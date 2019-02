KUNDEN HAR RETT? – Seerne driter i hvem som har rettighetene til å vise fotballkamper. Seerne vil se fotball, og de vil se mest mulig av det laget de selv holder med. Dette er uhyre enkel logikk, skriver Egon Holstad. Foto: HANNAH MCKAY / X03696

Egon Holstad ut mot TV 2: – Hold moralen deres for dem selv!

TV 2 prøver å skremme kundene sine, når de selv ikke leverer varene folk betaler for. Det må de slutte med. I stedet burde de si unnskyld.

EGON HOLSTAD, kommentator i VGs samarbeidsavis iTromsø

Engelsk fotball er enormt i hele Norge, og det er TV 2 som har rettighetene til å sende Premier League , noe de betaler svimlende summer for å ha eksklusivt. Forrige gang de fikk rettighetene for en treårsperiode, betalte de i underkant av to milliarder kroner. Avtalen frem til 2022 er hemmelig, men var neppe billigere.

TV-avtalen til den øverste divisjonen i engelsk fotball er så brutalt diger at det er vanskelig å fatte, men det er altså denne som gjør at middelmådige norske spillere kjøpes dit av middelhavsfarere for over 100 millioner kroner, for så bare å bli plassert på benken, og lånes videre ut. Pengesummene som flakser mellom spillere, klubber, agenter, managere og TV-selskap er knapt til å fatte.

Engelsk fotball og norsk betalingsvilje er et skoleeksempel på hvordan forholdet mellom tilbud og etterspørsel er, og burde brukes i undervisningssammenheng. Kombinasjonen av en vanvittig betalingsvilje og -evne er unik, og derfor kan TV 2 klaske et tisifret beløp i bordet. Fordi det er nok mange som er villige til å betale.

Det koster i underkant av 5000 kroner i året å ha tilgang til Premier League. Dyrt, men innenfor økonomien til nok mange nordmenn. Nå har TV 2 skjønt at folk har begynt å strømme denne tjenesten gratis fra diverse tjenester på nettet, og panikken begynner åpenbart å bre seg. Da kommer truslene, heller enn å gjøre noe med, eller beklage, sitt manglende tilbud.

Det skal de være forsiktige med. «Dette bidrar til svart økonomi» er Sarah Willands alvorstyngede skremselspropaganda til sine seere. Willand er organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2. Men folk strømmer ikke ulovlig fra utenlandske servere fordi de ikke vil betale for produktet. De strømmer det fordi TV 2 selv ikke leverer varene.

Dette minner meg om da platebransjen brukte sinnssyke summer på å lage kopisperrer på CD-er, så forbrukerne ikke kunne kopiere plater de allerede hadde betalt masse penger for, samt at det lå en snerpete «da er du umoralsk»-formaning bak hele konseptet. Eimen av snerp fra TV 2 nå er minst like sterk.

Saken er enkel. TV 2 får ikke lov å sende alle kampene direkte, til tross for at de filmes og vises andre steder. TV 2 legger sågar ut kampene i opptak noen timer etter kampslutt. I dagens univers, med internett og konstant tilgang til fortløpende fakta, er fotball i opptak som å gå tilbake til brevpost i stedet for epost og telefon. Idrett vil man se direkte. Opptak er utgått hermetikk.

Når TV 2 ikke får sende alle kampene som går samtidig, blir de tvunget til å sende bare én. Da blir folk som betaler 5000 kroner i året, som følger de lagene som ikke vises, rettmessig forbanna. Så strømmer de andre steder.

Hvis vi skal holde oss til musikkens univers, blir denne ordningen som om Spotify eller andre skulle si at du dessverre ikke kan få høre på favorittmusikken din når du vil, ved å vise til at de, tross alt, har masse annen musikk, og så komme drassende på formaninger om svart økonomi, fordi du selv velger å strømme det du er fan av, foran det rælet de i stedet gir deg.

«Ja, vi vet du vil høre på The Rolling Stones, men kutt sytet, for her er den siste U2». Slikt kan få frem det ondeste av det onde i mennesker. Å svare på kritikken med å vise til at dette da er umoralsk, at det støtter svart økonomi, blir således helt parodisk. Det stopper dessverre ikke der.

Det er også «risikabelt med tanke på dataangrep og virus», tilfører Willand. Denne plutselige omtanken for sine kunders datamaskiner er selvsagt dypt rørende, om man er av den sentimentale og forståelsesfulle typen. Personlig har jeg en svært tynnslitt tålmodighet med hele strømmetjenesten jeg kjøper gjennom TV 2 Sumo-abonnementet mitt. Det hakker og bufrer i nesten alle såkalte storkamper (altså når det er mange seere samtidig), og streamen ligger som regel ett til to minutter bak sendingene til de som har bildene via kabel.

Et mikroskopisk i-landsproblem av den aller mest nedrige og sutrete sorten, greit nok, jeg ser den, men det er nå engang forferdelig irriterende hver gang det skjer. Hvis jeg opplever å ligge på et dødsleie, og rekker å reflektere over livet mitt, vil jeg nok tenke at jeg helt sikkert kunne fått oppleve tre, fire år ekstra, om jeg hadde skånet hjerne og hjerte for påkjenningene det er å hisse seg opp over hakkete sendinger og dårlig stream på TV 2 Sumos strømmingstjenester, som jeg altså betaler i dyre dommer for.

Så når TV 2 kommer på banen og uttrykker bekymringer for datavirus og min datasikkerhet føles det sånn passe troverdig. Samme moralen de prøver å prakke på meg.

«Dette bidrar til svart økonomi» og dette er «risikabelt med tanke på dataangrep og virus», er like skremmende som fanatiske religiøse som truer med at onanering er farlig, og at det er hjernemasse som kommer ut av deg om du gjør det. Derfor er det ingen som bryr seg. Derfor strømmer også folk ulovlig. Fordi de vil se på det laget de holder med.

Det er ikke engang for å spare penger, de fleste som gjør det er folk som allerede er betalende kunder. De får bare ikke den varen de ønsker, som de har betalt for. De vil se sitt lag direkte, ikke bare «fin fotball der det beste laget vinner». Det kan man se – gratis – på YouTube.

Og da må de ikke prøve seg på denne tofots grisetaklingen i knehøyde det er å insinuere at seerne er illojale når de strømmer ulovlig. Fordi det er nettopp lojalitet som genererer aktiviteten. Lojalitet til laget de holder med.

Lojaliteten til TV 2 er ikke-eksisterende i denne sammenhengen, akkurat som den var da Canal + mistet rettighetene til TV 2. Seerne driter i hvem som har rettighetene. Seerne vil se fotball, og de vil se mest mulig av det laget de selv holder med. Dette er uhyre enkel logikk. Fordi det er ønsket om å se live fotball som styrer lojaliteten. Og det er denne lojaliteten TV 2 og de som selger dem rettighetene må forholde seg til.

Moralisme og digitale omsorgstårer for sin syke mor vil bare jage enda flere bort fra de betalende tjenestene.