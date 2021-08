SVARER: Norske selskaper driver verken rovdrift i Chile eller setter lavere krav til klima og miljø enn i Norge, skriver innleggsforfatterne. Foto: Hallgeir Vågenes

Svinaktig underlig kommentar fra VG

I kommentaren «Svinaktig dårlig dyrevelferd», har VG tatt argumentene til forskerne Javier Cianco, Cecilia G. Salinas og Rune Flikke for god fisk og stiller seg bak at Norge bør forby lakseoppdrett slik Argentina nylig gjorde. Da velger VG å se bort fra at forbud neppe vil hjelpe klima, miljø, lokalsamfunn i land som driver havbruk eller matbehovet til verdens befolkning.

LARS GALTUNG OG LISE BERGAN, Bærekraft og Kommunikasjon i Cermaq (Med virksomhet i Norge, Chile og Canada)

GEIR OVE YSTMARK, leder for Sjømat Norge

VG hevder at den viktigste årsaken til Argentinas nei, er rovdrift fra norske selskaper i Chile. Som Norges ledende mediehus, burde det være mulig å forvente en større kildekritisk tilnærming til fakta. Påstanden er basert på kronikken fra de tre nevnte forskerne 17. juli i Aftenposten og enkelte kjendiskokker i Chile.

Videre skriver VG at «det har blitt argumentert for at oppdrettsnæringen i sin nåværende form ikke er bærekraftig, men svært ødeleggende for et sårbart økosystem». Med vide ressurser og gode resultater på kritisk journalistikk, er det underlig at VG ikke synliggjør faktagrunnlaget rundt de norske oppdretternes ødeleggelser i Chile. Vi sliter med å forstå hvordan VG er kommet frem til denne konklusjonen.

Argentina, som aldri har drevet med havbruk, mister dermed mulighet til å bygge opp tiltrengte arbeidsplasser blant annet med kompetanse fra Norge. Her i landet bidrar næringen med en lakseproduksjon på 1,36 millioner tonn laks, hvor antibiotika er erstattet med velfungerende vaksiner. Det drives også intensiv forskning på å fjerne lakselus. Mer samarbeid mellom matproduserende land bør være målet – ikke mindre.

Norske selskaper driver verken rovdrift i Chile eller setter lavere krav til klima og miljø enn i Norge. De har valgt Chile fordi kysten og det kalde vannet er godt egnet for oppdrett av laks. Regelverket er noe ulikt fra Norge, men laksen trenger samme, gode biologiske miljø for å trives og vokse.

Det er også viktig for god drift, for god fiskevelferd og lønnsomhet henger tett sammen. De norske selskapene opererer innenfor Chiles lovgitte rammer, stimulerer til medarbeiderskap og gjennomfører løpende tiltak som styrker fiskevelferd, klima og miljø - som i Norge.

Hvorfor? Verden trenger mer mat. I dag brukes 80% av verdens jordbruksareal til husdyrfôr. «Framtidens matproduksjon må komme fra havet, den kan ikke komme fra landjorda», sa leder for REV OCEAN og marinbiolog Nina Jensen, i "Debatten om Norges fremtid» i Svolvær i juni.

Laks vil være viktig for å løse verdens økte matbehov på en bærekraftig måte. All matproduksjon har et klimaavtrykk og miljøpåvirkning, men laks er sunt, har lavt karbonavtrykk sammenlignet med annen animalsk produksjon, bruker lite ferskvann og krever lite landareal.

Vi som næring er veldig klar over at det vi gjør i dag, ikke er godt nok i morgen. Vi må bli bedre på mange områder, men bransjen er også mye bedre enn for 10-20 år siden. Norske myndigheter har bidratt til bedre regulering og tilsyn, og næringen selv med kompetansebygging, profesjonalisering og teknologiutvikling. Dette i seg selv er en eksportartikkel, for det er ikke gitt at man lykkes med hverken olje eller fiskeoppdrett.

Norge kan også lære fra Chile og Canada. Chile har innført krav til bærekraftig vekst, noe Norge også kan lære av slik at de som driver mest bærekraftig får vokse. I Canada drives oppdrett i landområder til urbefolkningen, regulert etter lokale lover. Dette er våre samarbeidspartnere og gir god læring fordi vi ser verdien havbruk skaper av fellesgoder og positive ringvirkninger for små lokalsamfunn.

Dette er viktige bærekraftmål for FN. Det er også viktig for Cermaq enten det er i Vest-Finnmark, Saranec Island i Canada og Rio Canev i Chile. Samfunnsmessig bærekraft må vektlegges på samme måte som klima og miljø.

Vi skal oppfylle kriteriene som stilles til oppdrett av laks og vi driver kontinuerlig forbedring på ting vi ikke er gode nok på i dag. Vi tror derfor på en fremtid der beste praksis og samarbeid innen drift, teknologi og tilsyn kan brukes i Argentina om de skulle komme på andre tanker. Verden trenger arbeidsplasser og mat som er bærekraftig - både sosialt, økonomisk og miljømessig.

Oppdrettsnæringen skal og må være basert på kunnskap og kompetanse. Det bør også debatten om oppdrett være.