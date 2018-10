BARSKT DEBATTKLIMA: – Flere og flere av oss vurderer en stund før vi ytrer oss, skriver Amal Aden. Foto: Trond Solberg

Amal Aden: – La oss stå sammen mot hat!

Det er flott med ytringsfrihet, men en del av det som blir skrevet på nett er rent hat. Det er slike hatefulle ytringer som er med på å skape utenforskap.

AMAL ADEN, forfatter

Jeg er bekymret over den polariserte debatten der uenigheter raskt resulterer i hat og hets. Hat og hets er aldri greit. Jeg er bekymret over muslimfiendtligheten jeg stadig ser og hører. Dette er noe vi må ta på alvor.

Det er alvorlig når noen mener at muslimer ikke har noe å gjøre her i Norge, at muslimer er farlige for landet vårt. Det er ikke greit når gutter forteller meg at de ikke kommer inn på utesteder i Oslo fordi de har «muslimsk utseende», når kvinner med hijab blir ropt etter og bedt om å forlate Norge eller når noen ikke får leie leilighet fordi de har «et muslimsk» navn. Det er ikke greit at ungdom født og oppvokst i Norge, av muslimske foreldre, ikke føler seg norske. Ungdom forteller at de opplever systematisert diskriminering. Det er bekymringsfullt at det flerkulturelle Norge blir delt i et «oss og dem».

Jeg elsker ytringsfriheten og har lenge risikert mye for å bruke den, men jeg er bekymret for det hatet som vokser frem rett foran oss. Uansett hva du skriver må du nesten forvente hets mot deg som person. Flere og flere av oss vurderer en stund før vi ytrer oss.

Jeg observerer at en del av de som har forlatt islam som sin religion, ikke klarer å akseptere at deres venner fortsatt er muslimer. Jeg ønsker ikke å gå til angrep på de som har forlatt religionen sin, men jeg mener at hat skaper mer hat. Det er greit å forlate sin religion, men det skal ikke være slik at man skal hate de som tror på en religion en selv ikke tilhører. Jeg har fått høre av personer som har forlatt islam at jeg må være dum, hjernevasket eller at jeg mangler ryggrad siden jeg ikke kritiserer islam. Dette har den siste tiden blitt mer og mer fremtredende.

Jeg sier ikke at alle som har forlatt islam har disse holdningene. Jeg vet det er mange som har forlatt islam som er flotte mennesker, og som ikke er med på dette. Jeg vet også det finnes religiøse mennesker ikke respekterer andre som ikke er like religiøse som dem selv. Det jeg mener er det viktigste er at vi skal bekjempe hat og hets. Om man er religiøs, eks-religiøs, sekulær eller ikke troende, skal man sammen bekjempe hat og hets mot andre mennesker. Hat rammer uskyldige mennesker og det er viktig at vi står sammen mot hatet.

Jeg støtter de som kritiserer islam og de som har forlatt sin religion, men jeg støtter også de som er muslimer og som elsker sin religion. Men jeg støtter ikke hat mot bestemte religioner eller folkegrupper. Det er viktig å innse og forstå at noen er troende, mens andre ikke har en tro. Vi må alle respektere hverandre. Jeg er for religionskritikk, men hat er noe annet enn kritikk – og hat mot muslimer er ikke det samme som å hate ideologien islam.

Mange glemmer at muslimer ikke er en homogen gruppe. Muslimer er fra forskjellige land, noen muslimer er fattige mens andre er rike, noen muslimer er religiøse andre ikke. Noen kritiserer muslimer uten å kjenne en eneste muslim. Noen er raske til å gi muslimer skylden når noe går galt her i landet.

Det er flott med ytringsfrihet, men en del av det som blir skrevet på nett er rent hat. Det er slike hatefulle ytringer som er med på å skape utenforskap. La oss stå sammen mot hat.