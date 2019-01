TI ÅR SIDEN: – Det sitter barn og ungdom der ute som føler de ikke strekker til når det gjelder utseendet, og jeg er en av dem, skriver Alexandra Dagfinrud i dette innlegget, publisert i kronikkserien «25 under 25». Foto: Privat.

«25 under 25»: Blogger om #10yearchallenge: – Mange unge føler de ikke strekker til

La oss dele personlige historier i stedet for å le av hverandres utseende.

ALEXANDRA DAGFINRUD (21), blogger.

«10 Year Challenge» har eksplodert på internett den siste uken. En utfordring hvor man deler bilde av seg selv nå og for ti år siden. Jeg ser bilder av glade ungdom, voksne og mange kjendiser.

Fine historier og morsomme øyeblikk deles i sosiale medier. Men det er også blitt en utfordring hvor man gjerne ler av hverandres utseende. Jeg tenkte jeg skulle gjøre en liten vri på denne utfordringen.

Jeg syntes ikke 10 år gamle bilder av meg selv er spesielt pene. Men jeg var et barn. Et barn skal ikke konsentrere seg om utseendet.

For all del, del gjerne bilder og le av utseendet, men husker du for ti år siden? For det var starten på tiden der hvor internett begynte å bli en stor del av livene våre. La oss dele personlige historier i stedet for å le av hverandre sitt utseende.

Jeg gikk i 5-6 klasse. Friminuttene ble brukt ute. Ettermiddagene var fritidsaktiviteter og venner som syklet turer sammen. Vi løp fra dør til dør og spurte om venner var hjemme. Lite viste jeg, for om et par år skulle dette livet forandres totalt.

«25 under 25» «25 under 25» er en serie kronikker skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send mail til debatt@vg.no, og merk den med 25 under 25. Vis mer vg-expand-down

Jeg var en rødhåret, stille og sjenert jente som åpnet klasseromsdøren hvor til den nye klassen jeg skulle begynne i. Jeg tok de første skrittene over dørstokken. Nå var jeg «stor.» Dette var starten på den nye verden.

Noen vil si denne tiden var positiv, og det var den nok på mange måter. På en annen side var det da min generasjon fikk det vanskeligere. Internett ble enda mer populært og mer utviklet. Døren som jeg gjerne skulle låst noen ganger, ble åpnet.

Velkommen kroppspress, anonymitet og mobbing på internett.

Utviklingen fikk fart, og det er skremmende å tenke på at for 10 år siden var det ganske så annerledes på godt og vondt.

For 10 år siden ble jeg mer bevisst på mine feil og mangler, muligens hadde det noe med alder å gjøre, men den teknologiske utviklingen hadde nok en viss innvirkning.

Nå sitter jeg i en alder av 21 år og er usikker på meg selv når det gjelder mye, og jeg vet mange andre sitter med samme følelser og tanker. Jeg er blitt sterkere. Jeg har turt å begynne å si meningene mine høyt.

Jeg er blitt «tøffere,» men jeg er blitt mer ensom. Jeg føler meg mer alene. Jeg savner den nære kontakten, for nå er det nesten kun over sosiale medier det gjelder.

For internett tar tiden til alle og en hver. Vi er ikke like sosiale eller spontane. Vi hopper ikke lengre på sykkelen og møter venner.

Med en gang vi blir sittende i ro blir facebook åpnet, og vi underholder oss med å se hva andre gjør eller tenker. I stedet for å snakke med han eller hun som sitter ved siden av på bussen, sitter vi hver for oss med headsett på. Vi hører muligens på samme musikk og har samme musikksmak, men det finner vi aldri ut av. For øynene våre er nede i skjermen i stedet for å se verden og hverandre.

La oss dele historier og personlige hendelser som har rørt oss, løftet oss og vært lærerik. For verken du eller jeg vil ha et barndomsbilder sendt rundt omkring eller brukt til en latterliggjørende tekst.

Ja, jeg kan forstå det er litt morsomt å dele bilder av seg selv fra tiden før. Du deler bilder av deg selv på skolen med tannregulering og runde briller, men jeg kan ikke forstå det «morsomme» med en tekst som «glad tiden leger alle sår» eller «takk gud for at dette var 10 år siden.»

For det sitter barn og ungdom der ute som føler de ikke strekker til når det gjelder utseendet, og jeg er en av dem. For tiden leget ikke alle sårene. Personen bak dette utseendet er den samme. For til slutt så sitter vi med samme følelser og tanker. Tanker om at vi aldri blir gode nok.