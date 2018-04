ALLIERTE:I desember fikk president Bashar al-Assad besøk av sin viktigste allierte Vladimir Putin. Foto: Mikhail Klimentyev / TT / NTB Scanpix

Derfor smiler Assad

Publisert: 19.04.18 20:14

President Bashar al-Assad sies å være i strålende humør etter vestlige stormakters rakettangrep i helgen.

Assad er tilfreds. Han er i ferd med å vinne krigen og vet at USA ikke kommer til å stanse ham.

De vestlige landenes missilangrep gir Assad anledning til å spille hovedrollen som arabisk nasjonalist i kamp mot supermakten USA og de tidligere kolonimaktene Storbritannia og Frankrike. Han kan utnytte en dyp folkelige mistro i arabiske land til vestlige lands intensjoner.

Det samme gjorde hans far, Hafez al-Assad, og Iraks tidligere diktator Saddam Hussein. Baath-partiene de ledet var sekulære og sterkt nasjonalistiske. Rakettangrepet natt til lørdag passer inn i regimets propaganda. Fra krigens første stund, for syv år siden, ble dette fremstilt som en kamp mot terrorister og en vestlig sammensvergelse mot landet.

Midtøsten er fra før rik på konspirasjonsteorier. De brukes av autoritære regimer for å avlede oppmerksomheten fra interne kriser og undertrykkelse. Når noe går galt, skylder man gjerne på ondsinnede utenlandske krefter.

En annen årsak til Assads gode humør er nok at missilangrepene var svært begrenset. De rammet tre steder som knyttes til Syrias utvikling og lagring av kjemiske våpen. De vestlige landene demonstrerte at hensikten ikke er å styrte Assads regime eller ramme hans allierte, bare å avskrekke bruk av kjemiske våpen. Angrepet vil ikke svekke regimets evne til å føre krig mot sitt eget folk.

USAs president Donald Trump erklærte i helgen: Mission accomplished. Oppdraget er fullført. George W. Bush ble herostratisk berømt for å ha sagt det samme etter Irak-invasjonen i 2003, like før det store sammenbruddet. Irak ble åsted for en langvarig og særdeles blodig sekterisk krig. Amerikanske styrker ble sittende fast i kvikksanden. En ny global terrortrussel tok form.

For Assad er det godt nytt at Trump anser oppdraget som fullført. Så lenge Assad ikke bruker kjemiske våpen har han i praksis frie hender i sluttoppgjøret mot opprørerne.

Det neste store slaget kan finne sted i Idlib, det største gjenværende opprørskontrollerte området. Etter Aleppo, Øst-Ghouta og andre blodbad venter en ny humanitær katastrofe for to millioner mennesker i Idlib. Ingen kan lenger si at man ikke så det komme.