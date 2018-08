Listhaug kan true Solberg-regjeringen

Publisert: 14.08.18 07:39

Mye tyder på at Sylvi Listhaug tar over Per Sandbergs plass som Frps nestleder. Det lover ikke godt for regjeringssamarbeidet på borgerlig side.

Mange i Venstre var skeptiske til å gå inn i regjeringen mens Sylvi Listhaug var statsråd. De gikk likevel inn, og pustet lettet ut da Listhaug måtte trekke seg, få måneder senere. KrF skal ta det endelige valget denne høsten om hvor de hører hjemme. Skal de gå inn i Solbergs regjering, eller skal de lene seg mot Aps Jonas Gahr Støre ?

Om Listhaug fortsatt hadde sittet i regjeringen nå, hadde svaret på det spørsmålet antagelig vært gitt: KrF ville blitt stående utenfor. De fleste sentrale KrF-politikerne tåler ikke Listhaug. Mens hun var statsråd, provoserte hun dem gang på gang dem med sine mange utspill. Hun har også gått løs på KrF-leder Knut Arild Hareide personlig. Som da hun sa at han «sleiker imamer oppetter ryggen».

Stort spillerom

Dersom Listhaug som nestleder selv ønsker å bli statsråd igjen, blir det vanskeligere å holde henne utenfor regjeringen. Enten hun går inn eller blir stående utenfor regjeringen, vil nestlederjobben uansett gi henne en langt mer sentral posisjon enn hun har som stortingsrepresentant i dag. Hun vil få stort spillerom til å markere seg, bygge seg opp, og legge føringer for partiets veivalg.

I motsetning til Frp-leder og finansminister Siv Jensen, har aldri Sylvi Listhaug virket særlig opptatt av å beskytte og bevare regjeringssamarbeidet med Erna Solbergs Høyre. Da Per Sandberg tok gjenvalg som nestleder, skal det ha skjedd på innstendig oppfordring fra Siv Jensen. Han ønsket egentlig å trekke seg tilbake. Men Jensen ønsket ikke Listhaug inn på den plassen. Sandberg tok jobben.

Lojal mot Siv

Nå er han ute. Han har trukket seg både som fiskeriminister og som Frps nestleder, etter å ha brutt regjeringens sikkerhetsrutiner og regelverk i forbindelse med sin feriereise til Iran. Mange har oppfattet Per Sandberg som en bråkmaker i Frp. Men han har faktisk vært en av Siv Jensens viktigste støttespillere.

Han har hatt stor troverdighet i brede deler av partiet, også blant mange av dem som ofte protesterer mot de mange kompromissene Frp må inngå som regjeringsparti. Særlig før han ble statsråd, rykket han ofte ut med kontroversielle utspill. Men Frp-leder Jensen visste alltid at han var lojal, og ville stille opp når hun trengte det.

Uten Sandbergs evner til å trekke lasset, kan det bli vanskeligere for Jensen å holde partiet samlet. Det er allerede en kløft mellom dem som mener Frp skal være et ansvarlig regjeringsparti, og de som mener at partiet er et rent protestparti som hører hjemme i opposisjon. Etter snart fem år i regjering sliter partiet nå på meningsmålingene. Særlig i Frps stortingsgruppe er det mange som spør seg om det er verdt kostnaden å sitte i regjering, eller om partiet blir grått og utydelig av de mange kompromissene som kreves av et regjeringsparti.

Sylvi og Siv

Det er ikke tilfeldig at Carl I. Hagen raskt rykket ut og foreslo at Listhaug skulle overta nestlederplassen etter Sandberg. Hagen er blant Siv Jensens tøffeste kritikere. Han legger ikke skjul på at han ønsker seg en tøffere tone, og en friere rolle, for partiet han bygget opp nesten på egen hånd.

Sylvi Listhaug har en skarpere tone enn Siv Jensen. Hun taler til sine egne tilhengere, og gir blaffen i om det støter andre. Listhaug har ved flere anledninger vist at hun ikke har særlig lyst til å regjere sammen med Hareide og hans folk. Det er tydelig for alle at hun ikke liker dem – og at de ikke liker henne.

Spørsmålet er i hvilken grad Listhaug klarer å skremme bort KrF fra regjeringssamarbeid. Om hun makter å så såpass mye splid, og skape så stor tvil om hvorvidt Frp vil være en lojal partner for KrF, at Hareide vender seg til den andre siden. Til Ap og Jonas Gahr Støre.

Skjebnens ironi

Denne høsten har kanskje Støre sin siste sjanse til å bli statsminister. Ap er fortsatt i krise. Støre har mistet mye autoritet innad i partiet. Mens han hadde full og solid støtte den gangen han ble valgt til leder, er det i dag få som vil kaste seg inn i krigen for ham. Men de har vanskelig for å peke på gode alternativer, i hvert fall foreløpig.

Sylvi Listhaug skremte gjennom hele valgkampen sine velgere med at Jonas Gahr Støre kunne bli statsminister, og lovet at hun skulle gjøre alt for at det ikke skulle skje. Det er en skjebnens ironi dersom Listhaugs inntreden som nestleder i Frp er det som redder Jonas Gahr Støre og et Ap i krise.