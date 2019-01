KOMMENTERER: VGs ansvarlige redaktør Gard Steiro. Foto: Frode Hansen

Frithjof Jacobsens avgang

MENINGER 2019-01-16T14:28:59Z

Frithjof Jacobsen har en relasjon som ikke er forenlig med rollen som kommentator i VG. Derfor valgte han selv å si opp sin stilling.

kommentar

Gard Steiro

Publisert: 16.01.19 15:28 Oppdatert: 16.01.19 15:39

Tirsdag 15. januar ble det kjent at Jacobsen slutter i VG . Han har vært en av avisens mest profilerte kommentatorer. De siste årene har han ledet kommentaravdelingen.

VG skylder leserne en forklaring på den brå avgangen. Første nyttårsdag informerte Frithjof Jacobsen politisk redaktør Hanne Skartveit om at han hadde fått en nær relasjon til en politiker. Etter dette har han ikke skrevet kommentarer eller deltatt i podkasten Giæver & Joffen. Han siste tekst ble publisert 2. januar.

Jacobsen og ledelsen i VG er enige om at relasjonen ikke er forenlig med hans virke som kommentator. Den 11. januar valgte Jacobsen selv å si opp sin stilling i VG. Han har hatt sin siste arbeidsdag hos oss.

Ledelsen i VG kjente ikke til relasjonen før Jacobsen uoppfordret opplyste om den. I fjor vår fikk VG kjennskap til at det verserte rykter om Jacobsen og politikeren. Vi konfronterte ham med ryktene. Han avviste dem. Det la vi til grunn.

Det er gode grunner til at journalister ikke skal ha bindinger eller tette relasjoner til aktører som omtales. Leserne skal ikke være i tvil om vår uavhengighet. Vi skal ikke sette oss i situasjoner der det kan stilles spørsmål ved vår habilitet. Dette er nedfelt både i det presseetiske regelverket og i interne kjøreregler for VG.

Vi kan ikke gå inn i detaljer om relasjonens varighet, det tilhører den personalmessige behandlingen av denne saken. Men vi kan si klart at det som har skjedd, er et brudd på vår kontrakt med leserne. Det er vi lei oss for.

Lesere vil kanskje spørre om Jacobsens relasjon har preget VGs dekning av politiske saker. Til det vil vi svare at det er nyhetsredaksjonen som har ansvaret for dekningen. Den følges opp og kvalitetssikres av lederne i nyhetslinjen. Kommentatorene jobber i en annen avdeling. De analyserer og gir uttrykk for egne meninger.

Om Jacobsens relasjon har hatt innvirkning på hans kommentarer, er et legitimt spørsmål. Men det kan bare han selv svare på.