IMMIGRANT: En ung jente i flyktningleir ved Mexicos grense mot USA. Foto: Klaudia Lech/ VG

Det mørke mellomvalget

MENINGER 2018-11-04T04:50:57Z

Årets mellomvalg til den amerikanske kongressen kan bli avgjørende for tonen i politikken over hele verden fremover.

debatt

Publisert: 04.11.18 05:50

Et såkalt mellomvalg til den amerikanske kongressen midt mellom to presidentvalg er en viktig stemningstager på amerikansk politikk. Og en avgjørende pekepinn for presidenten på hvorvidt han har folket med seg. Men i motsetning til presidentvalgene som gjerne regisseres som store skjebnedramaer på verdensscenen, er mellomvalgene mer at et «lokalvalg» for amerikanerne og de spesielt interesserte utenfor landets grenser.

Inntil i år. President Trump har, med sin sans for splittelse og konfrontasjon, klart å gjøre valgene til Senatet, Representantenes hus og en rekke guvernørstillinger rundt om i de forskjellige statene til nok et «reality-drama» som i veldig stor grad dreier seg om hans person. Særlig stor dramatikk har han skapt rundt en karavane med flyktninger på vei til fots fra Honduras og mot USAs sørlige grense mot Mexico.

Hans løfte om å sende 15.000 soldater til grensen, flere enn det som er stasjonert i Afghanistan, Irak og Syria til sammen. Trump gir altså inntrykk av at han forbereder seg på invasjon. Og slik har han nok en gang vunnet kampen om oppmerksomheten, etter at landet var opprørt over bombene sendt til mange av presidentens kritikere og massakren som drepte 11 jøder i en synagoge i Pittsburgh.

Det triste med situasjonen for politikkens del, er at Trump tyr til slik negativ og teatralsk effektbruk til tross for at han befinner seg i det de fleste andre politikere ville anse som en komfortabel situasjon. Økonomien går godt, noe som er det aller viktigste parameteren i amerikansk politikk. Og til tross for sin eksentriske opptreden har Trump levert på mange av valgløftene sine til republikanske velgere; skattekutt, utnevning av konservative dommere, strengere innvandringspolitikk, uthuling av Obamas helsereform, etc. De fleste statsledere ville vist til hva han eller hun har fått til, og regnet med at velgerne ønsket mer av det samme.

Men Trump har forandret spillereglene for politikken. Og skulle han lykkes med en slik strategi vil flere følge etter, også utenfor USA. Derfor er det amerikanske mellomvalget viktig ikke bare for amerikanerne.