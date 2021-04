SAMFUNNSPROBLEM: – Det er på tide å innse at den psykiske helsen til befolkningen ikke kan behandles på individnivå, skriver kronikkforfatteren. Foto: VG

Hva kan pandemien lære oss om psykiske lidelser?

Det siste året har samfunnet blitt stadig mer oppmerksom på de som faller utenfor samfunnet og ønsker hjelp fra psykolog. Men ideen om et psykologtilbud til alle som sliter er en unorsk, individualisert løsning på strukturelle problemer.

ANDERS GRAVIR IMENES, psykolog og podcast-vert i «Skravleklassen»

De siste årene har vi sett en økning i psykiske lidelser. Særlig blant barn og unge. Vi ser en økning i andelen uføretrygdede med diagnosene angst og depresjon; og vi har i koronaåret sett at de som slet fra før sliter mer nå. VGs Shazia Majid skrev nylig at det kommer en pandemi av psykiske lidelser etter pandemien, men at hjelpen er forbeholdt de som kan betale for den.

Det er på tide å innse at den psykiske helsen til befolkningen ikke kan behandles på individnivå.

Når vi snakker om psykisk helse og psykiske lidelser er det viktig å forstå at disse ikke eksisterer i et vakuum. Selv om diagnosesystemet for psykiske lidelser til forveksling ligner det for somatiske lidelser, er overføringsverdien mellom de to ikke nødvendigvis så stor. Vår psykiske helse kan gjerne forstås som forholdet mellom underliggende patologi/sårbarhet og beskyttelsesfaktorer. Gjennom livet forstår vi våre egne sårbarheter. Dess tidligere man forstår dem og anerkjenner dem; jo bedre forutsetninger har man for å mestre dem, og oppsøke situasjoner der sårbarhetene dine ikke blir et problem.

En av de viktigste tingene foreldre kan gjøre er å hjelpe barna å forstå seg selv og sine egne følelser.

Hva vi føler, og hvordan vi håndterer disse følelsene er avgjørende for hvordan vi lever våre liv. Hva gjør vi med sinne, hat, tristhet og angst? Når vi er sinte: slår vi ned nabogutten eller tar vi en joggetur og venter på at sinnet forsvinner? Når vi har angst: sitter vi hjemme og tenker på alt som kan gå galt? Eller oppsøker vi venner som kan gi oss trygghet?

Hvordan vi håndterer følelsene våre kan læres, men det krever at vi først forstår at følelsene bare er følelser. Sinnet vårt handler ikke om at naboen er en dust (skjønt, han kan godt være det også), men den emosjonelle responsen i oss er først og fremst vår egen. Hvorfor lar vi oss bli sinte av et kjøtthue som har flyttet inn i nabolaget?

Som barn tror man ofte at følelser er sanne. At de forteller oss noe om verden. Ofte gjør de jo det. Og kan være et kompass. Men ofte gjør de ikke det. For følelsessystemet vårt tilhører en annen tid. En mer oversiktlig tid. Før voldsmakten ble monopolisert. Før samfunnene ble så store at man ikke lenger kjente hverandre. Gleden ved å slå ned noen som så inderlig fortjener det, blir ikke nødvendigvis mindre av at resultatet blir fire uker i varetekt. Men livet ditt hvis du velger å agere på denne følelsen blir sannsynligvis betydeligere dårligere.

Det samme gjelder angst. Opplevelsen av at noe er skummelt; har holdt mennesket i live gjennom historien. I dag kan den samme følelsen bli svært begrensende for vår livsutfoldelse.

Hvor raskt vi lærer at følelser bare er følelser og ikke nødvendigvis en guide til handling, varierer mye fra person til person. Noen trenger mye trening, andre lærer det av seg selv. Dette handler ikke bare om biologi, men også hvordan livet har behandlet oss. Traumer gjør for eksempel følelsesregulering til en mye vanskeligere øvelse. Har du blitt slått mye som barn vil du ofte undertrykke følelsene dine og kanskje ikke greie å forholde deg til dem i det hele tatt. I motsatt tilfelle hvis foreldrene hjelper deg til å kjenne igjen, anerkjenne og være i følelsene dine, så vil også et turbulent følelsesliv kunne håndteres bra.

Det finnes mange måter å regulere følelsene på. Den vanligste er kanskje å være med andre mennesker. Vi kjenner at det gjør noe med oss. Er vi lei oss eller redde vil de fleste av oss søke til et fellesskap. Fellesskapet gir oss opplevelse av trygghet; det demper angsten, det tar oss bort fra depressive tanker. Men for å ha et fellesskap når du trenger det fordrer det at du greier å knytte til deg andre mennesker; og at disse menneskene finnes og har tid til deg.

Vi regulerer også følelsene våre med rus. Alkohol for de fleste av oss. Men også hasj og heroin. For de som ikke makter å regulere følelsene sin selv, vil rus ofte være den enkleste utveien. For andre er selvskading en løsning. Fysisk smerte gjør at kroppen skiller ut de endorfiner, som også bedøver angsten. Hvis vi på skolen hadde lært å få forstå oss selv, våre egne følelser og hvordan man best forholder seg til dem, hadde kanskje mange utfordringer senere i livet blitt mindre.

Diagnosesystemet kategoriserer psykiske lidelser slik at fagfolk enklere kan snakke sammen. Men det er viktig å ha i mente at de færreste diagnosene er en arbitrær kategori; som et brukket bein. Det er ikke slik at man enten har angst eller så har man det ikke. Man har grader av angst; og angsten er i varierende grad et problem for den som strever med det. Noen lærer seg tidlig hvordan man skal leve med det; andre ender med et liv i rusmisbruk.

Rusmisbruk klassifiseres også som en psykisk lidelse; og det sier seg selv at pasienten ikke en dag plutselig våkner opp med heroinabstinenser og drar til fastlegen for å få riktig behandling. I de fleste tilfeller kan rusmisbruk forståes som et symptom på underliggende problemer som personlighetsforstyrrelser, bipolar, ADHD og traumer. For pasienten er rus ofte en løsning. Det pasienten trenger er tilhørighet og muligheten til å bygge gjensidige relasjoner. Dette tar tid. Når vi som samfunn sender politiet etter denne gruppen, med de traumer det medfører og sender dem ut og inn av fengsel; er sjansen for at de skal få bygget stabile relasjoner lav. System vi har skapt fanger dem i misbruket.

Vi er alle prisgitt systemet, eller «tidsånden». Vi er født med noen biologiske forutsetninger og et oppvekstmiljø som langt på vei styrer hvordan vi forholder oss til samfunnet. Hvilke egenskaper ved oss som er avgjørende endrer seg med samfunnets struktur og teknologiske utvikling: I vikingtiden var fysisk styrke en forutsetning for å lykkes.

En dag kom svartedauden – og immunsystemet vårt, eller en hang til å være usedvanlig introvert og menneskesky, ble avgjørende for om vi overlevde. Gjennom de siste 100 år med industrialisering og utdanningsrevolusjon har intelligens og struktur vært avgjørende. Med inntreden av sosiale medier og sjekkeapper er det fristende å anta at utseende spiller en stadig viktigere rolle.

Poenget er at egenskapene som bestemmer hvorvidt vi lykkes, endrer seg over tid. Men vi er likevel en slave av disse forutsetningene. Vi er ikke vår egen lykkes smed. Samfunnet er smeden, og vi hamres ut på biologiens ambolt. Som enkeltindivider prøver vi å lykkes med de forutsetningene vi har. Som samfunn må vi hjelpe enkeltmennesket til å forstå forutsetningene sine og skape muligheter for at flest mulig ha det best mulig.

Samfunnsøkonomenes kost-nytte-analyser har vært ryggraden i offentliges pengebruk. De har ikke alltid blitt hørt, men Norge har unngått de verste feilinvesteringene som i landene i Sør-Europa før finanskrisen. Den formen for «hollandsk syke» vi har pådratt oss fremstår som en mild forkjølelse, og vi har verdens høyeste BNP per innbygger. Likevel venter vi altså på pandemien etter pandemien.

For det er ikke alt som dukker opp i økonomenes modeller: Den enkeltes opplevelse av tilhørighet og mening kan vanskelig måles, men er avgjørende for om vi lever gode liv, i emosjonell balanse. Uten tilhørighet og mening og uten venner og kolleger som kan hjelpe oss å håndtere følelsene våre vil utfordringene vi hadde med oss ikke lenger være håndterbare.

Den psykiske helsekrisen vi nå opplever var forutsigbar fordi vi som samfunn ikke i tilstrekkelig grad har tatt innover oss basale menneskelige behov da vi skrudde samfunnet sammen.

Om vi anerkjenner at det er strukturelle årsaker til økningen i psykiske lidelser, så gir det oss muligheten til å bygge et bedre samfunn med mer robuste mennesker. Ideen om et psykologtilbud til alle som sliter er en unorsk, individualisert løsning på strukturelle problemer.