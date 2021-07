Kommentar

Skal man slippe deltaen fri?

Av Shazia Majid

VEIEN TIL FRIHET: I Storbritannia satser man alt på vaksinering. Nå er det mulig å få vaksine på dagen for alle over 18. Foto: OLI SCARFF / AFP

Skal man leve med deltavarianten, eller skal man slå det ned? Storbritannia kan sitte på svaret.

Deltavarianten vil snart ta over i Norge. I 52 fattige og mer eller mindre uvaksinerte land er smitten kraftig på vei opp.

Det som står mellom mutasjonen og oss er vaksinen.

Hva betyr det egentlig? Skal vi slutte å engste oss over økende smittetall her hjemme? Svaret kan komme fra øyriket.

Britiske myndigheter har nemlig valgt tut og kjør som veien videre. Omtrent alle corona-restriksjoner i landet løftes 19. juli. Britene får sin frihet. På tross av massiv økning i smitte forårsaket av deltavarianten.

Vil det koste dyrt? Eller er dette den nye normalen for oss alle?

Petriskål

Okke som, tror jeg ikke briter er så veldig begeistret for å ha blitt coronavirusets petriskål i Europa. Men det har de blitt.

Og det skyldes feil ut av startblokken.

Først skulle statsminister Boris Johnson la smitten herje fritt og skape naturlig flokkimmunitet. Så var det rask retrett når dødstallene gikk i taket. Så stengte han praktisk talt folk inne i egne hus i månedsvis for å få kontroll. Og likevel oppsto alfa-varianten, nettopp her.

Kostnaden

Resultatet er at en halv million briter har vært innlagt på sykehuset med covid-19. Nærmere 130 000 har dødd.

Nå har deltavarianten kommet inn i landet. Den er overalt og Storbritannia er på vei inn i en bølge nummer tre.

Hele (den vestlige, mer eller mindre vaksinerte) verden følger med på hvordan det kommer til å gå. Slik at de kan få et forsprang mot varianten.

For i petriskålen denne gangen er en befolkning hvor 86 prosent over 18 år har fått første vaksinedose og 64 prosent er fullvaksinerte.

Som ild i tørt gress

Vil det temme deltavarianten? Fra å spre seg, gjøre folk fryktelig syke og i verste fall føre til stort antall dødsfall? Svaret på det første må sies å være rimelig klart.

Deltavarianten sprer seg som ild i tørt gress i Storbritannia. På tross av høy grad av vaksinering. Fra bunnpunktet i mai på omtrent 2000 nye registrerte smittede daglig til nærmere 33 000 smittede 7. juli.

Det er en eksplosiv økning, eksponentiell vekst, et R-tall i England på mellom 1,1- 1,3.

Det høres ikke bra ut. Men det hadde nok vært enda verre om ikke så mange var vaksinerte. Smitten øker jevnt i alle aldersgrupper, foruten hos de over 70 år.

Størst er likevel økningen blant ungdommer mellom 12 og 24 år. De yngste er uvaksinerte.

Sjansespillet

Hvorfor velger britiske myndigheter likevel å droppe munnbind, avstandsregler, antallsbegrensninger og egentlig alt av restriksjoner (foruten restriksjoner på innreise)?

De gjennomførte til og med semifinalen mellom England og Danmark med over 60 000 tilskuere på Wembley stadion. En potensiell superspreder-hendelse.

«Hvis vi ikke kan åpne samfunnet i løpet av sommeren, må vi spørre oss når», sa Johnson da han la frem den siste åpningsplanen.

Igjen satser han alt på flokkimmuniteten. Denne gangen gjennom vaksineringen. Og at den kommer til å bære landet gjennom bølge tre.

Samtidig sier han at flere kommer til å dø, og at pandemien definitivt ikke er over. Han har rett i det siste, han kan få rett også i det første.

Hvor godt beskytter vaksinene?

Det er uansett nedslående å se hvordan den nye mutasjonen nå sprer seg. Særlig fordi en av de første gladnyhetene vi fikk om vaksinene, var at de er veldig effektive i å hindre smittespredning.

Det ser de ut til å ha vært mot den opprinnelige varianten og alfa-varianten. Deltaen er åpenbart mye hissigere.

Israel, som sammen med Storbritannia var en av de første landene til å begynne å vaksinere sin befolkning ser også en markant økning i smitte. Delta er blitt dominerende i landet på kort tid.

Fra landet kommer det også en annen urovekkende nyhet. Beskyttelsen fra Pfizer ser ut til å ha falt betraktelig fra 94 prosent til 64 prosent på samme tid. Det kan bety at Pfizer ikke er like effektiv mot den nye varianten. Men det er ikke sikkert.

SUPERSPREDER HENDELSE: Slik så det ut utenfor Wembley stadion etter at semifinalen mellom England og Danmark var ferdig spilt 7. juli. Foto: Zac Goodwin / PA Wire

Derfor gjør de det

Uansett skal England nå leve med smitten, fremfor å slå den ned. Smitten får lov til å eksplodere. Det er et sjansespill.

Det skyldes følgende: Alle voksne briter vil være vaksinert med én dose innen frislippet. Og to-tredjedeler vil være fullvaksinert. Og det viktigste, sykehusinnleggelsene har så langt ikke økt i nærheten av økningen i smitten.

Den er sågar ti ganger lavere enn sist smitten var på dette nivået i vinter. Dødstallene er tilsvarende lave.

Mot vaksinen ser deltavarianten ut til å oppføre seg som influensa eller forkjølelse.

God nok beskyttelse

Vaksinen fungerer, selv om tallene i Israel viser en svakere effekt. Tallene i Storbritannia, som har en mye større befolkning, viser noe annet, nemlig at vaksinen er svært effektiv mot alvorlig sykdom med delta.

Men det er viktig å huske at enkelte vaksinerte fortsatt vil bli syke og noen kan også dø. Hva fasiten blir gjenstår å se.

Enn så lenge gjelder det å følge med på britene.

Som på tross av feilene som er begått, også har vært fremoverlent og truffet riktig på avgjørende punkter. Som da de skaffet befolkningen vaksiner først. Og da de valgte å utsette intervallet mellom dose én og dose to.

Norske helsemyndigheter fulgte etter med forsinket intervall flere måneder senere. Antagelig fordi de ønsket å vente å se hva som skjer i petriskålen.

Lærdommen

På hjemmebane får Boris Johnson flengende kritikk for frislippet og for å føre ansvaret over på individet.

Det fryktes at områder i landet vil bli rene mutasjonsfabrikker. Og i skrivende stund meldes det om stadig flere sykehus som er fulle med coronapasienter og må gå i høyberedskap og utsette planlagte inngrep.

Dette er definitivt ikke over. Brikkene er kastet opp i været nok en gang. Det gjenstår å se hvordan de lander.

Men at vaksinering er avgjørende, her hjemme, og overalt i verden, kan det ikke være mye tvil om.