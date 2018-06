Irans øverste leder Ayatollah Khamenei, har gitt beskjed om at man vil sette i gang med mer anrikning av Iran. Foto: Caren Firouz / REUTERS

Iran og uran

Publisert: 06.06.18 05:34

Iran viser muskler etter at USA trakk seg fra atomavtalen.

Irans øverste leder, presten Ayatollah Khamenei, har ifølge landets nyhetsmedier gitt beskjed om at man vil sette i gang med mer anrikning av uran. Dette er Irans første konkrete muskelfleksing siden USA trakk seg fra avtalen og gjeninnførte sanksjoner med landet. Utspillet er utvilsomt ment å øke presset på de europeiske landene som ønsker å opprettholde avtalen. I forrige måned fremsatte Khamenei en rekke krav til Europa for å fortsette dialogen. Utspillet i går er en ny styrketest på hva omverdenen er villig til å tolerere for å få en avtale på plass. Under den opprinnelige avtaleteksten som ble underskrevet av USA, Russland, Kina, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og EU var anrikningen sterkt begrenset. Til gjengjeld ble de økonomiske sanksjonene mot landet opphevet. Nå krever Iran langt større spillerom.

Den opprinnelige avtalen var langt fra perfekt, men den la svært store begrensninger på Irans evne og mulighet til å utvikle kjernefysiske våpen. Nå vil prestestyret benytte seg av usikkerheten som er oppstått, og den europeiske iveren etter å redde avtalen til å skaffe seg større albuerom. Samtidig drar Trump til Singapore for å møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un for å samtale om nedrustning. Signalet til røverstatene er ganske klart: Det er bedre å vente med forhandlinger til etter at man har skaffet seg en bombe. Da blir man invitert til forhandlingsbordet og behandlet med den “respekt” enhver tyrann krever og etterstreber fra verdenssamfunnet.

Lenge var det opp til det samme verdenssamfunnet hvilke mindre stater som skulle få utvikle kjernekraftverk og hvordan de skulle behandle biproduktene. Den teknologiske utviklingen er i ferd med å løpe fra denne verdensordenen. Den eneste realistiske begrensningen av røverstaters mulighet til å skaffe seg kjernefysiske våpen går derfor over forhandlingsbordet. Vi er glad for at USA nå virkelig anstrenger seg for å få en avtale med Nord-Korea. Og tilsvarende bekymret for at Iran-avtalen kan gå i vasken.