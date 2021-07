Kommentar

Debatten om «Japanese Ramm Show» gir meg déjà vu

REAGERTE: For tre år siden fikk en sketsj i «Helt Ramm» Xueqi Pang til å reagere. Den ligner på de nylig avpubliserte episodene fra 2021 i samme TV-serie. Foto: Xueqi Pang/VG og skjermdump fra NRK

Da jeg så «Korean Ramm Show» i 2018, lurte jeg på om det var slik enkelte av mine kolleger i NRK tenkte om meg og min familie? Det var vanskelig å fordøye. Så jeg sa ifra.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

XUEQI PANG, journalist i VG og tidligere journalist i NRK P3

I 2018 var det vinter-OL i Sør-Korea, og NRK kringkastet «Korean RammShow» med Nicolay Ramm som programleder. Her kledde han seg ut som en koreansk gameshow-vert, med påtegnet strekbart, svart parykk og myste kraftig med øynene. Han bommet med vilje på «R»-ene, og snakket gebrokkent «Norwenglish» med østasiatisk aksent.

I programmet stilte også hele Norges toppidrettsstjerner opp, i «stereotypiske» posisjoner og fektet vilt rundt seg med «karate-armer». De spiste rare insekter og hele produksjonen surret sammen minst tre helt ulike østasiatiske kulturer.

Høres det kjent ut?

Det er fordi at det er helt likt «Japanese Ramm Show». Kanskje med litt mindre mysing. Neste år er det OL i Beijing, kommer da «Chinese Ramm Show»?

Ramms karikering er kanskje et av de mer vulgære eksemplene på «yellow face» som har blitt sendt på riksdekkende TV de siste tiårene. Uten noen særlig motreaksjoner fra majoriteten.

REAGERTE: For tre år siden fikk en sketsj i «Helt Ramm» Xueqi Pang til å reagere. Den ligner på de nylig avpubliserte episodene fra 2021 i samme TV-serie. Foto: Xueqi Pang/VG

Da jeg så Ramm-sketsjene, i 2018, følte jeg meg tatt med tilbake til fortiden. Jeg ble sendt tilbake til da jeg var elev på barneskolen. Da jeg ble mobbet for å se annerledes ut. Klassekamerater som dro øynene sine tilbake og sa «ching-chong Kinamann».

Jeg kunne igjen høre de som lo av enkelte ord jeg uttalte annerledes. Og ikke minst min egen frykt for at de samme ville le bak ryggen til moren min som snakker gebrokkent norsk. Akkurat slik som Edmond Yang skriver i kronikken sin.

Det føltes veldig sårt at min egen arbeidsgiver skulle ta i bruk akkurat de samme vonde stereotypiene som humorgrep. Var det slik enkelte av mine kolleger i NRK tenkte om meg og min familie? Det var for meg vanskelig å fordøye.

Så jeg sa ifra.

I en e-post fortalte jeg ærlig hvilke reaksjoner Nicolay Ramms «Korean Ramm Show» rokket i meg og andre. Som ansatt i NRK P3 var jeg ikke bare opprørt fordi jeg er en person med asiatisk bakgrunn, men også fordi jeg var en medarbeider og kollega.

les også Kritiserte «Helt Ramm» i 2018: – Jeg tror ikke NRK har tatt lærdom

Etter at e-posten ble sendt til flere NRK-ledere, inkludert kringkastingssjefen, ble mine egne ledere i NRK P3 gjort oppmerksomme på den. I min avdeling fikk jeg bred støtte både av kolleger, min egen leder og redaktør, og ros for å ha sagt ifra. Det ble kort tid etterpå arrangert et møte med meg, min sjef og to ledere i NRK Sporten.

Under møtet spurte de meg om råd: «Hvordan kunne vi gjort det annerledes?» Jeg forklarte hvorfor jeg reagerte, og sa at en slik produksjon krever kulturforståelse og respekt. Satire skal ikke sparke nedover, men heller ta noe, som for eksempel et samfunnsproblem, på kornet.

FIKK KRITIKK: Sketsjen «Korean Ramm Show» fikk Xueqi Pang til å reagere internt i NRK i 2018. Foto: Skjermdump/NRK

Jeg sa til NRK-lederne at de bør ansette flere flerkulturelle journalister i redaksjonen, både foran og bak kamera. Og at når vi lager vitser på bekostning av andre kulturer, må vi forstå hva det innebærer før vi gjør humor ut av det.

De takket for tilbakemeldingene, men var tydelige på at de i 2018 at de aldri kunne tenkt seg å ta ned programmet. De endte med å publisere flere episoder også etter møtet.

Hovedpersonen Nicolay Ramm var ikke med i møtet. Jeg lurte på om jeg kunne få muligheten til forklare til ham personlig hva jeg reagerte på. NRK-lederne sa at det absolutt var mulig å få til. Men hverken NRK Sporten eller Ramm strakk ut hånden. Møtet med Ramm skjedde aldri.

DEBATTERT: «Helt Ramm»-serien har vakt oppsikt og debatt i slutten Juli 2021. Xueqi Pang forteller at hun vendte kritikk mot serien internt i NRK i 2018. Foto: Skjermdump/NRK

Jeg har på følelsen av at sketsjen, som igjen ble produsert i 2021, ikke ble skapt for å underholde hele befolkningen. Jeg oppfatter den som skapt av en hvit mann av majoriteten på bekostning av en minoritetsgruppe. Og det visste NRK svært godt. Likevel gjorde de det - igjen.

På den tiden var jeg ung og uerfaren. Jeg trodde det hadde vært lurt å fjerne sketsjen. Det mener jeg ikke i dag.

Når NRK fjerner innhold, skifter debatten. Det har de siste kaotiske dagene tydelig demonstrert. Debatten om Ramms karikering endret retning, og fratok oss alle en verdifull samtale om det som i utgangspunktet skapte reaksjoner.

Den norske befolkningen er splittet om Ramm-karikering av en asiat er innafor eller ei. Noen av dem som mener sketsjen er innafor, er medievante Danby Choi og «Debatten»-profil Fredrik Solvang som begge er asiatiske. Meningsmangfold er bra. Vi kan ikke alle mene det samme.

les også NRK: – Vurderingene var ikke gode nok

Men de som reagerer på sketsjen fortjener også en verdig debatt om «yellow face» og hvordan norske medier fremstiller asiater. De fortjener å bli hørt og forstått uten å bli møtt med en vegg av hets, hat og mobbing.

Jeg er derfor aller mest imponert over Jenny Huse. Hun er en ung kvinne med flerkulturell bakgrunn og en betydelig følgerskare i sosiale medier. Da hun ble gjort oppmerksom av sine følgere om noe som ulmet i NRK, så bestemte hun seg for å bruke sin posisjon og påvirkningskraft til å si ifra. Og Huse ga seg ikke til tross for et umenneskelig trykk med hat og hets i kommentarfeltene og innboksen de siste tre døgnene.

Vi skal ikke hetse i hjel unge, modige flerkulturelle kvinner som Jenny Huse. De er også en gave til meningsmangfoldet. At de ikke gir opp tross hat er noe vi skal være takknemlig for.

Til TV 2 sier Huse at hun ikke nødvendigvis ønsker å delta i samfunnsdebatten igjen, fordi hun opplever mer rasisme enn noen gang etter at hun selv snakket ut om dette.

Ytringsfriheten har ikke råd til å tape det forfriskende og unike perspektivet unge flerkulturelle har. De fortjener bedre.