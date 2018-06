LITT MINDRE GRØNT: – Det er på tide at byrådsleder Raymond Johansen får bilfritt byliv-prosjektet tilbake på rett spor, krever Fredrik Mellem. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Sett De Grønne i stramt bånd!

Et gnistrende godt, populært og moderne urbant prosjekt, risikerer å bli en tapersak om det ikke fullføres med større smidighet og klokskap.

FREDRIK MELLEM, leder i Oslo Arbeidersamfunn

Prosjektet bilfritt byliv er byrådets prestisjeprosjekt og er i utgangspunktet en aldeles utmerket idé som har utviklet seg og vokst frem i Oslo Arbeiderparti siden 1990-tallet. Det handler om å gjøre det innerste av sentrum mer menneskevennlig. Både for oss som bor i Oslo, men også for innenlandske og utenlandske turister. Sånn sett er prosjektet også svært næringsvennlig.

Problemet nå er at Miljøpartiet De Grønne synes å tro at dette egentlig er MDGs påfunn og at det primært er et strengt klimaprosjekt som handler om å stigmatisere bileiere og gjøre livene deres vanskelig. Derfor fjernes det nå parkeringsplasser helt ute ved bygrensa, der hvor vi faktisk vil at folk skal sette fra seg bilen og reise kollektivt inn til byen. Det kan virke som om det er et overordnet mål å fjerne parkeringsplasser og at det er dette det egentlig handler om. Sånt overformynderi irriterer selvfølgelig mange mennesker som er avhengig av bilen for å få hverdagen til å fungere. Et gnistrende godt, populært og moderne urbant prosjekt, risikerer nå å bli en tapersak om det ikke fullføres med større smidighet og klokskap.

Det er på tide at byrådslederen får prosjektet tilbake på rett spor. Det innebærer at det må bli umiddelbar slutt på fjerning av parkeringsplasser utenfor ring 3. Det er ikke et mål i seg selv å fjerne parkeringsplasser. Bilfritt byliv handler om å gjøre det innerste sentrum mer attraktivt for mennesker. Det er absolutt ingen grunn til at det skal bli vanskeligere å parkere på Grorud, Røa eller Holmlia, som følge av at vi helt innerst i sentrum skal utvide gågatearealet, få bredere fortau, flere benker, flere gatetorg og et hyggeligere byrom. Tvert i mot. Her må MDG nå settes i stramt bånd!

Bilfritt byliv er et moderne urbant prosjekt, der menneskene skal ta byen tilbake, der bykjernen blir mer attraktiv å oppholde seg i. I vårt århundre inkluderer dette også funksjonshemmede. Mange er nå redde for at funksjonshemmede vil få det vanskeligere som følge av dette prosjektet. Her må byrådet kunne berolige. Tvert i mot skal byen bli mer tilgjengelig. For alle.

Svært lite moderne byutvikling skjedde under det borgerlige byrådet som satt helt frem til 2015. Nå har andre byer kommet Oslo i forkjøpet med egne populære og vellykkede prosjekter. Sånn sett er det bevist at ideen er god og at resultatet kan bli strålende. Det handler om å gjøre de riktige tingene – og om å gjøre tingene riktig.