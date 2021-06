Leder

Farlig bunnivå

I 2020 omkom 88 personer av drukning i Norge, viser fjorårsstatistikken. Nye tall som indikerer at barns svømmeferdigheter kan være de svakeste på to tiår, er alarmerende.

NRK har nylig publisert resultatet av en undersøkelse som meningsmålingsinstituttet Ipsos har foretatt på oppdrag fra Norges Svømmeforbund og Redningsselskapet.

Ifølge denne oppgir kun fire av ti 10-åringer at de tror de klarer å svømme 200 meter.

Det er det dårligste resultatet siden første undersøkelse ble gjort i 2003.

Vel å merke er dette en kvantitativ spørreundersøkelse, og ingen kvalitativ måling av barns faktiske ferdigheter. Den er likevel alvorlig. Fordi den forteller at barna selv opplever at de ikke er trygge nok på å kunne klare seg i vannet om de måtte svømme 200 meter.

Den forteller også at Utdanningsdirektoratets kompetansemål for svømmeundervisningen, som Solberg-regjeringen innførte i 2015, er en regelrett fiasko. På seks år har barns svømmeferdigheter bare blitt dårligere, ifølge den ferske Ipsos-undersøkelsen.

Det er noen opplagte forklaringer på de nedslående resultatene: Det er for lite svømmeundervisning i grunnskolen – og kvaliteten på opplæringen er for dårlig.

Noe er nok coronarelatert. Men det gjelder bare vårsemesteret i fjor og, selvfølgelig, altfor store deler av inneværende skoleår.

Noe kan også tilskrives kulturell uforstand, der enkelte foreldre mener det er upassende at jenter og gutter er i samme basseng samtidig.

Men det meste er, dessverre, et resultat av politisk uforstand. Simpelthen ved at politikerne ikke prioriterer bassenger.

Kommunene har ansvaret for at alle elever får den undervisningen de skal ha i alle fag. Den enkelte skole har ansvaret for å organisere opplæringen slik at kompetansemålene nås.

For Kunnskapsdepartementet er det beleilig å vise til dette når politisk ledelse konfronteres med gapet mellom visjon og virkelighet.

En lettvint avsporing er å minne «om at svømming ikke trenger å skje i basseng eller badeanlegg», slik statssekretær Anja Johansen (V) gjør overfor NRK. Hun er selv lærer, og fra Lofoten, så hun burde vite noe om klimatiske realiteter i vårt langstrakte land.

Når det er sagt: Knapt noen politiker har de senere år vært mer opptatt av barns svømmeferdigheter enn hennes partikollega, Abid Raja. Han politiske svømmedyktighet er påfallende, men privat kom han til en erkjennelse av at han faktisk ikke kunne svømme.

Han har derfor agitert for begynnende svømmeopplæring helt ned på barnehagenivå, og fikk omsider gjennomslag for prøveordningen. I fjor ble det satt av 70 millioner kr. til dette.

Samtidig har regjeringen hans konsekvent stemt ned forslag fra Ap om en nasjonal handlingsplan for svømmeopplæringen.

Vi mener denne saken ikke egner seg for politisk spillfekteri. Den er for alvorlig. Kommunene må ansvarliggjøres, men også settes økonomisk i stand til å oppfylle vilkårene om egnede fasiliteter. Med vann i.

Som Færder-ordfører Jon Sannes Andersen (Ap) sier til NRK:

– Dette er nok det eneste kompetansemålet du kan dø av hvis du ikke når det.