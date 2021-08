FORLATT: Jesidiene er kjent for sine hvite, tradisjonelle klær. Fra hjemmet til fredsprisvinner og jesidi Nadia Murad, som mistet nesten hele familien til IS. Nå står huset øde og forlatt. Foto: Janne Møller-Hansen

Norge må anerkjenne folkemordet på jesidiene

I dag for sju år siden drepte IS 12.000 av jesidi-minoriteten og kidnappet nesten 7.000 unge jesidi-kvinner som sexslaver. IS gikk aller hardest frem mot jesidiene i Sinjarfjellet vest for Mosul. Fremdeles lever flere hundre tusen i flyktningleirer. Skjebnen til 3.000 av disse kvinnene er ennå ikke blitt avklart. Det som skjedde med jesidiene var folkemord.

ANDAM ASO AZIZ, politisk talsperson for Kurdisk demokratisk samfunnssenter

Nederland, Belgia, USA, Storbritannia, Frankrike, Skottland, Irak, Portugal, Australia, Canada, Armenia, FN, Europarådet og Europaparlamentet har tidligere anerkjent angrepet som folkemord.

Høyresiden til venstresiden i de ulike landene er enstemmige om at angrepet på jesidiene i Sinjar var folkemord. Det er vanskelig å forstå hvorfor Norge i løpet av de syv årene ikke har anerkjent angrepet på jesidiene som et folkemord.

Anerkjennelse av folkemord bør være et første skritt mot strukturell hjelp i rettslig rettferdighet, helbredelse og en fremtid der folkemord ikke kan skje igjen.

Andam Aso Aziz FOTO: Brifkan Nishani

Jesidienes framtid som eget folk er alvorlig truet. For at de skal kunne vende tilbake til Sinjar er det mye som må endres. Først og fremst må de raserte byene og landsbyene gjenreises. Det trengs organisasjoner som kan samarbeide langsiktig for minoritetens fremtid.

Norge som har deltatt i den væpnede kampen mot IS sammen med den internasjonale koalisjonen har brukt enorme beløp på den væpnede kampen mot IS, men satser lite på å rehabilitere kalifatets ofre eller deres by og landsbyer. Så vidt jeg vet har ikke den norske regjeringen engang diskutert situasjonen i Sinjarregionen etter folkemordet.

Jeg er sikker på at de fleste norske parlamentarikere ikke en gang har peiling på den pågående ødeleggelsen, de utallige gruvene, maktspillet med utallige forskjellige grupper som alle ønsker noe å si om den geografisk strategiske regionen nord i Irak og at (nesten) alle ser bort fra jesidienes rett til selvbestemmelse.

På den andre siden er det Tyrkia, som stadig angriper området fra luften og stanser jesidene fra å flytte hjem. I Afrin (Nordvest-Syria), som er under tyrkisk okkupasjon, blir flere jesidier fordrevet fra sine hjem. I jesidiske landsbyer blir det bygd moskeer for å presse jesidiene til å konvertere til Islam.

IS hadde som mål å utrydde de vantro jesidiene. Hvis ikke Norge og andre land anerkjenner folkemordet og sørger for de materielle og politiske forutsetningene for å gjenreise jesidienes liv i Sinjar-området, har vi i praksis hjulpet IS med å utrydde jesidiene og deres tradisjoner.

Norge fremstår som en humanitær stormakt og som en fredsskapende megler. Vi må ikke glemme ofrene. Jeg ber den norske regjeringen og Stortinget fra venstresiden til høyresiden om å anerkjenne folkemordet på jesidiene.

Norge bør også øremerke bistandsmidler til gjenoppbygging i Sinjar og bidra med ekspertise for å rehabilitere ofrene. Norge kan bruke fredsskapende evner til å trygge Sinjar-området og gi jesidiene muligheten til å styre seg selv og tro på en trygg framtid.