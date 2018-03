Valgerd Svarstad Haugland og avisboikott

FORARGET LESER: Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland sier opp to aviser i protest Foto: Magne Antonsen

Publisert: 26.03.18

Striden rundt avisen Vårt Land og eieren Mentor Medier engasjerer fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland. Hun bør tenke over hvordan hun engasjerer seg.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland sa i helgen opp sin abonnementer på avisene Vårt Land og Dagsavisen i protest. Svarstad Haugland har også uttrykt støtte til et opprop som tar til orde for boikott av Vårt Land etter at sjefredaktør Åshild Mathisen ble sagt opp med umiddelbar virkning før helgen. Mathisen hadde da i lengre tid hatt en konflikt med sine eiere i Mentor Medier. Svarstad Haugland sier opp Dagsavisen fordi hun mener de har tatt en side i denne konflikten som hun ikke støtter.

Det er forståelig at Vårt Lands lesere har sterke meninger om det som skjer i avisen. Mathisens avgang er dramatisk, og peker på utfordringer og nye problemstillinger for norske redaktører som i stigende grad må forholde seg til konsern som eiere. Slik konflikten beskrives av flere involverte var det uenighet om sentrale strategiske avgjørelser som utløste Mathisens avgang. Mange av Vårt Lands lesere har oppfattet dette som en trussel mot avisens redaksjonelle profil, og har lagt ut et opprop om boikott for å si sin klare mening om saken. Det har de selvfølgelig rett til å gjøre, selv om den avgåtte redaktør Mathisen ved flere anledninger i helgen har bedt sine støttespillere om å ikke gjøre det.

Men enkelte lesere bør være varsomme med å oppfordre til boikott av aviser. Politikere og andre med fremskutte posisjoner i statsapparatet bør ikke offentlig ta til orde for at aviser ikke bør leses.

Valgerd Svarstad Haugland er regjeringens fremste representant i Oslo og Akershus. I den rollen skal man være forsiktig med å si at enkelte aviser ikke bør leses med mindre de oppfører seg slik det behager fylkesmannen. Aviseiere står helt fritt til å velge både profil og redaktør, selv om de ikke skal legge seg opp i de daglige prioriteringene. Redaktører i norsk presse skal ikke sanksjoneres av regjeringen eller andre politikere. Vi husker med gru hvordan tidligere justisminister Anders Anundsen fra Frp la ut bilder av at han brant Tønsbergs Blad i peisen, og fulgte opp med å boikotte avisen i en kort periode.

Norsk presse er og skal være uavhengig. Svarstad Haugland og andre politikere som ikke liker det som skjer med Vårt Land står selvfølgelig helt fritt til å slutte å lese den. Men når maktapparatet i Norge går inn for boikott og straffeoppsigelser av avisabonnement, så krysser de en grense. Fylkesmannen i Oslo og Akershus bør trekke sine uttalelser tilbake og gjøre det klart at hun respekterer pressens frihet.

