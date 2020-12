Kommentar

Og Gud skapte kvinnen

Av Yngve Kvistad

Foto: TEGNING: ROAR HAGEN

Kvinnen som salvet Jesus før korsfestelsen fikk høre fra hans egen munn at hun ville bli husket av alle for det hun gjorde. Men ikke engang evangelistene kom på å nevne hennes navn.

Paradokset er beskrivende for Bibelens kvinner i den forstand at så mange av dem har forduftet fra vårt kollektive minne. Å ha en signifikant rolle i Bøkenes Bok er ingen garanti mot å bli skrevet inn i Den store glemmeboken.

I disse dager hører vi mye om Maria. Jomfruen som føder Jesus og blir Guds mor. Frelseren fra Nasaret er den viktigste personen i Det nye testamentet. Hans mor er verdensberømt. Men hva med moren til religionsstifteren som frelste sitt folk fra egypterne på direkte befaling fra Gud? Moses er det store navnet i Det gamle testamentet. Hvor mange vet at hans mor het Jokebed?

Det er mange grunner til å lese Bibelen. Den religiøse er den mest opplagte. Av åndelig interesse fordi man ønsker nærhet til kristendommens viktigste tekster, eller fordi man søker det teoretiske grunnlaget for verdens største religion. Eller begge deler.

Men det er også sekulære grunner. Den som ikke har lest Bibelen går glipp av mangt. Kjennskap til Mosebøkene, lovtekstene, visdomsbøkene, profetiene, evangeliene, brevene, sangene, poesien, er vesentlig for å forstå så mye annet. Den vestlige kulturkanon, ikke minst.

Bibelens bøker kan i så måte leses som et eneste stort referansebibliotek. Opprinnelig besto Bibelen av 80 bøker. I dag inneholder den protestantiske 66, mens Den romersk-katolske bibel har 73 og den ortodokse 78.

Ord og uttrykk, navn, arketyper og urfortellinger; mye har opphav i Bibelen. En britisk avisredaktør pleide å si at han gjerne ansatte journalister uten formell utdannelse, men «aldri noen som ikke kunne sin Shakespeare eller King James». Det siste en henvisning til den engelske referanseoversettelsen av Bibelen som utkom i 1611, på kong Jakobs tid.

Engelskspråklige er selvfølgelig ikke de eneste som har et vell av bibelske referanser i ordforrådet. Også på norsk bruker vi daglig uttrykk med opphav i Bibelen. De færreste tenker over det. Eller i det minste like lite som at gammeltestamentlige jente- og guttenavn er blant de mest populære å gi nyfødte. Det er fristende å si at hele sulamitten kommer fra Bibelen.

Fordi det er nettopp det den gjør. I eldre oversettelser av Salomos høysang i Det gamle testamentet brukes ordet «sulammit» som bilde på hele den kristne menigheten, i betydningen «alle sammen».

Men Sulammit er også et hebraisk kvinnenavn som identifiseres med den lidenskapelige jenta i Høysangen. Ifølge ulike tolkninger kan hennes rolle forstås billedlig som uttrykk for et større fellesskap, «alt i hop».

Det er sånt som dette man frydefullt blir klar over underveis i lesningen av Alf Kjetil Walgermos praktverk, «Bibelens kvinner». Illustrert med noen av kunsthistoriens mest ikoniske bilder gir boken innblikk i kjente og mindre kjente kvinneskikkelser i fortellingene som formet verden.

Bibelen navngir et par hundre av dem, mange spiller sågar hovedroller i det patriarkalske rammeverket som historiene utspilles i. Andre forblir navnløse, like fullt viktige. I tillegg øser den kunnskapsrike forfatteren av sitt boksprengte reservoar og gir fargerike fremstillinger av disse kvinnenes etterliv i kunsten og populærkulturen.

I den grad Walgermos prosjekt har vært å påvise hvor essensielle kvinner er i praktisk talt alle deler av Bibelen, har han lykkes. Kvinnene er en forutsetning for kristenhetens fremvekst. Alt hadde kollapset uten dem, fremholder han. Den som har hengt seg opp i løsrevne deviser om kvinners plikt til å tie i forsamlinger, vil ha godt av å lese denne mangfoldige sammenstillingen av kvinnens plass, ikke bare i Bibelen, men i kristendommen.

Bokens undertittel kunne vært: Alt du har hørt om patriarkatet, men ikke visste om matriarkatet.

Det er kvinner som er den handlende part fra starten av. Selv før det. Selv før Eva var det en urkvinne, Lillit. I Det gamle testamentet er Sara, Rebekka, Lea og Rakel så geskjeftige at mannfolkene er henvist til tilskuerplass før noen rekker å si «det annet kjønn».

Profeten Hulda, som levde på Jeremias tid, var sentral i den såkalte kanoniseringsprosessen som førte frem til den nedskrevne bibel. Hun overses helt av sin kollega. Nok et talende paradoks.

I Det nye testamentet er det en kvinne, Maria Magdalena, som blir vitne til Jesu’ oppstandelse. Hun og en håndfull medsøstre er de første som forteller om underet.

Som Walgermo bemerker: I antikken hadde ikke kvinner rettsstatus som vitner. At den oppstandne Jesus velger å vise seg for nettopp kvinner, er et poeng som ikke har fått en tilstrekkelig virkningshistorie. Det er kvinner som har det første læreansvaret overfor menn, på Jesu’ egen befaling: «Gå til mine brødre og si til dem …»

Alf Kjetil Walgermos perspektivrike nylesning av Bibelen kan muligens påkalle grøsninger i de mest støvete krokene på Menighetsfakultetet. Andre vil finne rene aha-opplevelser. I siste kategori hører forfatterens tankespinn om Marta fra Betania. Hun bidro sentralt i formuleringen av troen på Jesus som Messias og Frelser. I Johannesevangeliet sier Jesus til henne at han er «oppstandelsen og livet», og hun svarer: «Ja, Herre […] jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden».

Det er omtrent det samme som Simon Peter sier i Evangeliet etter Matteus: «Du er Messias, den levende Guds sønn», hvorpå Jesus kaller ham den klippe Han vil bygge sin kirke.

Hadde Marta fått høre det samme, fabulerer Walgermo, ville Peterskirken i dag het Martakirken, kvinnelige paver ville vært normen, og mange kvinner verden over ville vært spart for usynliggjøring og nedlatende desavuering av evner og kvalifikasjoner på grunn av kjønn.