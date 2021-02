AUTORITÆR: – Når verden har beveget seg i en mer autoritær retning de siste årene, skyldes det imidlertid ikke bare Kinas aktive politik, men også unnfallenheten til land som Norge som snakker om verdier men nøler med å sette handling bak ord, skriver kronikkforfatteren. Foto: POOL / X80003

Vi taper verdikampen

Nå blinker alle varsellampene. Det haster å stå opp mot Kina.

JOHN PEDER EGENÆS, generalsekretær i Amnesty

Norge er i ferd med å inngå en frihandelsavtale med Kina. Det skjer i en fryktelig alvorlig kontekst.

For nå strammer Kina grepet, mens våre egne politikere ikke gjør noe for å utfordre dem. Nå er tiden overmoden for å stå opp for verdiene vi har tuftet samfunnet vårt på. Med enda en handelsavtale på trappene, bør vi gå over hele vår relasjon til Kina.

Hongkong er i ferd med å gå fra et liberalt demokrati til å bli et sted styrt etter de samme autoritære prinsippene som resten av Kina. Bare de siste ukene er 54 mennesker blitt arrestert for å ha gjennomført et primærvalg av kandidater for Hongkongs lovgivende forsamling.

Forsøket om å samle velgere som støttet opposisjonen bak felles kandidater som kunne utfordre Hongkongs makthavere, ble tolket som «undergraving av statsmakten» i strid med Hongkongs beryktete sikkerhetslov. Blant de arresterte var flere tidligere lovgivere og distriktsrådsmedlemmer, arrangør av primærvalgene Benny Tai og den amerikanske advokaten John Clancey. Også arrestert var Robert Chung, administrerende direktør for Hong Kong Public Opinion Research Institute (PORI).

Samtidig øker trakasseringen av uigurer både internt i landet, men også i utlandet. Den pensjonerte uigurske legen Gulshan Abbas forsvant i september 2018, kort etter at hennes søster, som lever i USA, hadde uttalt seg om undertrykkelse av uigurer i Kina. Bare for noen uker siden ble det kjent at Abbas er blitt dømt til 20 års fengsel for «terrorisme» i en hemmelig rettssak, etter alt å dømme for å straffe søsteren.

Mange uigurer som lever i utlandet, har avbrutt all kontakt med sine familier i Kina av frykt for at en telefonsamtale med noen i Vesten kan være nok for å få dem sendt til et av de beryktete interneringsleire for muslimer. Medlemmer av den uigurske minoriteten i Nordvest-Kina fengsles i store leire, og de som er på frifot overvåkes systematisk, både på gaten og i eget hjem.

Det er imidlertid ikke bare uigurere og hongkongere som kommer under stadig økende press i Kina. Gradvis, og nesten uten at resten av verden har reagert på det, har myndighetene i Beijing trappet opp forfølgelsen av journalister, advokater og menneskerettighetsforkjempere over hele landet. Blant de som rammes hardest er personer som tar opp utfordringer knyttet til kinesernes sosiale og økonomiske situasjon eller helsepolitikk. Journalister og forskere som tar opp feil i håndteringen av covid-19-pandemien, blir kneblet.

Både røde og blå regjeringer har bevisst unngått å utfordre Kina i en årrekke. Det har vært viktigere å inngå handelsavtaler enn å stå opp for menneskerettighetene. Det har vært viktigere å ikke snakke om Dalai Lama og Liu Xiaobo, to fredsprisvinnere, enn å stå opp for ytringsfriheten. Nå betaler vi prisen.

Det er mulig at norske politikere nevner spørsmål om menneskerettigheter på kammerset med sine kinesiske motparter. Men sannheten er at vi ikke vet hverken om de gjør det eller på hvilken måte. Det er umulig å vite. Det vi imidlertid ser tydelig, er at undertrykkelsen i Kina bare øker – så hvis det faktisk har vært et fokus på stille diplomati, har denne strategien slått fryktelig feil. Nå må utfordringene ut i åpent lende. Kina må utfordres med full flombelysning.

Det er ikke et unikt norsk problem, det gjelder en lang rekke land. Flere land som alle har bygget samfunnene sine på menneskerettighetene, er fanget i sitt eget spill, hvor næringsinteresser alltid er viktigere enn verdiene.

Mobbing og utpressing er i økende grad virkemidler kinesiske myndigheter tar i bruk. De som stiller kritiske spørsmål om måten landet styres på, kan ikke bare havne i fengsel, de risikerer også å bli utsatt for mange andre former for trakassering.

Mange forsvinner i måneder eller til og med år, anholdt uten dom på hemmelig sted. Andre mister jobben sin, blir utsatt for hets i pressen eller på sosiale medier, eller opplever at staten tar hevn på familiemedlemmene deres. Kona til Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobo ble satt i streng husarrest og utsatt for psykisk terror i mange år, uten lov og dom.

Kina bruker de samme virkemidlene for å få viljen sin internasjonalt. Norge opplevde det etter at Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris. Frem til oktober 2010 ble kinesiske og norske myndigheter aldri trøtte av å fortelle hvor gode venner de var, og hvor mye Norge tjente på det spesielle forholdet. Etter fredsprisen forsvant gulroten raskt, og pisken kom frem.

I slutten av 2016 la Norge seg flat, og da Erna Solberg reiste på sitt første statsbesøk til Kina året etter, gikk hun ut på forhånd og lovet at hun ikke ville snakke om menneskerettigheter. Etter det har det blitt tid for gulrot igjen i forholdet mellom Norge og Kina, og nå sitter man å legge siste hånd på en frihandelsavtale.

Men kan man egentlig stole på en partner som truer med hevn hvis du skulle våge å si noe kritisk? Er et samarbeid basert på at man gjør som den sterkeste vil bærekraftig?

Frihandelsavtalen mellom Norge og Kina vil være en viktig test for hvordan Norge definerer sin rolle overfor Kina. Vil denne avtalen være tydelig på at respekt for menneskerettigheter må ligge i bunn for internasjonal samhandling, inkludert handel? Vil den være et verktøy som ikke bare legger til rette for at norske bedrifter kan tjene gode penger i Kina, men også for at de kan gjøre det uten å måtte være delaktige – bevisst eller ubevisst – i brutal undertrykkelse og diskriminering? Vil norske handelsdrivende få mulighet til å forsikre seg at varene de importerer fra Kina har blitt fremstilt på en måte som er i tråd med internasjonale avtaler om arbeidstakernes rettigheter?

Det overrasker ingen at mange makthavere verden rundt liker godt tanken om å legge de brysomme internasjonale menneskerettighetsprinsippene bak seg.

Slik sett har Kinas strategi betydelig klangbunn. Når verden har beveget seg i en mer autoritær retning de siste årene, skyldes det imidlertid ikke bare Kinas aktive politikk – med god hjelp fra Trumps USA – men også unnfallenheten til land som Norge som snakker om verdier men nøler med å sette handling bak ord.

Tiden har kommet for å hente verdiene våre frem i lyset igjen. Til det trenger vi bred dugnad fra hele det norske politiske spekteret, og et tilsvarende norsk initiativ for å bygge en bredere verdiallianse internasjonalt.