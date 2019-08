PYRAMIDE-HUS: Bygg for fremtiden stod ferdig i Kristiansand for 35 år siden. Har vi lært noe av arkitektene eller er det pengene som styrer utviklingen av nabolagene våre? Spør Jøran Gamman. Foto: Jøran Gamman.

Debatt

Bygg videre på Bygg for fremtiden

Et sted på Hånes i Kristiansand har det stått en enslig pyramide, kanskje Norges eneste bebodde pyramide. Nå er det to pyramider der som skuer ut over et av landsdelens flotteste nabolag.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

JØRAN C. GAMMAN, kommunikasjonsrådgiver

35 år har gått siden Bygg for fremtiden stod ferdig. Tanken var å vise retning. Peke mot fremtiden og se hvilke løsninger som kunne skape bedre hjem. Arkitekter er flinke folk. De vil skape noe og finne løsninger som gjør hverdagen bedre for oss mennesker. Det er nesten noe magisk med form og funksjon som appellerer til oss og spiller en stor rolle når vi skal velge våre boliger. Et hemmelig språk. En følelse som bare arkitekter kan dekode. Vi vanlige får bare en følelse. Enten så liker vi et hus eller så liker vi det ikke, men vi vet ikke helt hvorfor.

les også Leserinnlegg: – En fryd å ferdes på sykkel i byen

Bygg for fremtiden var et ambisiøst prosjekt. Vi fikk se hus som kunne snurre rundt sin egen akse for å få maksimalt utbytte av sol og utsikt. Vi fikk se hus med vannbåren varme, innovative løsninger og et hus med vollgrav. Et helt nabolag ble satt opp med ulike løsninger slik arkitektene så fremtiden foran seg. Jeg vet ikke sikkert, men jeg tror at de medvirkende i prosjektet var stolte da alt stod ferdig. Jeg tror at de tenkte at de hadde satt en ny kurs for boligbygging i landet. En ny og bedre måte å tenke på når boligfelt skal etableres.

Dagens boligsituasjon er noe helt annet. Når nye boligfelt skal etableres blir først alt sprengt flatt. Så bygges det masse flotte hus, tett i tett. Firkanta klosser med takterrasse og praktikantdel i underetasjen. Integrert garasje eller carport. En liten felles lekeplass med en sklie og to runser, og kanskje en ballbinge hvis utbyggeren er på den gavmilde siden. Entreprenøren må jo få maksimal avkastning per kloss, så det er på en måte forståelig at det blir som det blir. Men er det bygg for fremtiden? Er det satt opp med tanke på folk og familier eller med tanke på entreprenørens lommebok?

les også Milliarder til Nord-Norge: Null effekt

Det er jo heldigvis sånn at det er menneskene som skaper gode nabolag, uansett hvordan husene er bygd eller hvor tett de er satt opp. Gode nabolag består først og fremst av gode naboer og flotte folk. Det har vi i overflod her på Sørlandet. Jeg bor selv i et nytt og ganske tettbygd område, men siden de som bor her sammen med oss er så greie og snille er det ikke så farlig hvordan området er regulert. Men av og til så tar jeg meg selv i lure på om vi kan gjøre det bedre. Bedre for barna våre og bedre for fremtiden.

Jeg savner litt magi i hverdagen. La arkitektene utvikle nabolagene. La dem tenke nytt og komme med smarte løsninger som skaper samhold, stolthet og tilhørighet for innbyggerne. Lag rare hus. Prøv ut nye løsninger. Jeg ønsker meg flere hus som er bygd på uskada fjell. Hus som er satt opp mellom trærne for å bevare mest mulig natur. Jeg ønsker meg kule nabolag med særpreg. Jeg vil at turistene skal reise ut til de forskjellige nabolagene våre fordi de vil se og lære hvordan vi gjør det i Kristiansand. Jeg vil ha et nytt prosjekt som heter Bygg for fremtiden.

Jeg er ikke arkitekt og jeg vet ikke hva jeg snakker om, men det er noe med den følelsen når du kjører forbi Pyramiden på Hånes. Ser snurrehuset og det vakre huset som Moseid tegnet. Den følelsen vil jeg ha i hele Kristiansand. En by som skal bli verdens beste kommune. Også når det gjelder arkitektur. Også når det gjelder gode nabolag for de beste innbyggerne i landet.

Publisert: 18.08.19 kl. 09:24

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post