet for denne typen avlønning.

Men viktigere enn det: Siden vi overtok, har vi gjennomført store endringer i Osloskolen, og rustet skolene for å møte de utfordringene de står i.

Mens Høyre-byrådet kuttet systematisk over en årrekke, har vi satset. Lærertettheten har blitt betraktelig bedre. Over 900 flere lærere har blitt ansatt siden 2015. Tenk hvor

Bildet som tegnes av at elevene i Osloskolen har dårlige resultater, er også feil. Elevene i Oslo gjør det bedre enn alle andre fylker i landet på nasjonale prøver. Karaktersnittet på 10. trinn har økt siden 2015, det samme har elevenes grunnskolepoeng, som nå ligger over snittet, etter å ha ligget omtrent likt med de andre før vi overtok. Standpunktkarakterene i videregående har økt i nesten alle fag. Vi har fått en sterk økning i andelen som søker yrkesfag, som har vært en viktig målsetting for oss. Vi ser også en eksplosiv økning i Aktivitetsskolen, noe som gir skolene bedre mulighet til å jobbe med elevenes helhetlige skoledag. Og ikke minst: Stadig flere elever gjennomfører videregående skole!

Det er likevel store utfordringer i Osloskolen. De sosiale forskjellene og forskjellene mellom skolene er for store. Derfor har vi satt inn ekstra lærere i områder med særlige utfordringer. Vi har sørget for bedre økonomi til de skolene som sliter med frafall og vi ser på inntaksordningen for videregående skole.

Samtidig må vi sørge for at også de elevene som trenger ekstra faglige utfordringer, skal få det i Osloskolen. Derfor legger vi ikke ned talentsatsingen i matte, som VG får det til å høres ut som. Men fra å satse på desentraliserte eksterne tilbud til noen få elever, jobber vi med å videreutvikle gode tilbud i matematikk ute på skolene, noe alle skolene kan søke midler til. Etaten styrker også samarbeidet med Oslo Vitensenter, Talentprogrammet. Tilbudet om forsert løp på videregående nivå og ved UiO videreføres.

Vi må gjøre skolen mer motiverende og tilpasset ulike elevers behov. Vi må utjamne forskjellene i byen vår og få til et tettere samarbeid med bydelene, idretten og frivilligheten. Vi må hjelpe flere barn og unge med det levekårsstresset de lever med, fordi dette, ifølge forskerne, står i veien for læring og fullføring av en utdanning. Dette jobber vi med hver eneste dag. Vi er ikke i mål, men på rett vei .