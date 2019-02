Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Leder

NATOs rolle

Jens Stoltenberg og NATO kan spille en avgjørende rolle for å få gjenopptatt og utvidet atomnedrustningsavtalen INF.

Publisert: 08.02.19 03:41







les også USA og Russland ut av INF: – Alle taper på dette

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg tar nå et initiativ for å redde atomnedrustningsavtalen INF mellom Russland og USA. Avtalen be opprinnelig underskrevet av Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov i 1987, og var et vendepunkt i atomkappløpet mellom de to supermaktene i Den kalde krigens dager. Før helgen bekreftet USAs president sin tidligere uttalte intensjon om å trekke landet fra avtalen på grunn av det han mener er gjentatte brudd på vilkårene fra motparten. Russland kvitterte med å trekke seg dagen etterpå. Dermed er en av de viktigste arenaene og avtaleverkene for å holde rustningskappløpet under kontroll, borte.

les også NATOs nestsjef: Tror ikke Russland har råd til våpenkappløp med USA

Russland har i mange år vist til at mens de er begrenset av avtalen, har land som Kina, India, Pakistan og Iran bygget opp et betydelig arsenal av landbaserte mellomdistanseraketter. Stoltenberg anerkjenner problemstillingen, men sier til tyske Funke Mediengruppe at dette gjør traktaten mer, og ikke mindre viktig fremover. – Tvert imot burde vi styrke avtalen og bringe inn flere parter, sier generalsekretæren.

les også Mer USA-press mot Russland: Har brutt atomvåpen-forbud i årevis

Det kan være lettere sagt enn gjort, men det er utvilsomt et riktig og viktig mål. INF ble inngått i en tid med et helt annet atompolitisk styrkeforhold hvor de to supermaktene var dominerende. En rivende teknologisk utvikling har gjort mellomdistanseraketter tilgjengelige for langt flere stater, ikke minst Kina er blitt en vesentlig atommakt. Varslingstiden for angrep er raskere, reaksjonstiden kan være kortere og troen på at disse masseødeleggelsesvåpnene kan brukes i begrenset omfang vokser for hvert nye land som får tilgang.

Betydningen av en slik avtale vil derfor fortsatt være stor i tiden som kommer. Og generalsekretærens initiativ for å få den til å omfatte flere land, kan være helt avgjørende. Med to selvbevisste og «sterke» menn ved makten i både Kreml og Washington vil det kreve avansert diplomati for å få partene til å gjenoppta forhandlingene. Men her kan nettopp NATO spille en avgjørende rolle.