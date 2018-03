Statoil må få skifte navn

VARSLET NAVNESKIFTE: Statoil-sjef Eldar Sætre. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Arbeiderpartiet vil ta Statoil-saken til Stortinget. De bør heller rydde opp i partiets energipolitikk.

Reaksjonene var som ventet sterke da Statoil denne uken offentliggjorde at de skal skifte navn til Equinor. Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) kalte det «jåleri», Roy Steffensen (Frp) mener selskapet må ha drukket en mikstur av grønt skifte og nytale.

Slik er det med navnedebatter. De engasjerer alltid, fordi det er enkelt å mene noe, og folk flest liker endring dårlig.

Det betyr ikke at det er fornuftig energibruk av Arbeiderpartiet å ta saken et skritt lenger. Vårt største opposisjonsparti krever nå at Stortinget sier ja til Statoils nye navn. Partiets energipolitiske talsmann Espen Barth Eide sier til NTB at Terje Søviknes må komme til Stortinget og drøfte endringen, og slik sikre enighet med stortingsflertallet.

Man skulle tro partiet hadde nok å styre med. For tiden sliter ledelsen med å få overbevist sine egne medlemmer om linjen i energipolitikken, etter at det oppsto bråk om tilknytning til EUs energibyrå Acer. Når Stortinget skal avgi innstilling om den tredje energimarkedspakken til uken , bør dette være på plass og saken bankes igjennom. Så langt har ledelsens vingling i saken åpnet for omkamper drevet frem av usaklige og feilaktige argumenter, særlig levert av fagbevegelsen og krefter som vil ut av EU.

Statoils navnebytte kan sikkert engasjere de samme nei-kreftene. Men dette er ingen viktig sak for Stortinget. Statoil er ikke lenger heleid av staten og driver heller ikke bare med olje. Tvert om har Statoil store prosjekter blant annet med havvind utenfor Storbritannia, og selskapet har varslet større investeringer i fornybar fremover.

Noen kaller det grønnvasking å ta «olje» bort fra navnet. Og det er selvsagt riktig at Statoil fortsatt driver mest med petroleum. Slik blir det ikke for alltid. En rekke av verdens oljeselskaper satser på fornybar energi. Og vi har all mulig grunn til å håpe på at Norges viktigste selskap henger med i det grønne skiftet.

Etterhvert blir vi nok vant til det nye navnet, slik vi er blitt vant til Telenor og NAV. Ingen vil vel tilbake til Televerket og Trygdekontoret. Statoil har vært et av våre sterkeste merkenavn. Det kommer Equinor også til å bli.