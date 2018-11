Dette begynner å bli flaut, KrF

MENINGER 2018-11-22T10:57:34Z

Gurimalla, Fy Farao og Gubbanoa! Partiet uten ledelse gjør søren klype meg de rareste ting.

kommentar

Publisert: 22.11.18 11:57 Oppdatert: 22.11.18 12:18

På tirsdag, da den blåblå regjeringen satt og fremforhandlet et statsbudsjett sammen med KrF avdeling Kjell Ingolf Ropstad , skjedde det noe sært på Stortinget.

For der bestemte KrF avdeling Olaug Bollestad seg for å samarbeide med motparten. Bollestad gikk sammen med Senterpartiet, Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen for å innskrenke tax free-ordningen.

I Vandrehallen så det ut som Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad hadde fått skarlagensfeber.

Det ble ikke bedre da KrF-leder Knut Arild Hareide ga beskjed om at slik skal det bli fremover. KrF, som altså nettopp valgte side med de blåblå, skal i tillegg fortsette å velge side med de rødgrønne.

For å toppe det hele har KrF avdeling Hans Fredrik Grøvan selv forfattet et utkast til mistillitsforslag mot den sittende blåblå regjeringen i terrorsikringssaken, ifølge Klassekampens kilder.

Om KrF fremmer et mistillitsforslag mot en regjering de skal inn i, da er det ikke lenger noen regjering å gå inn i.

Når KrF spriker i alle retninger, er det fordi partiet mangler en leder.

At Knut Arild Hareide, som fortsatt er partileder på papiret, går ut og velsigner Bollestads utroskapsaffære i Stortinget, tyder på at han ikke har gitt opp kampen om partiets retningsvalg.

Om KrF avdeling Hareide klarer å lage tilstrekkelig nok kvalm før en regjeringsplattform er fremforhandlet, kan det vise seg å bli umulig å få til en regjering.

Det er ikke noe problem for Kjell Ingolf Ropstad og Erna Solberg å bli enige. Men Ropstad styrer bare en fraksjon av KrF.

I tillegg er Siv Jensen muggen. Hun protesterer på at KrF har begynt å tale med (minst) to tunger.

Og Jensen har helt rett i at dette er å trå inn på Frps enemerker.

Alle utspill som kommer nå, må ses på som ledd i forhandlingene. Partene vil skaffe seg handlingsrom før regjeringssamtalene og oppnår det med å syte og klage. Det Siv sier her er at det ikke blir noen regjering med KrF om ikke Erna begynner å prioritere Frps saker.

Og det er egentlig et godt tegn for regjeringsprosjektet.

Men dette blir likevel ikke enkelt. For det er mange KrFere og FrPere som ikke kan tenke seg å regjere sammen.

Skulle det blåblå flertallsprosjektet gå i vasken, kan Knut Arild Hareide, som nettopp truet med å gå av som partileder, true med å gå på igjen.

– Jeg er mer glad i Kjell Ingolf Ropstad i dag enn jeg var for seks uker siden, sa Hareide her om dagen til Fevennen.

– Jeg er like glad i dem, minst like glad i dem, sa en tårevåt Olaug Bollestad på NRKs Torp på torsdag.

Å få så mange flotte ord er svært hyggelig. Men man kan jo også bli litt urolig når man plutselig begynner mottar så mange verbale blomster fra ens næreste.