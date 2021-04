NY STRATEGI: – Ap er i ferd med å bli en dårlig kopi av Senterpartiet, men jeg skulle ønske at Aps landsmøte også husket at byfolk og rusavhengige er «vanlige» folk, skriver Høyres Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: Skjerdump, Aps YouTube-kanal

Hvem er vanlige folk, Ap?

Mye kan tyde på at sosiale forskjeller i byene og rusavhengige ofres i Arbeiderpartiets forsøk på å tette lekkasjene til Senterpartiet.

MATHILDE TYBRING-GJEDDE, stortingsrepresentant (H)

Med slagordet «vanlige folks tur» stod Jonas Gahr Støre på talerstolen og sa han var mot regjeringens rusreform. En rusreform som brukerorganisasjoner har kalt den «viktigste sosiale reformen» i vår tid. En rusreform som sikrer at noen av de mest utsatte i samfunnet vårt ikke blir møtt med bøter eller fengselsstraff, men med helsehjelp. En reform som skal endre et system som treffer sosialt skjevt, og straffer arbeiderklassens barn mye hardere enn andre. For øvrig også en reform som både Oslo Ap og Bergen Ap er for, og som Ap faktisk gikk til valg på i 2017.

At Støre har snudd og går mot rusreformen kommer dessverre ikke som en overraskelse for dem som har lest Aps valgkampstrategi. Nylig ble det lekket et internt strategidokument fra Arbeiderpartiet der de er ærlige på hvem de vil prioritere de neste årene. Strategien kan kort oppsummeres å være et frieri til velgerne til Senterpartiet. Byfolk og studenter skal nå komme i andre rekke.

Et ønske om å konkurrere med Senterpartiet har konsekvenser. Det har fått sine åpenbare konsekvenser for rusreformen, men det stopper ikke der. De siste årene har AP nasjonalt hatt mindre og mindre interesse for byene, og de store valgløftene på landsmøte handler om alt annet enn gode løsninger for byene.

Det bekymrer meg. Fordi opplevelsen av utenforskap og maktesløshet kan være vel så sterk for folk som bor noen trikkestopp fra Stortinget som for folk i distriktene.

I byer som Oslo, Stavanger, Bergen, Sandnes, Drammen, Fredrikstad er det store levekårsforskjeller. Mens forskjeller mellom by og distrikt minsker, er det en bekymringsfull utvikling i de store byene. I Oslo har man for eksempel skoler der over halvparten av elevene kommer fra lavinntektsfamilier og der mange har foreldre med svake norskferdigheter som står utenfor arbeidsliv og utdanning. De siste årene har det vært en økning i andelen Oslo-elever som sliter med lesing og regning, og har lav motivasjon. Og dette har blitt forverret av en en pandemi som har truffet beinhardt i de bydelene med barn og unge som trenger våre felles møteplasser mest.

Jeg har møtt lærere som måtte fortelle gråtende elever at de nok en gang skulle i karantene – i knøttsmå leiligheter med store søskenflokker. En rektor fortalte om en elev som sitter på toalettet under Teams-undervisningen. Det er det eneste stedet i en toroms leilighet han får fred. Dette er elever som har falt kraftig bak i skolen det siste året, og vi finner dem i all hovedsak i byene som har hatt høye smittetall.

Dette er med andre ord ikke tiden for Ap å bli en dårlig kopi av Senterpartiet: Knapt nevne skole med et ord, stemme mot kunnskapsbasert ruspolitikk og nedprioritere byene. Slagordet «by og land – hand i hand» er viktigere nå enn før.

Vi i Høyre er opptatt av å sikre folk like muligheter, uansett hvor de bor. Derfor har regjeringen endret inntektssystemet slik at kommuner med levekårsutfordringer får økte bevilgninger. Det har gjort at Oslo og andre byer har fått mer å rutte med de siste årene. Vi har innført gratis kjernetid i barnehagen og SFO for familier med lav inntekt, bevilget penger til over 4000 flere kvalifiserte lærere og gitt videreutdanning til over 40 000 lærere. For å bøte på konsekvensene av pandemien, har vi nylig gitt 500 millioner kr til sommerskoletilbud og ekstra midler til psykisk helse.

Men la oss være ærlig, dette er heller ikke tilstrekkelig de neste årene. I veien ut av corona må vi gjøre enda mer for å skape flere arbeidsplasser og inkludere flere i arbeidslivet. Vi må målrette innsatsen mot de mest sårbare barn og unge som ikke har de mulighetene de fortjener. Men da må vi faktisk også løfte byene som har store levekårsutfordringer.

Når Ap knapt har snakket om byene de siste årene og skal samarbeide med et sterkt Senterparti i regjering, er det dessverre forutsigbart hvem blir taperen i fremtidige budsjettkamper og prioriteringer. Det har vi sett før. Det kan godt være dette er en kortsiktig strategi for å få flere Ap-stemmer fra Senterpartiet til valget. Men det er en dårlig strategi dersom man vil bekjempe sosiale forskjeller.

Jeg skulle ønske Arbeiderpartiets landsmøte også husket at byfolk og rusavhengige er «vanlige» folk.